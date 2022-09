Pernille Juvodden (26), John Carews (46) samboer, åpner opp om hvordan det var å ligge fødende alene på sykehuset.

Det gjør hun i podkasten «Fødselspodden», ledet av Tuva Fellman.

Fra før av har Carew en sønn på 18 år. 26. mars 2021 fikk samboerne sitt første barn sammen. Da var det pålagt at partner hadde negativ hurtigtest for å få delta på fødsel.

Knakk sammen

Influenseren fikk påvist korona i uke 39, altså slutten av svangerskapet. Kort tid senere testet også Carew positivt.

– Det er ikke ofte jeg griner, men da knakk jeg sammen. Verden raste, jeg fikk helt panikk, sier Juvodden om situasjonen.

– Jeg ble veldig sliten og begynte å kjenne veldig lite liv i magen. Det var da jeg fikk mest hetta, for Melody, datteren min, var veldig aktiv under hele svangerskapet.

Tidlig i uken ble hun innlagt på et isolasjonsrom på sykehuset, hvor fødselen ble satt i gang med ballong.

På dette tidspunktet er Carew fortsatt i isolasjon hjemme, «og spiser pizza og ser på Netflix», sier Juvodden.

– Alle ansatte hadde fulle drakter på seg. Jeg så bare øynene deres gjennom opplevelsen. Veldig surrealistisk, veldig ensomt og, ja, veldig veldig rart.

Fikk med seg sluttspurten

Videre i podkasten snakker Juvodden og Fellman om det som ble en kamp mot klokken.

Vannet hennes gikk torsdag morgen, men Carew kunne ikke komme ut av isolasjon før natt til fredag. Samtidig ble hun satt på drypp for å få i gang riene.

– Det var helt sinnssykt. Jeg hadde så vondt og ingen pauser. Da sa jeg at det kan ikke holde på sånn her, da kommer jeg faktisk til å dø.

På en og en halv time gikk hun fra en åpning på 3 cm til 9,5 cm.

– Så var du fader meg der helt alene, skyter Fellman inn.

– Det var ganske heftige greier, svarer Juvodden, som også erkjenner at hun var ganske redd og overveldet da riene sto på som verst.

Men til tross for en dramatisk slutt på svangerskapet, ble det en lykkelig utgang for både Juvodden og Carew.

– Legen kommer inn og sier at han kommer til å rekke det her. Jeg har aldri vært så lettet før i hele mitt liv. Ikke bare for min del. Han har jo en sønn fra før som han ikke fikk oppleve fødselen til, så jeg visste at dette betydde veldig mye for ham også.

Juvodden avslører at de ansatte på fødeavdelingen lot Carew få lov til å komme inn 15 minutter før han var helt ute av isolasjon, altså rett før kl. 00 natt til fredag.

– De jobba virkelig hardt for at han skulle få lov til å være med. Jeg håper at alle andre i samme situasjon opplevde at de jobbet like mye for dem, og at de ikke gjorde det bare fordi han er John Carew.

Hun beskriver samboeren som «blodrød i trynet, nervøs og i sjokk» under fødselen.

– En og en halv time senere var babyen ute. Hun var frisk og fin, det eneste var at hun hadde fått utslett, men det gikk heldigvis over etter et par dager.

Om selve øyeblikket da babyen kom ut, beskriver Juvodden situasjonen slik:

– Veldig annerledes enn hva jeg hadde sett for meg, men det vakreste jeg har vært med på noen gang. Det tok litt tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd.

Men at samboeren fikk dele øyeblikket med henne var helt avgjørende:

– Å se samboeren min så rørt, og at han fikk oppleve det største i livet, det var egentlig det som gjorde meg mest rørt.

Ikke bare vondt å være alene

26-åringen legger til at hun følte seg trygg og ble tatt godt vare på under hele sykehusoppholdet.

– Sånn i etterkant er jeg egentlig veldig glad for at jeg var der alene. Det høres sikkert helt rart ut, men jeg synes det var veldig fint at jeg kunne fokusere på meg selv og babyen. Jeg var så utrolig sliten og kunne ikke prate nesten fordi jeg bare hostet og hostet, så egentlig var det fint å ikke måtte ta vare på en til i tillegg.

Men hun er klar på at følelsen hun sitter igjen med, har mye å gjøre med at hun faktisk fikk ha partneren ved sin side under sluttspurten:

– Så det gikk jo faktisk veldig bra. Derfor ser jeg på det som en fantastisk opplevelse i dag. Selvfølgelig med engang så var det jo ganske skummelt, men det gikk seg til.