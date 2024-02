Åpner om hatkommentarene: – Tøft å stå i

SNAKKER UT: Matinfluenser Emilie Nereng snakker for første gang om kritikken hun har fått etter førstekjempevalget på «Farmen kjendis». Foto: Edland TV2

Emilie Nereng snakker for første gang ut om reaksjonene etter førstekjempevalget forrige uke på «Farmen kjendis».

Forrige uke var det matinfluenser Emilie Nereng (28) som fikk den store tittelen som storbonde på «Farmen kjendis».

Tradisjon tro er det duket for førstekjempevalg, hvor valget til slutt falt på Cato Zahl Pedersen (65).

I episoden forklarer Nereng at valget ikke er basert på arbeidsmoral, men på hvem hun anser som en stor konkurrent – og at personen er den hun har blitt minst nær inne på «Farmen kjendis».

– Jeg er ordentlig lei meg for det, men dessverre så føler jeg ikke at jeg kjenner deg like godt som noen av de andre, sier Nereng.

BLE VALGT: Cato Zahl Pedersen ble valgt som førstekjempe av Emilie Nereng forrige uke. Foto: TV 2

Fått mye kritikk

I ettertid har 28-åringens valg fått flere til å reagere, og en rekke har lagt igjen kommentarer i Nerengs siste Instagram-innlegg.

«Trodde du hadde anstendighet, men der tok jeg feil. Simpelt og nedrig å velge Cato. Jeg er sjokkert over hvor kald og kynisk du har vist deg å være. Håper virkelig ikke at du vinner Farmen, for en verdig vinner vil du aldri bli etter dette valget», skriver en bruker.

«SKAM deg for at du valgte Cato, virkelig skam deg. Latterligste unnskyldningen jeg har hørt i hele mitt liv. Håper du skjemmes», skriver en annen.

En tredje skriver følgende:

«Hva har du gjort for å bli kjent med Cato? Lite, tenker jeg. All respekt for deg forsvant i kveld!».

Det har vært stille fra influenseren siden førstekjempevalget, men nå åpner hun om reaksjonene som har vært.

– Folk må ikke være så slemme

Det er i en video på Instagrams historiefunksjon at Nereng åpner om den siste uken.

DELER: Emilie Nereng deler hennes tanker etter reaksjonene. Foto: Skjermdump / Instagram

– Da var det mandag og jeg har kommet meg litt mer opp igjen enn forrige uke. For å gi litt kontekst til de som ikke har fått det med seg, så gjorde jeg et førstekjempevalg på Farmen forrige uke, sier hun innledningsvis og fortsetter:

– Som har gitt helt vanvittige reaksjoner, og det har vært litt tøft å stå i fordi folk har trukket så utrolige mange konklusjoner rundt hvordan jeg er som person. Og skriver ganske vonde ting, som har gjort at jeg måtte ta en pause fra sosiale medier og innboksen de siste dagene for min egen personlige psyke sin del.

Videre forteller 28-åringen at hun synes det er synd ettersom hennes inntrykk er at det var god stemning mellom henne, Zahl Pedersen og resten av de gjenværende deltakerne.

– Vi har det egentlig sykt fint, som gjør at jeg ikke kjenner meg helt igjen i det som er på TV. Også skjønner jeg hvor hjerterottent det kan virke.

– Det viktigste for meg å poengtere er at det ikke er noe «bad blood» der. Mange har nok litt godt av å huske at dette er et TV-program, så det er ikke alt man får med seg. Og folk må bare ikke fortsette å være så slemme på meldinger, fortsetter hun.

God kveld Norge har forsøkt en ytterligere kommentar fra Nereng, foreløpig uten hell.