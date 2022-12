Anklager «X-Men» regissør for «giftig maskulinitet»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Jennifer Lawrence (32) går hardt ut mot «X-Men»-regissør Bryan Singer i et nytt intervju med The Hollywood Reporter.

GIFTIG MASKULINITET: I et ferskt intervju med The Hollywood Reporter snakker Jennifer Lawrence ut om sin opplevelse med giftig maskulinitet på mannsdominerte filmsett. Foto: Yui Mok

Jennifer Lawrence (32) har i løpet av det siste tiåret etablert seg som ett av Hollywoods største navn.

I et ferkst intervju med The Hollywood Reporter snakker hun ut om sin opplevelse med «giftig maskulinitet» i filmbransjen, og går hardt ut mot tidligere samarbeidspartner, «X-Men»-regissøren Bryan Singer.

I intervjuet forteller den prisbelønte skuespilleren at hennes opplevelser på settet av «X-Men»-filmserien står i sterk kontrast til hennes nyeste samarbeid med en kvinnelig regissør i den nye filmen «Causeway» på Apple+.

– Det var utrolig å slippe å være rundt giftig maskulinitet, å få en liten pause fra det, sier Lawrence.

– Jeg har sett emosjonelle menn

Skuespilleren mener det var forfriskende å arbeide med en kvinneledet produksjon.

Lawrence hyller deretter «Causeway»-regissør Lila Neugebauer for å ha lagt til rette for god konfliktløsning, og et godt arbeidsmiljø på sett.

– Og det at folk sier «Kvinner burde ikke ha disse rollene fordi de er så emosjonelle» får meg alltid til å le fordi, jeg mener, jeg har jobbet med Bryan Singer. Jeg har sett emosjonelle menn. Jeg har sett de støste raserianfallene på sett, sier skuespilleren.

JOBBET SAMMEN: Jennifer Lawrence spilte i tre av «X-Men»-filmene i regi av Bryan Singer og dukket blant annet opp på et panel med ham og kollega James McAvoy som promo for «X-Men: Apocalypse» i 2015. Foto: Chris Pizzello

Videre i intervjuet sier Lawrence at hun elsker å jobbe med kvinnelige regissører og filmskapere.

Anklaget for overgrep

Singer regisserte tre av «X-Men»-filmene med Lawrence som en av hovedrollene.

Den kontroversielle regissøren skal ifølge Huffington Post ha holdt en lav profil etter at han ble anklaget for seksuell trakkasering og overgrep av minst fire mindreårige gutter for tre år siden.

Flere av overgrepsanklagene skal ha kommet til lyst etter The Atlantic kom ut med en omfattende gravesak i 2019. Singer har i senere tid gått hardt ut mot The Atlantic, og blant annet kalt artikkelen «en homofobisk svertekampanje».

I etterkant av artikkelens publisering skal Singer ha inngåt en avtale om å betale 150 000 dollar til en av sine anklagere. Til tross for dette har han holdt fast ved sin uskyld. I en pressemelding til Variety hevdet regissøren, via sin advokat, at agjørelsen om å betale kun var en businessavgjørelse.

Refset av flere stjerner

Lawrence er ikke den første skuespilleren til å gå ut mot Singers arbeidspraksis. I et 2020 intervju med Variety sa den oscarvinnende stjernen Halle Berry at hun opplevde det å jobbe med Singer som svært utfordrende.

– Det var noen øyeblikk der jeg merket jeg var veldig sint på ham. Vi kranglet flere ganger, og jeg bannet på ham av ren frustrasjon, sa Berry den gang til Variety.

Skuespiller Rami Malek har også innrømmet at han hadde sine utfordringer med Singer på settet av Queen-biografien «Bohemian Rhapsody».

– Min opplevelse med Bryan var langt fra behangelig, sa Malek til Vanity Fair i 2019.