Anne B. Ragde havnet på mareritthotell: – Kravlet og krøp overalt

Sommeren er godt i gang og forfatter Anne B. Ragde (65) har klare planer, og de innebærer verken flyplass eller Syden. Det er på hytta hun skal tilbringe sommerdagene.

På tidligere reiser har hun derimot opplevd alt fra krypdyr på hotell, en skummel flyreise og et stjernemøte som hun ble skjelven i kroppen av.

TV 2 har tatt sommerpraten med Ragde.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Minst mulig! Være sammen med barnebarna Sverre og Solvej. Ikke se snurten av en flyplass, ikke dra sørover til varmen, men være på hytta.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Å plutselig ikke huske hvilken ukedag det er, å få denne langstrakte følelsen av frihet og likegladhet i kroppen, nesten ikke kikke på armbåndsuret, engang.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?



– På hytta mi. Helt ute ved havet. Det er alltid en bris der, selv når det blir veldig varmt.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Har ikke hatt noen negative opplevelser noe sted, egentlig. Unntatt Porsgrunn. Dit reiser jeg aldri tilbake til, men årsaken holder jeg for meg selv.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Ja, én gang på et SAS-fly fra København til Oslo. Det var hinsides turbulens, noe jeg egentlig elsker, men den turen var skikkelig skummel. Det er 38 år siden!

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Nei, det har jeg takk og lov ikke.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Det var i Budapest, et lite dritthotell. Det kravlet og krøp overalt. Jeg sov omtrent oppreist. Da jeg kom hjem, fikk kofferten stå på trappa i dagevis, jeg tok inn ett og ett plagg som jeg la i fryseren og deretter i vaskemaskinen.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Husker jeg var ganske liten, og Wenche Myhre satt rett foran meg. Jeg ble helt skjelven i kroppen, for her satt hun på ordentlig. Jeg har truffet henne flere ganger etterpå, da. Og ikke blitt like skjelven.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Jobber ikke for det overhodet. Bruker «Glöd» av Sophie Elise, haha.

– Har du hatt en spesiell/ skummel opplevelse med dyr på reise?

– Ikke noen skummel, nei. Syns det er fælt når hunder må på fly og sitte i et bur i bagasjerommet, man kan av og til høre uling og bjeffing opp i kabinen.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Ikke ett eneste, men hundene mine har fått en del. Det er heslig, med alle de edderkoppføttene som spreller når man drar dem ut av huden.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Varmen. Alt over type grader avskyr jeg. Men det aller, aller beste med sommeren er at høsten kommer etterpå!

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Har mange fra da jeg var liten og var hos farmor i Hardanger hele sommeren. Det er liksom en svær dunge av sommerminner, umulig å hente ut bare ett. Nå har hun vært død i 22 år. Tiden går, nå er jeg den eldste, og har min lille Solvej på besøk. Håper hun husker disse dagene.