Åpner opp om inngrepet: – Føler meg som en ny mann

Aleksander Sæterstøl åpner opp om usikkerheten han har følt på etter at han begynte å få viker, og hvorfor han valgte å ta hårtransplantasjon.

Hårtap er en synlig del av aldringsprosessen, og unge gutter allerede i 20-års alderen kan oppleve å miste hår.

Aleksander Sæterstøl (27), som har vært å se på Farmen kjendis den siste tiden, har selv følt på usikkerheten når vikene ble mer synlig i 2019.

Han valgte derfor å gjennomføre en hårtransplantasjon, og deler nå åpent om hvordan denne prosessen var for han.

– Vikene irriterte meg lenge. Jeg følte jeg hadde forandret meg, og at ansiktet ble helt annerledes, forteller Sæterstøl til TV 2.

Se når Sæterstøl beskriver inngrepet i videoen øverst i saken.

ELDRE: Sæterstøl sier han godt kan se eldre ut, men ikke at han vil miste Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

Forsøkte ulike behandlinger

Da 27-åringen først la merke til vikene sine, prøvde han diverse kremer. Dette fungerte ikke, så dermed tok han turen til en klinikk i Oslo.

Etter en klareringssamtale med legene som jobbet der, var han klar for å gjennomføre transplantasjonen.

– De gir lokalbedøvelse bak i nakken, så tar de ut hårsekkene og putter de inn der du mangler hår. Min operasjon var veldig liten, forteller Sæterstøl, og legger til:

– Det tok cirka en time å få ut hårsekkene, og femti minutter til en time på å sette de inn igjen.

Prøvde å skjule det

Vikene stoppet Aleksander fra å gå med håret slik han egentlig ønsket. Han startet derfor å gå med midtskille for å dekke over usikkerheten.

– Alle vennene mine sier at de kunne ikke se vikene mine tidligere. Før inngrepet gikk jeg ofte meg midtskille, og unngikk å dra håret bakover, forteller han.

Nå er det snart ti måneder siden Sæterstøl tok inngrepet, men bare etter få dager begynte han å se resultatene.

– Etter cirka to uker hadde hårene allerede begynt å vokse ut. Det så akkurat ut som gress, sier Sæterstøl og legger til:

– Jeg følte meg som en ny mann. Nå er jeg veldig glad for at jeg gjorde det.

Se når Sæterstøl viser fram resultatet etter inngrepet i videoen under.

Flest menn

Hårtransplantasjon er en mikrokirurgisk behandling hvor legen oftest flytter hår og hårsekker fra bakhodet opp til hodet.

– De fleste som mister håret gjør det på grunn av androgeniske faktorer, altså at det er styrt av kjønnshormoner som kan være arvelig betinget, forteller transplantasjonslege ved Medicura, Tom Viken.

Ifølge Viken kommer flest forespørsler fra personer I aldersgruppen 30-55 år.

– Antallet personer som oppsøker oss for hårtap varierer, men kan grovt anslås til å omfatte 80-100 personer per måned. Majoriteten av de som kommer til oss for transplantasjon, er menn, sier Viken til TV 2.

SKJULE HÅRTAPET: Sæterstøl prøvde å skjule hårtapet før transplantasjonen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mye usikkerhet

Sæterstøl filmet turen til klinikken der han tok inngrepet, og dette ble en del av en episode i Bloggerne.

– Grunnen til at jeg valgte å dele det, er fordi jeg bryr meg veldig lite. Jeg ville ha hår. Det plagde meg litt at jeg hadde begynt å få viker, og jeg hadde lyst til å dekke til slik at jeg kunne dra håret mitt bakover –slik jeg hadde det før.

Reaksjonene i etterkant har vært positive fra både familie og venner. Og på sosiale medier har meldingene rent inn.

– Etter at jeg gikk ut med dette selv, har jeg fått mange meldinger fra gutter som ikke føler seg komfortable med håret sitt, forteller 27-åringen.

Sæterstøl mener det bunner i selvtillit, og han merker mye usikkerhet blant menn på hans egen alder.

– Man vil kunne gå ut av døren og føle seg fresh. Har du det bra med deg selv, det er da du er den beste versjonen av deg selv, sier han og legger til:

– I dag skal alt være så perfekt på sosiale medier. Man blir påvirket, og har lyst til å gjøre noe med det.

Han påpeker at uavhengig av om man gjør noe med usikkerheten eller ikke, så skal man gjøre det man føler er best for seg selv.

SIX-PENCE: Under Farmen kjendis oppholdet hadde ofte 27-åringen på seg six-pence for å dekke til håret. Foto: TV 2

Psykologiske konsekvenser

Professor og psykolog Ingela Lunding Kvalem oppgir at hårtap blant menn er ganske vanlig.

– Unge menn kan oppleve hårtap som pinlig, fordi det ofte blir koblet til alderdom, sier Kvalem til TV 2.

Hun kan fortelle at det er en stor økning i kosmetiske behandlinger som «peelinger», laser, transplantasjon og tannbleking.

– Teknikker og behandlinger har blitt bedre, og det er mer tilgjengelig og normalisert. Det gjør det lettere å ta det valget, forteller psykologen, og legger til:

– Det er fortsatt litt mer tabu for menn å fikse på utseendet, men det er mye mer lov enn for eksempel på 60-tallet.

Hun påpeker at hårtap kan føre til en rekke psykologiske konsekvenser.

– Det vanligste er at man kan bli lei seg, stresset, føle at man ser eldre ut, få dårlig selvfølelse og at det påvirker kroppsbildet.



– Mange bestemmer seg for hårtransplantasjon fordi de ønsker å nærme seg idealene om hvordan de ønsker å se ut, sier psykologen.

Kvalem påpeker at man også kan trene seg på å heller fokusere på det man liker ved utseendet sitt.

– Finn ut hvilken negative tanker du har, og prøv å endre dem. Ikke vær så opphengt i utseendet, men heller fokuser på andre ting i livet ditt som er viktig, forteller Kvalem avslutningsvis.

Se når Martine Lunde ser kjæresten for første gang etter inngrepet i videoen under.

Sæterstøl kan fortelle at han er veldig glad for at han tok hårtransplantasjonen.

– Jeg var redd for at jeg hadde brukt så mye penger på noe jeg ikke ville være fornøyd med, men jeg føler meg som en ny mann, sier TV-profilen.