AnneMa raser: – UDI mener jeg er en horekunde

GOD KVELD NORGE (TV2): Anne Marit Yuvali (62) mener hun blir urettferdig behandlet av UDI, og kjemper for at hennes tyrkiske ektemann Dündar Yuvali (29) skal få komme til Norge.

Anne Marit Yuvali (62), bedre kjent som «AnneMa», har blitt et populært ansikt etter deltakelsen i «Grenseløst forelsket» - en serie om nordmenn som har funnet kjærligheten på tvers av landegrensene.

62-åringen falt pladask for sin 33 år yngre ektemann Dündar fra Tyrkia. Etter over to år som gift, sliter paret ennå med å få søknaden om familiegjenforening godkjent, slik at Dündar kan flytte til Norge.

– Han er alt for meg, sier TV-profilen om ektemannen.

Møtte opp alene

Gjennom to sesonger av serien har vi sett ekteparet kjempe for kjærligheten, til tross for den store avstanden, språkbarrierer og fordommer.

Til AnneMa sin store frustrasjon, fortsetter kampen om å skaffe ektemannen oppholdstillatelse også i den nye sesongen.

På premierefesten onsdag kveld stilte TV-profilen uten ektemannen.



– Jeg reiste fra ham for 12 timer siden i Tyrkia, og det er veldig vemodig å måtte være her alene nå, sier 62-åringen.

Hun forteller til God kveld Norge at hun synes det er urettferdig at de andre deltakerne hadde med seg partnerne sine.

– Det føles ikke urettferdig, det er urettferdig. Jeg er glad på de andre deltakerne sine vegne som får komme sammen, men UDI fremstiller Dündar som en kjeltring. Det eneste han har gjort er å forelske seg i meg, også får han ikke komme på besøk engang?

Anne Marit Yuvali drar gjenvlig ned på besøk hos ektemannen Dündar Yuvali i Tyrkia Foto: Privat

Mener første sesong ødelegger

Hun selv sier at en av grunnene til avslaget fra Utlendingsdirektoratet (UDI) var mangel på kommunikasjon.

– Det er millioner av folk som bare kan spasere over grensen uten krav til språk, forståelse av kultur, kjærester eller noe som helst. Så får ikke min mann komme fordi vi har dårlig kommunikasjon?

62-åringen mener UDI ikke tar hensyn til at paret har vært gift i over to år, og at språkferdighetene til Dündar har forbedret seg.

– Det må jo være fra første episode og første sesong av «Grenseløst forelsket» de har det fra. Han øver på engelsk hver dag, og det har gått to år. Kommunikasjonen er forbedret. Jeg tror noen har hengt seg opp i den første episoden og ikke vil åpne opp øynene sine nå, sier AnneMa.

Saber Baili, enhetsleder i Opphold i UDI skriver i en mail til God kveld Norge at saken til Yuvali er vurdert på vanlig måte.

– Innholdet i programmet de medvirker i, «Grenseløst Forelsket», har ikke hatt betydning for at søknaden og klagen ble avslått. Vurderingen er blant annet basert på intervju av Dündar Yuvali foretatt via den norske ambassaden i Ankara, skriver Baili.

– Dette vet ikke det norske folk

AnneMa hevder at UDI mener dette er et omgåelseskteskap - noe som betyr at hovedgrunnen til at du gifter eller forlover deg er at du ønsker å komme til Norge.

– I klartekst betyr det at han faker sin kjærlighet til meg. For meg så betyr det at de mener at han er en hore og jeg er en horekunde, sier hun frustrert.

Etter første avslag klaget AnneMa på at det var hun som hadde kontaktet Dündar og ikke motsatt som hevder at UDI først antok.

– Da jeg klaget på det, fikk jeg til svar at han var «til rådighet». Jeg blir så forbanna, mannen eksisterer, ergo lar han seg finne, ergo får han ikke komme til Norge. Det går jo faen ikke an å si. Dette vet ikke det norske folk om, men det må de få rede på, sier 62-åringen.

AnneMa tolker det som at UDI gir uttrykk for at hun ikke er elskbar.

– Jeg blir lyn forbanna og skjemmes. Er jeg ikke elskbar? Bare fordi jeg er eldre og fra Norge så kan ikke tyrkiske Dündar elske meg?

– Om du er 5 år eller 95, burde man kunne være elskbar, så at de mener han bare giftet seg med meg for å komme til Norge er sårende, sier TV-profilen.

Etter nok et avslag på familiegjenforening fra UDI, så har paret tatt saken videre til Utlendingsnemda (UNE).

– Vi er forberedt på et nei, men det må jo gå til slutt.

– Det kan ta et helt år og få svar, og for hver dag som går er det livet vårt. De bare spiser dagene opp. Det er urettferdig på det maksimale, sier hun frustrert.

Til God kveld Norge skriver Saber Baili, enhetsleder i Opphold i UDI følgende:

– Vi vet at et avslag kan oppleves vanskelig. Vår jobb er å vurdere om vilkårene i regelverket for å få en oppholdstillatelse er oppfylt. Søknaden til Dündar Yuvali og Anne Marit Yuvali ble avslått fordi vi mente at ekteskapet mellom dem var et omgåelsesekteskap. Det betyr at vi mente det var sannsynlighetsovervekt for at Dündar Yuvali sin hovedhensikt med ekteskapet, var å få en oppholdstillatelse i Norge, skriver Baili.

– AnneMa gjør som AnneMa vil

Med sin kjenningsreplikk «AnneMa gjør som AnneMa vil», har hun gjort seg populær på sosiale medier. Likevel tikker det inn en del kritikk i innboksen hennes.

– Jeg fikk nylig en melding fra en ukjent kvinne om at jeg måtte la Dündar få slippe unna meg, så han kunne finne seg en dame på hans egen alder og starte familie med.

– Hva svarte du?

– Jeg spurte om hun ville ha noe dopapir å tørke seg med rundt munnen, sier hun alvorlig.

– Han velger selv hvem han vil gifte seg med, og ingen har noen ting med hvem jeg forelsker meg i.