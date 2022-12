Åpen for å spille TV-veteran «Judge Judy»: – Jeg er besatt av henne

I mars 2020 avslørte Judith Sheindlin (80), bedre kjent som «Judge Judy», at realityshowet med samme navn gikk mot slutten. Dette gjorde hun under et besøk hos talkshow-stjernen Ellen DeGeneres.

Programmet «Judge Judy» hadde premiere i september 1996, mens siste episode ble sendt i juli 2021. I Norge har programmet vært å se på blant annet TVNorge og FEM.

Serien viste rettsdrama som presenterte historier fra det virkelige liv, og ble sendt på CBS i hjemlandet.

Ønsker ikke at livet blir filmatisert

I et eksklusivt intervju med E! News i november, avslørte Sheindlin at hvis hun måtte velge én skuespiller til å spille henne i en filmatisert versjon, hadde valget falt på Reese Witherspoon (46).

– Vi er venner, og hun forstår meg, sier dommeren, før hun legger til:

– Og jeg synes hun er en flott skuespillerinne, og jeg tror hun kunne båret den rollen.

EMMY: Programmet har tidligere vunnet en rekke priser. Her er Judith Sheindlin fotografert med en Emmy Award i 2019. Foto: Chris Pizzello / AP

Sheindlin understreker imidlertid at hun ikke ønsker at hennes egen livshistorie får en plass på lerretet.

– Jeg er besatt av henne

Reese Witherspoon har tidligere spilt en av filmhistoriens mest ikoniske advokater - nemlig Elle Woods i komedien Legally Blonde.

Da E! News fortalte Witherspoon at Sheindlin kunne tenkt seg at hun portretterte henne i en eventuell biografi, svarte hun uten å nøle:

– Ja, jeg er med! Judy, ring meg.

Videre forteller Witherspoon at de to faktisk er ganske gode venner, og at de har møttes over en lunsj flere ganger.

– Jeg er besatt av henne, innrømmer Witherspoon til E! News.

Skuespilleren forteller at hun rett og slett er en stor fan av Sheindlin.

– Jeg elsker boken hennes som heter «Beauty Fades, Dumb is Forever». Klassisk bok. Hun gir bare ut god informasjon og kunnskap, og hun er en av de virkelig kloke menneskene du vil ha rundt seg, sier 46-åringen.

Til tross for at «Judge Judy» ble avsluttet i 2021, kan man fortsatt se Judith Sheindlin på skjermen.

Like etter samarbeidet med CBS tok slutt, gikk hun nemlig over til Amazon for å lage et nok så likt program under navnet «Judy Justice». Serien har allerede rukket å sende to sesonger.