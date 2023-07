Ann Mariell Lipinska avslører store livsendringer: – Veldig lykkelig

Det er snart tre år siden vi sist så reiseglade nordmenn på skjermen.

Etter 11 sesonger har flere av dem blitt kjente fjes, for eksempel Hilde Skovdahl, som siden har fått flere jobber innenfor underholdningsbransjen.

Det gjelder også for et av medlemmene i familien Haider, bedre kjent som «storfamilien fra Jessheim», som deltok i tre Charterfeber-sesonger.

Får motto ropt etter seg

Neelam Anjum (42) kan nemlig fortelle at deres mellomste barn, Liza Haider (11), har en rolle i filmen «Hør Her’a», og at det naturligvis vil prege tiden fremover med premierefester og lignende.

Neelam Anjum og familien var populære deltakere i TV 3-serien. Hun er nylig blitt nestleder i organisasjonen LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk), som jobber med integreringstiltak for flerkulturelle minoriteter. Foto: Privat

Hun og ektemannen Syed Zylifqar Haider (45) møttes på legestudiet, og har i dag fem barn – Liana (14), Hakim (13), Liza, Lina (9) og Sultan Haider (7).

I sommer skal storfamilien feriere i Norge.

– Pandemien lærte oss å sette pris på Norges fasiliteter, sier Anjum, og legger til at det blir både bryllup, bursdagsfeiring og muligens hyttetur i løpet av friperioden.

Storfamilien har også en sterk familietradisjon som skal gjennomføres:

– Den årlige obligatoriske turen, (sikkert flere), til Tusenfryd.



De fem Haider-barna. I TV-serien fikk seerne se hvor mye logistikk som lå bak når hele gjengen skulle avgårde til flyplassen. Foto: Privat

Fembarnsmoren sier at det viktigste for henne i ferien er å koble av og finne på noe gøy med familien.

– En viktig del er å legge fra seg mobilene og gjerne lese bøker. Så det blir noen turer til biblioteket.



– Blir dere fortsatt gjenkjent av TV-seere?



– Ja. Det er morsomt å se at flere fremdeles gjenkjenner oss, også er det en del som roper «Minner for livet».



Setningen kom fra Anjum og familien under innspillingen, og har blitt en gjenganger i realityseriens vignett.

– Det er moro. Mange etterspør flere sesonger og sier at vi burde ha vårt eget realityprogram.



42-åringen sier de «absolutt» kunne tenkt seg mer TV-tid, og poengterer at de i tillegg til å ha deltatt i Charterfeber, har vært å se i «Hellstrøm rydder opp hjemme».

– Går mye i bleieskift



Ann Marielle Lipinska (33) var et kjent TV-fjes før hun deltok i sesong ni og ti av reiseprogrammet, som «Paradise Hotel»-deltaker.

Da deltok hun med influenservenninner, som «Bloggerne»-aktuelle Aurora Gude (31).

Nå, over fire år senere, har store endringer skjedd i livet til bergenseren.

Ann Marielle Lipinska og hennes fire måneder gamle sønn. Foto: Privat

– I juni 2022 ble jeg forlovet, og i mars ble jeg mor til en vakker gutt, avslører Lipinska til God kveld Norge.

33-åringen omtaler sin forlovede, Aleksander, som en «kjekk mann» som jobber som advokat.

Lipinska erkjenner at graviditeten var tøff, men at formen er mye bedre nå, fire måneder etter fødselen.



– Å bli mor er en fantastisk følelse, og lille Albert er en blid og fornøyd gutt.



Hun forteller at hun er veldig glad og lykkelig for tiden, men beskriver en travel hverdag, hvor hun imellom mating og bleieskift forsøker å få tid til å gå tur med hundene, kvalitetstid med venner og har et ønske om å gjenoppta hesteridning og starte med yoga etter hvert.

Inger Hauge, kjent fra «Ex On the Beach», og Ann Marielle Lipinska på sydentur. Sistnevnte sier til God kveld Norge at hun kunne vært med i mer reality, hvis den rette muligheten dukket opp. Foto: Viaplay

– I tillegg har jeg overtatt mye av virksomheten fra min far, sier hun og utdyper:



– Det er primært en eiendomsportefølje jeg har overtatt ansvaret for og som jeg ønsker å utvikle videre.



I sommer skal Lipinska en tur utenlands for å feire den runde dagen til svigerforeldrene, men størsteparten av ferien blir innenriks med både en tur til Sørlandet og Telemark.

– Ellers blir det å slappe av i Bergen.

Håper på ny sesong

Moren i «Harstad-familien», Aslaug Andersen (59), svarer kortfattet på spørsmålet om det har skjedd noe spennende siden sist vi så dem på skjermen.

– Det går bare bra med oss, og her har det vært som vanlig.

Hun og barna Anne Berit Andersen Johansen (37) og Stein Are Andersen Johansen (32) deltok sammen i to Charterfeber-sesonger.

Harstad-familien ble ofte filmet mens gjennomførte mange aktiviteter, som surfing og segway-kjøring. Foto: Viaplay

I sommer har de planer om norgesferie, og muligens en tur til sørligere strøk.

– Det er litt delte meninger om Syden. Jeg elsker sol, så jeg har lyst til å dra til Hellas og Kanariøyene, mens gubben sier Spania, forteller Aslaug Andersen, og poengterer at sin utkårede foretrekker å oppholde seg i skyggen på ferie.



Det spørs bare om varmerekordene og hetebølger ventet i de nevnte landene vil skremme «gubben». Andersen velger å fokusere på det positive.

Aslaug Andersen sier de blir stadig gjenkjent, og har et ønske om mer TV-tid. Foto: Privat

– Det er helt ville temperaturer, men vi skal ikke klage heller. I Harstad har vi hatt kjempevær fra 22–26 grader i tre uker, forteller hun.



En viktig ferie mener Aslaug Andersen må ha følgende element:

– Mye grilling, bading, sol og opplevelser, lage minner.



– Blir dere fortsatt gjenkjent av TV-seere?



– Ja, uansett hvor vi er i Norge. Vi venter og håper på ny sesong. Vi kunne tenkt oss mer reality, svarer mor Aslaug på vegne av hele familien.

Det er ikke umulig at det kan bli mer Syden-underholdning på TV-skjermen.

Til God kveld Norge informerer Viaplay at de ikke har noen «konkrete planer per nå», og utelukker dermed ikke at det kan bli en ny «Charterfeber»-sesong.