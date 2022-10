Angret på valget han tok i den siste tvekampen: – Ønsket meg selv ut

I mandagens episode av Torpet fant den siste tvekampen sted. Det betyr slutten for programmet denne sesongen.

Tvekampen gikk ut på å balansere en kniv på hånden. De fire deltakerne, Hashar Aziz (34), Benjamin Lien (32), Tore Haraldset (62) og Vilde Humstad Aasmo (23) kjempet iherdig om plassen videre til Farmen.

Det var til slutt sistnevnte som røk ut og måtte reise tilbake til 2022. Til tross for at Hashar var én av tre som vant konkurransen, var utfallet bittersøtt for ham.

RØK UT: Vilde Humstad Aasmo som røk ut av Torpet. Foto: Anton Soggiu

Ville tape med vilje

I motsetning til de andre deltakerne, rakk Hashar å være på Torpet i kun én dag.

– Det ble veldig kortvarig. Jeg var egentlig ikke innstilt på å være der. Jeg var så klar for å reise hjem da jeg røk ut av Farmen, sier Hashar til TV 2.

Han forklarer dette ved at han var sliten og mett på opplevelsen. Etter dramatiske øyeblikk og krangler på Farmen, ville han hjem. Det var derimot én ting som hjalp mot den vonde følelsen.

MOTIVASJON: Hashar Aziz ble motivert av de andre Torpet-deltakerne til å bli i konkurransen. Foto: Anton Soggiu

– Velkomsten fra de andre gjorde alt for meg. Det ble en veldig brå vending til det positive. Det var et eller annet med energien deres som gjorde at det meste vonde var glemt. De møtte meg med et smil og ville bli kjent med meg, forklarer han.

På dette tidspunktet var han innstilt på å prøve seg på den siste konkurransen likevel. Han hadde blitt møtt av gode mennesker og fikk endelig i seg en større mengde mat.

Angret på valget

Hashar hadde ikke noen forventninger om å klare tvekampen. Han visste at han var sterk, men hadde aldri hørt om grenen. Det gikk ikke helt som forventet.

– Jeg kjente tidlig at kroppen ikke var med. Jeg stilte meg spørsmålet: «Skal jeg tape med vilje eller fortsette?», avslører han.

Skader seg kraftig på Torpet

Før han fikk bestemt seg, gikk kniven til Vilde i bakken. Det beskriver han som en bittersøt opplevelse.

– Jeg fikk veldig blandede følelser. Jeg angret på at jeg ikke kasta kniven ned i bakken. Jeg ville heller hjem og synes Vilde fortjente den plassen. Jeg hadde vært på Farmen i åtte uker og nærmest ønsket meg selv ut av konkurransen, sier Hashar.

Vilde forteller at hun unnet alle konkurrentene en plass på Farmen, og at alle fortjente den like mye. Likevel var det kjipt for henne å ikke komme videre.

– Motivasjonen min var høy for å komme inn, så jeg synes det var kjipt at jeg ikke fikk den plassen, sier Vilde til TV 2.

– Jeg mener likevel ikke at jeg fortjente den mer enn han.

– Ikke lett

Benjamin Lien ble sendt på Torpet etter at han tapte tvekampen mot Lasse Fredheim (26). Han beskriver oppholdet som en spennende opplevelse, men at han likevel møtte på noen utfordringer.

– Det var mye mer psykisk krevende å være på Torpet enn på Farmen. Inne på Farmen har du alltid muligheten til å trekke deg vekk og du har flere mennesker å spille på. Inne på Torpet opplevde jeg at det ikke var lett å gå til den ene eller den andre, sier han.

Dette forklarer han ved at det var færre mennesker inne på Torpet. Til tross for dette, koste han seg under oppholdet. Han trekker frem fordeler som at man kunne styre arbeidet sitt selv og at man kunne fokusere på å gjøre en god jobb.

– Det var gøy, men det var tøft og. Jeg var der for å oppleve Torpet, og ikke nødvendigvis bare som en mellomstasjon for å komme videre, sier Benjamin.

BESTEMT: Benjamin Lien var fast bestemt på at han skulle vinne den siste tvekampen på Torpet. Foto: Anton Soggiu

– Et slag i trynet

Ordføreren Tore Haraldset kom inn i konkurransen som en del av Torpet-vrien. Det gjorde han sammen med Vilde og Cecilie Steensen Skovholt (43).

Han forventet ikke å komme inn på Farmen til å begynne med.

– Etter hvert som tiden gikk, ble forventningene større og større. Jeg ble veldig overrasket da jeg slapp å gå i de første kampene. Så var jeg sikker på at jeg skulle hjem i kampen mot Stine. Det var et sjokk for meg at jeg vant og gikk videre, sier Tore.

Da han, Benjamin og Hashar kom seg gjennom den siste tvekampen, var det imidlertid ikke glede han kjente på. Det var nemlig vondt for ham at Vilde røk ut.

VONDT: Tore Haraldset hadde håpet at han og Vilde Aasmo skulle komme inn på Farmen sammen. Foto: Anton Soggiu

– Det var som et slag i trynet da jeg fikk kniven og hun var den ene som ikke skulle inn. Vi skulle kjempe sammen og gjøre det vi kunne for at vi to sammen skulle inn på Farmen.

– Da jeg kom inn gikk tankene vekk, men akkurat der og da synes jeg det var tøft og urettferdig, avslutter han.