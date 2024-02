Åpner om tobarnslivet: – Mindre panisk

HEKTISK: Ronny Brede Aase forteller at han er mindre panisk nå, enn han var da han ble pappa for første gang. Foto: Tuva Åserud

I begynnelsen av januar ble det kjent at ekteparet Ronny Brede Aase (37) og Tuva Fellman (36) var blitt tobarnsforeldre.



Nyheten delte førstnevnte i et innlegg på Instagram.



– Jeg har giftet meg, og fått to barn med, den råeste dama i verda. Tenk at jeg fant henne. At hun ville ha meg. Hun som bobler sånn av overskot, trass fødsel, cellegift, blodprøver, sykehussaft med isbiter og legefrakker i fleng, skrev Aase blant annet på Instagram.

I samme innlegg hyllet han kona si, og roset henne for at hun tar hverdagen på strak arm, nå når livet «rister så hardt i henne».

Paret har i etterkant vært ordknapp om tobarnslivet.



Da God kveld Norge møter Aase, i forbindelse med premieren av «Skinnet bedrar», kan han blant annet røpe kjønnet på deres nye familiemedlem.

– Det er en liten gutt. Vi har en jente fra før, sier han og svarer følgende på hva søsteren synes om broren:

– Jeg opplever at det nye familiemedlemmet er ønsket varmt velkommen. Så det synes jeg er gøy.



– Fraskrevet meg egentid



Programlederen legger ikke skjul på at den nye hverdagen tar mye av tiden hans.



– Jeg synes det er hektisk, men kjempegøy. Forrige gang synes jeg det var skummelt, og jeg måtte finne ut om jeg fikk til å være pappa. Jeg var livredd av en eller annen grunn for om jeg fikk til det.

– Så nå er jeg mye mer avslappet og mindre panisk. Jeg er takknemlig for det, fortsetter han.

På spørsmål om hva den største forskjellen på å nå være pappa for to barn, forteller programlederen at det merkes på egentid.

– Jeg og Tuva er heldig hvis vi får noen timer på kvelden til å spise pasta og se «71 grader nord» før noen våkner.

– Så jeg har fraskrevet meg egentid, men den kommer tilbake en gang, legger han til.

På grunn av pappapermisjon har ikke 37-åringen rukket å se noe av programmet «Skinnet bedrar» selv, men forteller at han har hatt en fin opplevelse med TVNorge-programmet.



– Det er et gøy program og kjendispanel. Jeg har fått mange drømmemennesker med på det, så er takknemlig for det og gleder meg til å se hva vi har fått til.

Delte kreftbeskjed



Det var i november i fjor at ekteparet fortalte om graviditeten. Nyheten delte de på Instagram, og i samme innlegg fortalte de at Fellman hadde fått påvist brystkreft i løpet av svangerskapet.

– I vårt lille hus har det i det siste gått opp og ned. Opp, fordi vi venter spent på vårt andre barn. Ned, fordi Tuva har fått påvist brystkreft i løpet av svangerskapet og er i behandling, skrev paret innledningsvis.

Den gang fortalte ekteparet at det var mye på en gang, samtidig la de ikke skjul på takknemligheten overfor hverandre, folk rundt og helsevesenet.

– Det føles vanskelig, rart og befriende å dele. For livet fremover blir en surrealistisk blanding av hverdag, småbarnsliv og behandling. Og det skal vi, på en eller annen måte, få til.