Åpner seg om den vanskelige fortiden: – Det blir med deg

Patrick Gjertsen Hernæs gikk gjennom en vanskelig periode under innspillingen av «Sommerhytta». Nå deler han åpenhjertig i et intervju med TV 2.

Denne våren har TV-seerne blitt kjent med Patrick Gjertsen Hernæs (27) gjennom deltakelsen i «Sommerhytta». Det er også hans aller første TV-opptreden.

I ti uker skal han, og syv andre deltakere, vise mange sider av seg selv som følge av intensivt arbeid i konkurransen om å vinne en hytte. Hittil i sesongen har deltakerne allerede møtt på både store og små utfordringer.

Nå har programmet gått inn i den femte uka, noe som markerer at de har kommet halvveis. Men rundt akkurat denne tiden av innspillingen, var det noe som skjedde med Hernæs, som ikke har kommet frem på TV.

Nå åpner han seg om den tunge tiden.

FAMILIE: Patrick Gjertsen Hernæs har et nært forhold til familien sin. Foto: Fredrik Ulen

Fraværet av familien

I forrige uke fikk deltakerne dugnadshjelp av familiemedlemmer og venner. De ble invitert av produksjonen uten at deltakerne selv visste om dette – som en overraskelse.

Da de besøkende ankom stedet, reagerte Hernæs på særlig én ting. Det var ingen fra hans krets som ble invitert. Det var særlig familien han savnet.

– Jeg husker at jeg la merke til at det var verken familie eller venner av meg som ble invitert. Jeg syntes egentlig at det var trist, for det var en unik mulighet til å vise de hjemme hva jeg hadde fått til, og gi en smakebit av det lille rare universet som man var med i på den tiden. Det er jo det som betyr alt der og da, sier Hernæs.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl forteller at produksjonen alltid forsøker å tilrettelegge for at alle deltakerne i «Sommerhytta» får besøk av familiemedlemmer eller venner i dugnadsuken.

– Denne gangen var det ønskelig å få til et besøk av farmoren til Heidi på grunn av deres tette bånd, og da var det både naturlig og nødvendig at Heidis pappa også ble med, opplyser Dahl.

Kjente på følelser fra barndommen

Plutselig satte det i gang følelser hos Hernæs som han ikke hadde følt på en god stund, og han skjønte først ikke hvor dette kom fra.

– Det handler om at jeg har opplevd ekskludering i familien. Ikke av meg direkte, men personer som jeg er glad i av hele mitt hjerte.

Det var trosretning som var roten til situasjonen. Ekskluderingen gjorde at Hernæs mistet relasjoner i familien, noe som har preget ham i ettertid.

– Det er noe som jeg alltid har syntes vært tøft, men som jeg har brukt mye tid på å akseptere, forteller han.

Deltakerne sliter med ubudne gjester – får et genialt tips

I dag er det nettopp inkludering som Hernæs setter ekstra pris på, i hvert fall når det kommer til familie.

– Ekskludering er det verste jeg vet om, fordi det handler om at man ikke aksepterer hverandre. Alle mennesker er forskjellige og det er en herlig ting, som man egentlig bare skulle ha verdsatt hele tiden. Men så er ikke verden sånn, dessverre.

Hernæs forteller at han fram til nylig ikke har skjønt hvor mye dette har påvirket ham. Men da han kjente på de samme følelsene på «Sommerhytta» under dugnadsuken, gikk det opp for ham.

– Det var nok en påminnelse på hvor glad man er i familien sin, og det er jo egentlig veldig fint.

– Lære av det

Han forteller at han alltid har vært veldig følsom, noe som har bidratt til at han har snakket åpent med foreldrene sine om ulike opplevelser.

Men akkurat opplevelsene fra fortiden med familien har vært ekstra sårt for ham.

– Jeg har lært å prøve å finne en verdi i de kjipe følelsene, fordi jeg er kanskje ikke helt ferdig med å prosessere det. Men det er helt greit, det er jo ikke sånn at man har en tidsfrist.

– Det blir med deg, og så får man heller bare lære av det, sier Hernæs.

Da han først kjente på disse følelsene under dugnadsuken, skjønte han nemlig ikke hva som skjedde med ham. Da dette strakk seg til kjøkkenuken, som sendes på TV nå, så tok han kontakt med psykologen til produksjonen.



Fikk hjelp av psykolog

Under kjøkkenuken ble han nemlig utålmodig, lett sur og generelt motsatt av den han føler at han er. Det var forvirrende for Hernæs.

– Det var skummelt å kjenne på de følelsene.

Én av tingene han følte på knyttet til denne reaksjonen, er at de var i en konkurransesetting, på lag med hans daværende samboer Heidi Stangjordet. Det var derfor viktig for Hernæs å snakke med en psykolog, som forklarte situasjonen for ham:

– Når du er på «Sommerhytta» og føler på noe, så er det nesten som en slags trykkoker. Det skal veldig lite til for at man bare sprekker.

FIKK HJELP: Hernæs har hatt kontakt med psykologen på «Sommerhytta». Foto: Fredrik Ulen

– Det var godt at han sa det. Vi kan jo ikke fjerne de følelsene totalt og da må man finne en måte å jobbe med det. Det fungerte ganske bra.

Dersom han ikke hadde fått hjelp av psykolog på settet, frykter han at det hadde fått et negativt utfall.

– Jeg har alltid har vært flink til å møte følelsene mine og jeg er veldig opptatt av at jeg ikke skal rømme på noen måte. Da skal jeg bare føle på det, men det klarte jeg ikke der da.

– Det var skikkelig viktig at jeg gjorde det, sier han om psykologhjelpen.

Blitt sterkere av tøffe perioder

Det var derimot en positiv ting som kom ut av den tunge tiden på «Sommerhytta».

– Når man kjenner på kjipe følelser, så er det jo noe fint fordi det er en påminnelse på hvor glad du er i de som er nære deg. Familie betyr jo alt for meg.

– Som jeg vil tro, så har mange familier opplevd sine ting. Vi har vært gjennom tøffe perioder, men det har gjort oss veldig mye sterkere sammen.

Unnskylder seg etter spesiell hendelse

Han kjente ekstra på at han var glad i familien sin. I kombinasjon av innspillingsbobla deltakerne gjerne havner i, og at han hadde vært lenge borte fra familien, så ble fraværet ekstra sårt for ham.

Slik går det i dag

Når TV 2 er på besøk hos Hernæs på Hamar, forteller han at det er kjøkkenuka han har gruet seg til å se på TV. Det bringer nemlig disse følelsene tilbake.

Likevel påpeker 27-åringen at han har det bra i dag.

GLAD: Patrick Gjertsen Hernæs kjente seg selv ikke igjen da han kjente på de vonde følelsene. Han er nemlig stort sett glad og positiv. Foto: Fredrik Ulen

– Jeg har lært at man noen ganger trenger litt av de kjipe følelsene, bare for å være takknemlig for det man har.

– Det ligger mye verdi i det, avslutter Hernæs.

