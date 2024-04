Åpner om skilsmissen med Armie Hammer: – Har lagt traumer bak meg

Elizabeth Chambers (41) og «Call Me by Your Name»-skuespiller Armie Hammer (37) gikk fra hverandre i 2020 etter 10 års ekteskap.

Året etter bruddet ble Hammer anklaget for overgrep av flere kvinner, hvor den mest alvorlige påstanden dreide seg om en svært voldelig voldtekt. Han ble også anklaget for å ha kannibalistiske tendenser.

Saken fikk mye oppmerksomhet, blant annet gjennom dokumentarserien «House of Hammer».

Hammer har avvist anklagene om overgrep, og det ble ikke tatt ut noe siktelse.

I 2023 brøt han stillheten og kommenterte at han vill ta ansvar for feil han hadde begått. Skuespilleren sa at han hadde oppført seg som «drittsekk», og at han hadde brukte andre for å føle seg bedre.

Han erkjente også at det hadde vært en skjev maktbalanse mellom ham og to av anklagerne, skriver Variety.

Drømmen brast

Før det ble slutt, hadde Hammer og Chambers flyttet med barna til Grand Cayman.

I en realityserie om livet på øya forteller 41-åringen hvordan hun opplevde «den veldig offentlige» skilsmissen.



– Den var nesten fullført, men det er ikke lett. Livet vi hadde planlagt i årevis ble knust. Det var en veldig vond periode, uttaler Chambers i «Grand Cayman: Secrets in Paradise», ifølge People.



Skilsmissen annonserte de på Instagram.

Elizabeth Chambers på Vanity Fairs Oscar-etterfest i 2019. Foto: OConnor-Arroyo / Pa photos

At det utspilte seg i offentligheten beskriver hun som et mareritt hun ikke ville ønsket for noen.

– Traumet jeg har opplevd de siste to årene er lagt bak meg, slår Chambers fast, og legger til at hun føler seg klar for en ny start.

– Forferdelige artikler



Reality-profilen får også spørsmål om skandalene som fulgte eksmannen.



– Historier og forferdelige artikler kom ut hver dag, sier hun og forklarer videre at hun ikke hadde noe kjennskap til disse sakene før alle andre.

I episoden stiller en produsent spørsmål om hvordan det opplevdes når en artikkel om Hammer dukket opp.

Chambers ville ikke svare, ifølge People, men sier senere:

– Du kan skrive noe sensasjonelt for å få overskrifter og klikk. Men til syvende og sist så er det kun jeg som vet sannheten. Jeg spiller ikke det jævla spillet.