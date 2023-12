Angrer: – Plagde meg veldig mye

Det nærmer seg slutten for «Tropp 2»-deltakerne. Dermed intensiveres det militæret oppholdet.

Et heftig oppdrag venter deltakerne. Derfor ble de drillet i overlevelse, sprengstoff og fallskjermtrening, for å stille mest mulig forberedt.

Å hoppe i fallskjerm, og attpåtil muligens lande i vann ble for skremmende for én av deltakerne, som til slutt valgte å trekke seg.

– Jeg tror ikke jeg sa det, men jeg var ganske redd. Så begynte jeg på en måte å bli komfortabel med tanken på at vi skulle hoppe.

Fryktene tok overhånd

Anniken Aakerøy (22) har tidligere fortalt at hun ofte tyr til verste tenkelige utfall, når hun blir utsatt for noe hun er redd for.

– Jeg fikk en viss tanke om at vi skulle lande i vannet. Selv om de ikke sa det, ble jeg etter hvert 100 prosent sikker.

MEDALJE: Anniken Aakerøy fikk «Kompani Lauritzen»s fortjenestemedalje for sin innsats i «Tropp 2». Foto: Matti Bernitz

Da deltakerne skulle øve på å hoppe ut av flyet, forteller 22-åringen at hun tullet bort flere av testhoppene sine.

– Jeg orket ikke ta det seriøst, for jeg tenkt at dette skal jeg ikke gjøre uansett. Jeg bestemte meg, da jeg fant ut at vi skulle hoppe og lande i vannet.

– Hva tenker du om den beslutningen i dag?

– På vei ut angret jeg veldig. Men i dag er jeg veldig glad for at jeg ikke gjorde det, for jeg tror jeg hadde fått panikkangst og dødd, liksom. Fordi jeg hadde blitt så redd.

INGEN GJENTAKELSE: Anniken Aakerøy angrer ikke på at hun deltok i «Tropp 2». – Men hadde jeg visst alt på forhånd, så hadde jeg ikke gjort det. Foto: Matti Bernitz

Ønsket å trekke seg

Hadde Aakerøy fått gjøre som hun ville, hadde hun trolig forlatt «Tropp 2» svært tidlig.

– De første dagene var jeg veldig sånn: «Okey, det her skal jeg klare, og skal ikke trekke meg og sånn». Men så begynte dagene å gå, og da begynte man å kjenne på det – at man ville trekke seg. Det var et par dager hvor jeg tenkte: «Nå vil jeg hjem».

MESTRING: Anniken Aakerøy følte på mestringsfølelse i oppholdet. Det fikk henne til å bli lenger på Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz

– Også gikk det faktisk over, for jeg hadde en veldig mestringsfølelse. Så kom det en dårlig dag, og da tror jeg at jeg sa «no play» flere ganger. Men da fikk jeg ikke lov.

Etter å ha fått oppholdet på avstand er hun takknemlig for at befalet ba henne fortsette.

– Jeg tror befalet så at jeg hadde mer å gi. At det liksom ikke var slutten for meg. At det bare var en dårlig dag.

– Kroppen slo seg i vranglås

Når 22-åringen ser tilbake på oppholdet, er det ikke fallskjermhoppet som plager henne mest. Aakerøy har tidligere fortalt om hennes to største frykter – vann og høyder. Da deltakerne lagvis skulle gjennomføre baklengsstup tidligere i sesongen, valgte hun å ikke gjennomføre.

GJENGEN: Anniken Aakerøy trekker frem samholdet i gjengen som én av grunnen til at hun valgte å bli. – Det var et veldig godt samhold, som man sjeldent føler på. Foto: Matti Bernitz

Det plager henne fremdeles.

– Det er det jeg angrer mest på, og som plager meg veldig mye. Kroppen slo seg i vranglås.

I «Tropp 2» innså hun at frykten for vann var større enn hun trodde.

– Jeg tror jeg har vannfobi. Det gikk ikke, og det synes jeg er veldig kjipt. Det plagde meg veldig mye der inne.

ANGRER: 22-åringen plages av at hun ikke gjennomførte baklengsstup i «Tropp 2». Foto: Matti Bernitz

Slik går det i dag

Et av målene «Tropp 2» var å overkomme vann- og høydeskrekken. Vannet har hun holdt seg unna siden hun kom hjem, men høyden har hun blitt noe mer komfortabel i.

– Jeg har absolutt ikke badet siden jeg kom hjem. Nå har jeg vært så dum og sett på masse hai-filmer – kanskje seks hai-filmer siden sommeren startet. Så jeg skal garantert ikke i noe vann, sier hun og flirer.

– Jeg holder meg på bakken, men jeg takler høyder faktisk mye bedre nå. Jeg føler meg mye tryggere når jeg er oppe i høyden, og det er faktisk veldig godt.

