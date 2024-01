Åpenhjertig Mari Boine: – Det var på tide å gråte på TV

Denne lørdagen er det den norsk-samiske sangeren og musikeren, Mari Boine (67), som hylles på Kjerringøy i «Hver gang vi møtes». Med sin gylne stemme har hun imponert mange med sin joik i hele 40 år.

TV 2 møter artisten hjemme på Stabbursnes i Finnmark. Hun har forsovet seg til avtalen vår klokka ni fordi hun ble sittende oppe til langt på natt for å høre på de andre artistenes tolkninger av låtene hennes.

FROKOST: Vanligvis slipper ingen fotografer inn her. Men i dag får vi være med hjem til Mari Boine. Det er brød med multesyltetøy til frokost. Foto: Ingvild Gjerdsjø

HYLLES: På lørdag hylles Boine av sine artistkollegaer, fra venstre: Tom Stræte Lagergren (32), William Kristoffersen (72), Ramón Torres Andresen (25), Emelie Hollow (25), og Odin Staveland i «Hver gang vi møtes». Foto: Pinakkel Studio / Vegard Breie / TV 2

– Jeg synes at den gjengen vi er i år, er en fantastisk gjeng. For meg var det bare positivt å være med. Jeg har sjelden opplevd at noen har tolket mine låter, så det var rørende og det kom noen tårer. Emelies tolkning av min sang til min bestemor ble sterkt, og plutselig satt jeg der, og gråt på norsk TV. Og det var kanskje på tide at jeg viste også den type følelser, sier Mari Boine til TV 2.





Viser en ny side

Det er ikke første gangen Mari Boine har blitt spurt om å være med i «Hver gang vi møtes», men det var nå det passet bra for henne. Etter 40 år i musikkbransjen syntes hun det var greit å dele sin historie.

– Kanskje jeg ikke har vært klar for det før, men jeg er veldig glad for at det er nå - og med denne gjengen. Jeg viser nye sider og det har med at jeg har en trygghet, at jeg har fått bearbeidet alt det som måtte renses ut. Nå er jeg hel og trygg, forteller Boine.

Hjemme på tunet har 67-åringen akkurat fått egen badstu.

Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

SNØBADING: Mari Boine danser i snøen utenfor sin nyinnkjøpte badstue i Porsanger. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Banebrytende artist



Mari Boine er en av vår tids viktigste artister. Gjennom banebrytende sjangermiks har hun gitt den samiske kulturarven en stemme som treffer publikum verden over.

Mari har gitt ut 15 album og samarbeidet mer artister som Jan Garbarek, Åge Aleksandersen, Bugge Wesseltoft og Peter Gabriel.



HEDERSPRIS: Mari Boine mottar hedersprisen under Spellemannprisen 2017 på Oslo konserthus søndag. Foto: Audun Braastad / NTB

Hun ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2009, ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2015, og har vunnet fire Spellemannpriser, blant dem hedersprisen i 2018.



Mari Boine er en produktiv og nyskapende musiker som har fornyet joik og modernisert samisk musikk ved å oppta elementer fra blant annet jazz, rock og folkemusikalske tradisjoner fra en rekke forskjellige kulturer.

Vanskelig barndom

I programmet åpner Boine opp om barndommen hjemme i den samiske bygda Gàmehisnjàrga i nærheten av Karasjok.

FORELDRENE: Mari Boine viser frem et bilde av foreldrene som døde med bare et halvt års mellomrom for over 30 år siden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Barndomsminnene hennes er preget av farens læstadianske strenghet. Boine vokste opp i en svært religiøs familie der musikk var forbudt. Foreldrene hadde valgt å ta det misjonærer og prester hadde hjernevasket det samiske folket med, veldig på alvor.

Læstadianere: Læstadianere er tilhengere av den lutherske vekkelsesbevegelsen som oppstod rundt den svensk-samiske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) midt på 1800-tallet. Den læstadianske bevegelsen spredte seg til store deler av Nordkalotten og finnes også i Canada, USA, Estland og Russland. Det finnes ingen medlemsregistre. På slutten av 1990-tallet anslo man at det var omkring 50 000 læstadianere i Norge, mens man i dag antar at antallet er en del lavere.



Det å holde på med musikk og med joik var feil, og hun måtte hele tiden stå opp mot sine foreldre. Noe som var vanskelig. Mari Boine var et musikalsk menneske, så det var ikke lett.

BIBEL: Mari Boine har tatt vare på farens gamle bibel. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– En slik oppvekst jeg hadde, fyller deg med skyldfølelse, skamfølelse og mindreverdighetsfølelse. Alt det har jeg brukt lang tid på å rense ut. Jeg føler nå at jeg i løpet av de ti siste årene har fått bli den jeg skulle vært hele tiden, forteller Boine.

RØRT: Mari Boine blir emosjonell når hun snakker om faren. Til tross for den vanskelige relasjonen var hun veldig glad i ham. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Løsrivelse



Fra hun var tenåring til hun begynte å studere på lærerskolen i Alta, var hun veldig beskjeden og hadde mye sosial angst. Men så tok musikken tak i henne og hun begynte å tørre noe hun aldri trodde hun ville gjøre.

– Av og til så er det slik at det man skal bli, spør ikke om lov. Det bare tar sin plass. Jeg tror at lengselen som finnes i min musikk, den som berører folk, den har blitt sterkere fordi det har kostet meg, det å bli fri, forteller hun.

RO : Mari Boine titter ut av vinduet fra kjøkkenet sitt, hvor hun har en fantastisk utsikt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Anerkjente ikke musikken

Mari Boines foreldre kom aldri på hennes konserter når karrieren tok av, og de maste om at hun måtte slutte med musikk. Hun var gift og hadde barn, og de mente at hun ikke kunne reise rundt sammen med andre menn. Denne motstanden fra foreldrene preget henne og de gjorde alt for å stoppe hennes liv som artist.

– Jeg ble i en periode kalt for den sinte Mari Boine, for jeg var rasende da jeg begynte å lage sanger. Men det var mye fordi jeg måtte slåss mot mine egne foreldre for å ta vare på vår egen kultur, så det preget meg veldig.

UT PÅ TUR: Mari Boine har et spirituelt landskap rett utenfor døren og trives med å være ute. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Brøt du med foreldrene dine?

– Nei, jeg brøt aldri med de. Men et av de opprørene som jeg husker, som gjorde veldig vondt, det var da jeg fikk Spellemannprisen i 1990. Da hadde foreldrene mine vært hos en slektning og sett meg på TV, og det var første gang de hadde sett meg synge. To dager etter fikk faren min hjerteinfarkt og ble lagt inn på sykehus. Han frisknet til etter hvert og ringte meg og sa at legene var så begeistret for meg, og lurte på om jeg kunne komme å synge. Jeg dro dit, og det første han sa var at jeg bare skulle synge salmer, så da bare dro jeg - og sang ikke. Det var en slags religionskrig mellom meg og min far. Han ville at jeg skulle bli kristen og jeg ville ta vare på den sjamanistiske kulturen som vi er en del av, forteller Boine.

Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bearbeidet de vonde følelsene

Senere det samme året, i 1990 døde faren til Mari Boine. Og det var veldig sårt for henne at hun ikke hadde sunget for ham. Men alt det som gjorde vondt, har hun nå gjort om til musikk.

– Da synger jeg den smerten som har vært. Jeg har gått videre, men smerten finnes i musikken. Det føles riktig nå å være med i «Hver gang vi møtes», og jeg viser en trygghet fordi jeg har fått bearbeidet alt det som har vært, avslutter Boine til TV 2.

LEKEN OG GLAD: Mari Boine har blitt mer glad og leken i det siste, og selv snømåking bringer frem det gode humøret. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Se «Hver gang vi møtes» på lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.