Angrer på én ting etter finalen: – Hadde jeg gjort det hadde jeg grusa han

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Nå åpner Farmen-deltakeren Andrea Marie Rosli (24) opp om den sure andreplassen.

Etter elleve uker inne på Li gård har oppholdet endelig kommet til en slutt.

Den 18. sesongen av seerfavoritten Farmen har skapt overskrift etter overskrift, med blant annet verandasex på ulovlige vandringer, brann på kjempehytta, og massiv kritikk i sosiale medier.

Deltakerne har likevel slått én unik rekord i år. Nemlig å ha flest underkjente ukesoppdrag i løpet av 18 sesonger.

VANT FARMEN: Det var Henrik Eijsink som vant årets sesong av Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Søndag kveld var det duket for den store Farmen-finalen, hvor det ble klart at det var Henrik Eijsink (26) fra Ås som stakk av med både hytte og bil. Til slutt stod han sammen med finalisten Andrea Marie Rosli (24), som måtte vende tomhendt hjem.

Nå avslører Andrea at hun angrer på én spesiell ting etter tapet.

Voldsomt

Det er ingen hemmelighet at finalen var en emosjonell affære – både på kamera, og bak kulissene.

INGEN SURE FØLELSER: Duoen er glade for at de stod i finalen med hverandre. Foto: God morgen Norge/TV 2

Mellom finaleøvelsen måtte nemlig de to resterende deltakere ta på både hørselvern og bind for øynene, slik at de ikke skulle få med seg det som skjedde rundt dem.

Det beskriver de som «voldsomt»:

– Vi holdt på i fem timer. Det var jo voldsomt der og da, med bind for øynene og hørselvern. Du gikk i blinde, og visste at alle så deg, men du så ingen, forteller 24-åringen til God morgen Norge, før Henrik skyter inn:

– Ja, vi gikk rundt og klemte alle, også plutselig – på med hørselsvern og bind for øynene.

I tillegg ble det en ellevill seerstorm da semifinalisten Bente Rabba (54) røk ut i melkespann-øvelsen, ettersom seerne bet seg merke i at Henrik stod med bøyde armer.

Vinneren er dog enig i at det så dumt ut, men fastslår at det var nye regler i årets sesong.

– Først og fremst så det helt idiotisk ut, det kan vi være enige om. Reglene er litt annerledes i år, og man behøvde ikke ha rette armer. Jeg tror de har gjort det slikt fordi det er vanskelig å bedømme, så regelen var kun at man ikke skulle være nær plata, rekkverket og ryke den tråden.

Men for Andrea som måtte se på fra sidelinja, var det vondt å se hvor mye de slet. Etter flere uker sammen hadde de tre resterende deltakerne knyttet et tett bånd, og det var derfor vondt å se hverandre pakke sakene – og dra hjem til 2022.

– Det var vondt å se på, for man så at begge slet. Men det var jevnt, og begge slet jo med armene. Men det var nye regler, og så lenge man er innenfor den firkanten og ikke slipper, så er det jo greit.

Angrer

Flere av deltakere reagerte på at Andrea snakket seg ned hele sesongen, men likevel endte opp i finalen. Hun legger derimot ikke skjul på at hun hadde dårlig selvtillit da hun gikk opp på tinget, og at hun allerede visste at hun skulle tape.

ANGRER: Andrea forteller at hvis hun hadde åpna gårdsboka, hadde hun prestert bedre under finalen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg hadde det veldig fint likevel. Det var de rareste dagene i mitt liv, og jeg er så takknemlig for at vi hadde hverandre. Det var oss mot finalen, og vi feiret hverandre og hadde en lang dag sammen, forteller hun og fortsetter:

– Det var veldig fint med Henrik, men jeg var ganske sikker før vi startet at det ikke ble hytte og bil på meg. Jeg burde jo ha åpna boka. Hadde jeg gjort det hadde jeg grusa han.

Til tross for at hun tapte finalen, understreker hun at hun seiret i mye annet.

– Jeg vant jo så mye annet, så jeg er kjempefornøyd og unner Henrik seieren. Jeg føler jeg har vunnet jeg også, så jeg sover godt om natta. Hell i kjærlighet, det kan man ikke kjøpe.

For det er ingen hemmelighet at 24-åringen og kommunikasjonsrådgiveren fra Haugesund, Lasse Fredheim (26) har fått et godt øye til hverandre.

Til tross for at han ikke får prøvekjøre den splitter nye Skoda Enyaqen med Andrea, kan han nøye seg med at turtelduene nå kan beskrive seg selv som svært eksklusive:

SVÆRT EKSKLUSIVE: Det er ingen hemmelighet at det har oppstått søt musikk mellom Andrea Marie Rosli og Lasse Fredheim. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Vi er fortsatt forelsket i hverandre. Vi er veldig eksklusive, og vi hadde ikke sett hverandre på 20 dager før finalefesten. Det er ny rekord. Om vi er sammen må jeg nok diskutere med Lasse, men vi har ikke signert noe kontrakt, forteller hun med et glimt i øyet.

