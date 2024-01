Åpner om pausen: – Kombinert med egen idioti

Denne uken ble det kjent at journalist og TV-profil Morten Hegseth (37) trekker seg fra programlederrollen i den kommende sesongen av «Love Island».

Nyheten delte Hegseth selv på sin Instagram-profil onsdag.

– Dette er ikke helt enkelt å skrive, så jeg går rett på sak: Jeg har valgt å trekke meg som programleder for «Love Island» og grunner er sammensatt, het det i innlegget.

– Fellesnevneren er at det blitt for mye – og nå skal jeg bruke tid på å roe ned og ta gode valg.

Samme dag kom også beskjeden om at influenser og artist Alexandra Joner stepper inn som programleder på kort varsel.

I dagens episode av podkasten «Harm & Hegseth», med duoen Vegard Harm (27) og Morten Hegseth, åpner sistnevnte om hvorfor han nå tar en pause fra blant annet TV-skjermen.

Til kameraten Harm sier han at det er flere årsaker til avgjørelsen.

– Jeg har jo kjent lenge at hver gang vi har snakket om «Love Island» – det har vært noe motstand i det. Det har vært mye og jeg har vært sliten, innrømmer han.



Ifølge Hegseth har han mottatt flere drapstrusler, og når det kom på toppen av alt ble det for mye for VGTV-profilen.

Han forteller også at det blir verre når han er å se på TV 2.

– Ikke til forkleinelse for VGTV, men det er veldig mange som ser på TV 2 og engasjer seg. Til slutt ble det kombinert med egen idioti, og jeg har vært så sliten at jeg har kjent at jeg ikke har hatt noe overskudd, sier han videre.

Til tross for at det har vært mye for 37-åringen, har han tatt noen nødvendige grep den siste måneden som har hjulpet.

– Jeg har bare lyst å til å ta riktige valg. Puste med magen, lufte huden og heller jobbe med gamle demoner enn ung kjærlighet, forteller han avslutningsvis.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Morten Hegseth, foreløpig uten hell.