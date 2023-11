Anne Lindmo overrasket Eyvind Hellstrøm med turmat i BH-en

Det ble mye latter da Anne Lindmo (53) og Eyvind Hellstrøm (74) to inntok fjellheimen i programmet «Hellstrøms høst».

Den norske høsten er høytid for store matopplevelser.

Eyvind Hellstrøm (74) reiser denne gangen til fjells sammen med programleder og forfatter Anne Lindmo (53) for å finne de beste råvarene og lage fantastisk høstmat.

FRILUFTSMENNESKE: Anne Lindmo er glad i guds frie natur og sover gjerne i hengekøye. Foto: Agnete Brun

Bykokken Hellstrøm møter også fjellkokken, Arne Brimi (66), i programmet, noe han alltid har hatt en drøm om. Brimi viser frem noen av sine klassiske retter i sitt rike og de tre møtes til dyst rundt bålet med fjellmaten.



– Det var en helt enorm opplevelse å se den trauste fjellkokken og den elegante bykokken i samspill, og få være en ivrig assistent og medhjelper når de slo seg løs over grytene. Det er noe av det morsomste jeg har opplevd på lenge, sier Lindmo til TV 2.



Elsker friluftslivet

Anne Lindmo elsker fjelluft og ga i høst ut boken «Min tur», en turselvbiografi om sin kjærlighet til naturen.

CELEBERT HYTTEBESØK: Anne Lindmo tok med Eyvind Hellstrøm på setra hun eier i Jotunheimen. Foto: TV 2

Hun har selv hytte i Jotunheimen og syntes det var morsomt at hun måtte lære opp mesterkokken i turlivet. Selv må hun ofte stikke av fra alt det hun holder på med i Oslo, og være utendørs.

– Har du erfaring med å lage mat ute i naturen?

– Ja, jeg er jo masse på tur, og liker å ha med meg matretter som egner seg til å varme eller lage på bål. Man trenger ikke spise forkulla grillpølser selv om man er i skogen. Jeg spiser alltid masse god ost, feite pølser eller gryteretter jeg har lagd på forhånd og pakka med meg. Og mitt beste triks er å bære snadder i behåen – både biff eller god ost bør jo holdes temperert frem til det skal stekes og spises. Da er det lurt å bruke kroppsvarmen.

– Min erfaring er at det å jekke godsaker ut av behåen nesten alltid bidrar til å heve sinnets munterhet og den generelle stemninga i flokken, forteller Lindmo.

Ost fra BH-en

Det ble nemlig mye latter og moro på denne turen, og på vei opp i fjellheimen overrasket Lindmo med en liten småfrekk gest.

Hun mener det er veldig viktig å ha litt tursnacks for å motivere, så derfor fikk Hellstrøm smake på varm ost med smidig konsistens i fjellheimen, oppbevart i BH-en hennes.

– Den var god og fin temperert ost, og det er en Gruyere, sa Hellstrøm, som måtte blindteste den pikante fjellsnacksen Lindmo serverte han.

Brimi-land

Turen går til Jotunheimen og på besøk til gastronomiske Vianvang, der Arne Brimi har bygd opp et fjelltun nord i Gudbrandsdalen.

Det startet for 23 år siden, og i dag kan han huse 58 gjester. Lokal folkegastronomi kaller han det – og er hans livsverk. Å få møte sin kokkevenn Hellstrøm og NRK-programleder Lindmo satte han stor pris på.

TRE GODE KOKKER: Eyvind Hellstrøm, Anne Lindmo og Arne Brimi på kjøkkenet på Vianvang. Foto: TV 2

– Eyvind og jeg har fulgt hverandre et helt liv, så det var veldig spennende og få han på besøk inne i Jotunheimen. Anne er også en sterk personlighet, og hun er nysgjerrig på folk, mat og kultur. Hun har også et bein i bygda mi, og tror det blir enda bedre etter at hun har vært på besøk her, sier Brimi til TV 2.

RYPEBRYST: Rosa stekt rypebryst er høstens høydepunkt for mange. Foto: TV 2

– Ut av kroppen-opplevelse

Anne Lindmo har egen seter rett ved der Brimi holder hus i Jotunheimen.

Hun elsker å snøre turstøvlene og gå i naturen, og når hun i tillegg kunne gjøre det med to av de beste kokkene i Norge, ble det et minne for livet.

– Når jeg fikk samle ved og tenne opp et bål til Arne Brimi, sånn at han skulle få skal steike hjortekjøtt og «sjalottlauk» på åpen flamme, og jeg deretter ordna med sitteunderlag og pledd til Eyvind Hellstrøm så han skulle slippe å fryse der han satt i den pene bybuksa si... Det var nesten en ut av kroppen-opplevelse, avslutter Lindmo til TV 2.



Her er oppskriften på rypebrystet trekløveret tilberedte på Vianvang:

«Hellstrøms høst» med Anne Lindmo vises 30. november kl. 20.00, på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.