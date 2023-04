I ti uker skal fire deltakerpar konkurrere om en helt egen hytte. Med tilnærmet null tidligere erfaring, skal de alle ta på seg snekkerbeltet og bygge deres drømmehytter.

Deltakerne består av kjæresteparene Eli Rebekka Haugen (24) og Benjamin Martinsen (25), Leona Halset Williams (27) og Håvard Skille Midtgård (23), Heidi Stangjordet (28) og Patrick Gjertsen Hernæs (27) og kompisene Herman Winger Ramm (32) og Petter Nohr (33).

Etter at innspillingen av programmet var ferdig, tok forholdet mellom Stangjordet og Gjertsen imidlertid slutt. Nå skal «Sommerhytta» gå på TV de kommende ukene.

Slik går det med dem i dag.

BRUDD: Patrick Gjertsen Hernæs og Heidi Stanggjordet gikk fra hverandre etter innspillingen. Foto: TV 2

Lang prosess

Under innspillingen til programmet, introduserte Stangjordet og Gjertsen seg som et ferskt par. I ettertid har de gått gjennom en prosess med fokus på forholdet.

– Vi er jo ikke et par lenger. Vi har hatt en lang prosess med vårt forhold og hva vi ønsker med det. Vi har brukt høsten, og lenger tid også, på å finne ut av om vi ønsker å være sammen eller om vi er der hvor vi ikke har mer å gi som et par, forteller Stangjordet til TV 2.

De fant til slutt ut av at de skulle gå fra hverandre som kjærester.

– Vi har funnet ut at vi stopper som venner egentlig, sier hun.

– Fortsetter som venner, skyter Gjertsen inn med et glimt i øyet.

God stemning

Til tross for å ha gått gjennom et brudd, påpeker begge at det er god stemning. Når TV 2 møter dem, har de nettopp sett de første episodene.

– Det er veldig god stemning. Det som er veldig viktig for oss er at uavhengig av vår relasjon i dag, så er fortsatt «Sommerhytta» vår reise sammen. Så det skal vi fortsatt dele sammen, sier Gjertsen.

Han påpeker at det å se programmet sammen, er en «kjempekul greie». Stangjordet forteller at de koser seg med dette.

– Dette blir et minne for livet og det har vi gitt hverandre også. Det er viktig å huske på, sier han.

– Vi smiler, vi ler og blir litt flaue, ler hun og forteller at de unner hverandre alt godt.

– Viktig med forventninger

I flere uker skulle deltakerne jobbe tett og intensivt sammen. I tillegg til å snekre, måtte deltakerne også ut i ulike konkurranser. Premien i disse er gullhammere, som er en avgjørende del av programmet.

De meldte seg på etter å ha sett på en tidligere sesong, da tankene begynte å rulle om hvordan det hadde vært dersom de selv hadde vært med.

Gjertsen forteller at deltakelsen gjorde at de ble kjent med hverandre på en helt ny måte.

– Da vi ble med, så følte vi at vi sto likt i forhold til hva vi kunne fra før, så da var det ikke så mange forventninger til hverandre, innleder han og legger til:

– Plutselig skjønner man underveis at hvis man skal henge med, så er det kanskje viktig med de forventningene til hverandre. Akkurat det aspektet gjorde at vi ble kjent med hverandre på en ny måte.

Satte seg et mål

Da de bestemte seg for å bli med på «Sommerhytta», satte det daværende paret seg et mål.

– Vi gikk ganske hardt inn for det målet. Hvis vi skulle legge inn en søknad, så skulle vi gjøre det ordentlig. Det skal ikke bare være halvveis, sier Stangjordet.

Det var en travel vår for dem begge. Midt oppi dette, så ble deltakelsen en realitet. Sjansen for å vinne en hytte er 25 prosent, og dét var en mulighet de måtte gripe.

– Vi kommer fra en situasjon hvor vi ikke eier noe, utenom bil. Så utgangspunktet der og da var at vi så på det som veldig viktig og stort.

Gjertsen forteller at det nesten var skremmende hvor fort de kom inn i «Sommerhytta»-bobla, men det føltes likevel naturlig.

– Det var bare å ta på seg snekkerbeltet og begynne å snekre. Ha fokus på oppgaven, og rett og slett bare kjøre på. Utrolig kul opplevelse, sier han.

Se «Sommerhytta» mandager til torsdager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.