Åpner for norsk versjon av «The Real Housewives»

Linni Meister (37) er det vi kan kalle en veteran i «realityverden», og har vært med i flere forskjellige realityserier, blant annet «Linni» og «Tigerstaden», som begge gikk på TV 2 rundt 2010.

I et intervju med TV 2 forteller 37-åringen at hun stadig får forespørsler om disse serien kommer tilbake. Meister har imidlertid et annet forslag:

– Jeg vil lage en «The Real Housewives of Norge». Da kunne jeg gjort er slikt realityprogram igjen.

«The Real Housewives» er opprinnelig et amerikansk TV-konsept som følger livene til en gjeng velstående kvinner gjennom en viss tidsperiode.

Meister avslører også at hun tidligere har blitt spurt om å være med i en slik TV-serie. Les hva TV 2 svarer om en «The Real Housewives of Norge»-serie nederst i saken.

Disse vil Linni ha med seg

Meister innrømmer at en slik serie er noe hun godt kunne tenke seg å være med i, men har et par ting hun er opptatt av.

– Det må være mest mulig ekte, og jeg er opptatt av at det skal lages på best mulig måte. Jeg vil ikke lage TV bare for å være på TV. Både for meg selv, men også for seerne. Jeg gjør jo dette fordi jeg elsker å underholde, og har overlevd i denne bransjen i 20 år.

MER REALITY: Linni er åpen for å gjøre mer reality, om det er bra laget. Foto: Tore Martin Solheim/TV 2

Det er flere norske kjendiser som kunne vært aktuell i en «Real Housewives of Norge», og Meister har allerede tenkt ut hvem hun kunne tenke seg å ha med i en slik serie.

– Jeg kunne tenkt meg Lilli Bendriss og Mia Gundersen, som begge er gode venninner av meg. Det er jo en aldersforskjell, men vi har det veldig kult sammen. Vi er i samme bransje, og opplever mye av de samme tingene. Så har vi et liv som fascinerer folk, hvordan vi kombinerer mammalivet med rampelys-livet.

Bendriss (77) sier hun er positiv til et slikt TV-program, men har også noen forbehold.

POSITIV: Lilli Bendriss sier hun er positiv til en norsk versjon av «Real housewives». Her avbildet på Gullruten 2022. Foto: Eivind Senneset

– Det spørs hvordan det hadde blitt lagt opp, i utlandet er det jo bare krangling. Jeg har ikke lyst å sitte å være bitch på TV 2, sier hun og ler.

– Det er rart at det ikke har blitt laget en slik serie i Norge, men «casten» (deltakerlisten, red. anm.) er jo viktig. Jeg liker Linni og Mia veldig godt, så det er en «cast» jeg syns er interessant. Om vi kunne laget noe som er smart og morsomt – uten krangling – da kunne jeg vært med.

GODE VENNER: Linni og Mia har lenge vært gode venner. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Ble kontaktet av produksjonsselskap

En av de viktigste faktorene for Meister, er at hun mener en slik serie ville appellert både til yngre og eldre seere.

– Jeg føler det er så mye der ute for de som er yngre. Så det hadde vært kult å lage noe for de som er eldre.

Meister avslører også at et produksjonsselskap tidligere har vært i kontakt med henne for å lage akkurat en norsk versjon av «The Real Housewives».

FOR ELDRE: Linni mener det bør være flere realityserier med og for litt eldre. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

TV 2 sin pressesjef, Jan-Petter Dahl, avkrefter imidlertid til TV2.no at det er en slik serie på gang hos kanalen.



– TV 2 har ikke hatt planer om å lage det programformatet i Norge. Samtidig er vi veldig glade for å kunne tilby «The Real Housewives»-universet på TV 2 Play. Det er serier som har en stor tilhengerskare blant abonnentene våre.



Lilli Bendriss håper likevel at det med tiden blir en norsk versjon av «The Real Housewives».

– Jeg tror det er et konsept som hadde vært veldig bra, sier Bendriss.