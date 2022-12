ANKER DOMMEN: Det er nå klart at Amber Heard anker dommen om ærenkrenkelse mot eksamennen Johnny Depp. Foto: Steve Helber / AP Photos

Det melder BBC.

Den seks uker lange rettssaken resulterte i at Heard ble funnet skyldig i å ha ærekrenket eksmannen Johnny Depp.

Hun ble dermed dømt til å betale han ti millioner dollar.

– Unnlater ikke å anke

Heards advokater varslet etter kort tid at de ville anke, og har nå bedt om at juryens dom blir omgjort, eller at det blir en helt ny rettssak.

– Man unnlater ikke å anke når man vet at man har rett, sa en talsperson for Heard i juni tidligere i år.

Manglende notater

Ifølge New York Post ba Amber Heard om en ny rettssak for noen uker siden.

I dokumentene står det at Heard finner det urettferdig at dommeren i den opprinnelige rettssaken valgte å utelukke noen av psykologens notater.

Notatene skal inneholde detaljer om overgrepet og volden som Johnny Depp angivelig utsatte Heard for.

– Retten forhindret urettmessig at juryen hørte om flere episoder der Heard rapporterte Depps overgrep til en profesjonell, står det i de 68 sider lange dokumentene som ble innlevert 23. november.

– Dersom dommen ikke oppheves, vil rettens utelukkelse av anmeldelser om overgrep gjøre det vanskeligere for andre fornærmede å bevise lignende forbrytelser, står det videre.