Annika Momrak og kjæresten: – Vi er kaotiske mennesker

Onsdag bekreftet NRK-stjernen Annika Momrak (23) at hun har fått seg kjæreste.

Det er Sindre Reinholt (27) hun har funnet lykken med. Han jobber i NRK P3 i Trondheim, hvor han leder podkasten «Statens mal for medarbeidersamtale».

Reinholt har også laget reality-brettspill i samarbeid med influenser Henrik Borg

Møttes i jobbsammenheng

Til God kveld Norge kommenterer Reinholt for første gang forholdet.

Han uttrykker en stor glede over å dele hverdagen med Momrak.

De møttes for første gang for ett år siden via felles bekjente. Høsten i fjor traff de hverandre tilfeldigvis igjen i jobbsammenheng. De tok opp tråden og begynte å bli ordentlig kjent – blant gjennom klatring.

Det var i en fersk episode av «Harm og Hegseth» at Momrak for første gang lettet på sløret om forholdet.

Der beskriver hun kjæresten som en som har «full pakke», og sier at de er både bestevenner og kjærester.

– Jeg sier mye teite ting, men hun tar alltid ballene mine og redder de liksom, sier Reinholt lattermild, før han legger til:

– Det kan jeg ikke si. Det jeg mener er at hvis jeg spiller ball så tar hun i mot den. Hun er oppriktig engasjert og ser meg. Vi jobber i samme bransje, så det er veldig godt å ha en sparringspartner både for jobb og i livet.

Sindre Reinholt har ledet en rekke programmer hos NRK Radio. Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK

Bedre enn tidligere forhold

At han er vimsete er noe Momrak setter pris på, forklarer hun til God kveld Norge.

– Sindre er varm, tålmodig og klok. Også er han samtidig et ekstremt kaotisk menneske og helt tett i pappen, men det passer meg perfekt, for det er jeg også - og dessuten kjeder jeg meg veldig lett. Sindre er som en overraskelsespakke som aldri slutter å gi.

Annika Momrak har både vært programleder for Melodig Grand Prix og P3 Gull hos NRK. Til høsten er hun aktuell med programmet «Vettskremt». Foto: Kim Erlandsen /NRK

– Hva er det beste med Annika?

– Litt det samme som hun sier om meg. Hun er bestevenninnen min. Uansett hva vi gjør så har vi det jævlig koselig, å bare ta en tur på butikken liksom, jeg gleder meg til det. Vi vil hverandre bare vel, forteller Reinholt.

27-åringen tar ikke for gitt at de begge ønsker å gjøre fine ting for hverandre, og sier at han ikke har opplevd å føle seg slik i tidligere forhold.

– Jeg har aldri hatt det så bra med noen før.

Paret er foreløpig i et avstandsforhold, da Reinholt er bosatt i Trondheim, men på grunn av jobb er han ofte innom Oslo.

Trygge på hverandre

I oktober ble en date med Annika Momrak auksjonert bort under P3-aksjonen.

– Jeg skulle gjerne bydd, men hadde ikke de pengene.

Daten ble til slutt solgt for 38.500 kroner.

– Jeg var egentlig ikke så interessert i alle de budene som kom, men jeg tenkte at Sindre gjerne kunne fått en date gratis, hvis han hadde turt å spørre, forteller Momrak.

At hun er en ettertraktet kvinne bekymrer ikke Reinholt nevneverdig.

– Jeg er jo en ettertraktet mann da, det må du ikke glemme, sier han med tydelig ironi, før han blir alvorlig:

– Vi er veldig trygge på hverandre.