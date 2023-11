Åpner om følgene etter skandalebildet: – Brands og venner trakk seg unna

Den allerede mye omtalte realityserien «Girls of Oslo» premierte forrige uke på Prime Video.

I serien blir seerne tatt med på innsiden av livet til noen av Norges største influensere, Isabel Raad (29), Anniken Englund (27) Jørgensen, Sofie Elise Isachsen (28) og Nora Haukland (26).

I serien får seerne blant annet se at venninnegjengen tar en prat om «skandale-bildet» av Haukland og Isachsen, som florerte rundt på sosiale medier og førte til NRK-exit for sistnevnte.



Da God kveld Norge tok en prat med Haukland under premierefesten, åpnet hun seg om hvordan det omstridte bildet har påvirket hennes karriere.



– Aldri følt meg så ensom

Ifølge Haukland tenkte mange at det var dårlig stemning mellom henne og Isachsen midt i mediestormen.

Tvert imot var Isachsen den som stod henne nærmest.



– Fordi hun var den eneste som forstod hva jeg gikk igjennom. Det var umulig for meg å prate med noen andre og si hva jeg følte, for de var sånn «men drit i det».

– Nei, det her er livet mitt, det er vanskelig å bare drite i ting, legger hun til.

Influenseren legger ikke skjul på at hun føler det omstridte bildet har blitt litt «hengende over henne».

– Jeg er jo veldig lei av det og vil jo bare fortsette å leve livet mitt. Når det blir litt hengende over deg, at du er gal og media vrir ting over til at jeg er «crazy» – det er man jo lei av.

NY SERIE: Isabel Raad, Anniken Jørgense, Sofie Elise Isachsen og Nora Haukland kom denne uken med «Girls of Oslo» Foto: Caroline Jensen Dale

– Jeg har jo så mye mer å by på enn det, men det er det folk alltid trekker fram, mener hun.

– Var det med vilje?

– Selvfølgelig ikke. Hvis man skal gjøre et PR-stunt, gjør man et «stunt» som skaper blest, men ikke at man mister inntekt. Da har du gjort ting veldig feil, så selvfølgelig var det ikke med vilje, svarer Haukland.

– Det har vært en kamp

Videre sier 26-åringen at både venner og samarbeidspartnere trakk seg unna henne.

– Man satt med en stor sorg. Brands (selskaper, mulige sponsorer, red. anm.) trekker seg unna, venner trekker seg unna, fordi de ikke vil assosieres med deg. Jeg har aldri følt meg så ensom, som det jeg gjorde da – og det gjorde Sophie også, så derfor hadde vi hverandre, sier hun og legger til:

– Det var noe fint med det.

Til tross for en vanskelig periode, forteller hun at livet nå begynner å gå tilbake til normalen.

– Men det har faktisk skjedd i det siste. Det tok veldig, veldig lang tid, og jeg trodde aldri at det skulle ta så lang tid, men det gjorde det.

– Så det har virkelig vært en kamp for å komme seg tilbake.



Ifølge 26-åringen har hun takket nei til flere samarbeid selv, ettersom hun ønsker å gjøre det når hun føler seg klar for det.

– Fordi det har vært ekstremt tungt. Så må jeg også revurdere hvor jeg ønsker at min merkevare skal gå. Hvem vil jeg være? Og jeg vil basere samarbeidene på hvor jeg tenker at fremtiden er.