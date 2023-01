Den tredje uken i Farmen kjendis lå an til å bli en dramafri uke for årets forpaktere. I onsdagens episode tok det hele en brå vending. Rett før førstekjempevalget ble det nemlig oppdaget en mulig sabotasje.

OVERRASKET: Trond ble overrasket da Ingrid tok opp sabotasjen. Foto: Anton Soggiu

Da ingen av deltakerne tok ansvar for sabotasjen valgte ukens storbonde, som var gjenbruksinfluenser Ingrid Vik Lysne (31), å ta det opp sabotasjen da hun skulle velge førstekjempe.

Dette falt ikke i god jord hos kjendiskokken Trond Moi (53), som følte seg anklaget for å ha vært ansvarlig delaktig eller for sabotasjen.

Ordvekslingen, som oppsto ute på gårdsplassen, gikk sterkt inn på Lysne som knakk sammen i tårer.

Nå forteller Moi til TV 2 at han angrer.

– I ettertid skulle jeg ønske jeg ikke tok det opp med henne på den måten jeg gjorde.

Uventet sabotasje

Moi forteller at han hele uken hadde skrytt av Lysne som storbonde, og hadde lite å utsette på arbeidet hun hadde gjort.

– Ingrid var en av dem jeg likte best. Hun gjorde alltid en super innsats og god jobb, sier 53-åringen til TV 2.

Kjendiskokken hadde selv ikke hadde fått med seg sabotasjen, som ble oppdaget bare minutter før førstekjempevalget. Derfor ble han satt ut av at Lysne tok det opp under valget.

– For meg så kom det veldig overraskende. Først og fremst var jeg lei meg på hennes vegne, for jeg så hvordan det påvirket henne. Hun var veldig flink som storbonde, og korrigerte både meg og andre på en fin måte. Men akkurat det å ta ting opp i plenum er jeg ikke fan av.

Influenseren sier til TV 2 at hun ble veldig satt ut av den mulige sabotasjen.

– Jeg følte ikke det var stemning for sabotasje den uken. Alle jobbet så hardt, og det var ikke slik at den ødela for ukesoppdraget heller. Men jeg visste også at sånn er «gamet» der inne.

UVENTET: For Ingrid var den mulige sabotasjen veldig uventet, og gikk derfor hardt inn på henne. Foto: Anton Soggiu

Lysne forteller hun først mistenkte Aleksander Sæterstøl (27) og Christopher Mørch Husby (33), som hadde oppdaget verktøyet gjemt i skogen. Da begge nektet for å ha noe med sabotasjen å gjøre, og begynte å peke fingeren mot andre deltakere, knakk hun sammen.

Lysne forteller at hun da allerede var emosjonell da Moi begynte å kritisere henne, og derfor begynte tårene å trille.

– For det første så var jeg helt knust etter sabotasjen, og i tillegg hadde jeg akkurat valgt Ørnulf som førstekjempe. Så kom Trond og sa jeg hadde dårlig lederstil, og da tenkte jeg bare «nei, ikke nå».

– Det var ræva timing!

Kjendiskokken mente nemlig at Lysne burde tatt opp sabotasjen med dem hun mistenkte sto bak, i stedet for alle sammen.

– Jeg ville ikke gjort det på den måten, for da føler alle seg anklaget, sier kokken.

Moi sier han derimot har sympati for influenseren, og forstår hun ble satt i en vanskelig situasjon da sabotasjen ble oppdaget rett før valget.

VANSKELIG: Trond forstår hvorfor kritikken hans gikk hardt inn på Ingrid. Foto: Anton Soggiu

– Jeg forstår at det kom rett før førstekjempevalget, og derfor var vanskelig for henne å ta det med en og en. Jeg skjønner godt hun tok det til seg siden hun trodde det var en av oss, og følte nok på svik som må ha vært kjipt. Det var råttent gjort mot henne.

31-åringen på sin side forstår at det kom brått på for Moi, men følte selv det var første mulighet til å ta opp sabotasjen med deltakerne.

– Vi oppdaget jo sabotasjen ti minutter før førstekjempevalget, så det var derfor jeg tok det opp da. Alle andre enn Trond hadde fått det med seg, så han ble veldig overrasket over det og følte jeg anklaget andre.

Influenseren mener derimot fortsatt at det var feil tidspunkt.

– Han hadde kanskje et poeng, men timingen var ræva!

DÅRLIG TIMING: Ingrid sier hun forstår kritikken, men at det var ræva timing. Foto: Anton Soggiu

Har kommet styrket ut av det

Etter en stund, da Moi hadde fått tilsnakk fra Marit Andreassen (56) om hvorfor han hadde valgte feil tidspunkt, beklaget han til Lysne. Det var noe hun satt pris på.

– Jeg syns det meste kan repareres med en beklagelse. Så da Trond gjorde det, og sa unnskyld for øyeblikket han tok det opp, så gikk vi videre, sier Lysne.

Moi mener selv at relasjonen deres ble styrket etter denne hendelsen, noe Lysne sier seg enig i.

– Det var fint å få prate ut om det, og vi kom oss styrket gjennom det. Vi fikk enda mer respekt for hverandre, og jeg syns vennskapet vårt ble bedre etter det, sier kjendiskokken.

– Klarer man å si unnskyld, så er det kort vei til å få en bedre relasjon. Trond fremsto så perfekt der inne, hadde en god moral, laget mat og var god mot alle. Så det var litt godt å se han ikke var perfekt han heller! Så det at han sa unnskyld betydde mye, sier influenseren.

Farmen kjendis ser du tirsdager kl. 21:40, og onsdager og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.