Angrer på én spesiell ting fra Farmen-oppholdet:

Nok en uke nærmer seg slutten på Li gård, og de fleste av deltakerne begynner å kjenne på å ha vært i boblen over lang tid. Etter ukens førstekjempevalg, var det software-utvikleren Henrik Eijsink (26) som trakk det korteste strået hos storbonden Bente Rabba (54).

Andrekjempevalget falt på politibetjenten Hashar Aziz (34). Deltakerne tok deretter turen til kjempehyttene, hvor kjempene må tilbringe ett døgn før tvekampen.

På kjempehytta får deltakerne utdelt hvert sitt kamera som de bruker for å filme seg selv. Dette valgte Hashar å gjøre, og kom med flere bekjennelser.

Blant annet hva han angret mest på under Farmen-oppholdet.

Sur stemning på gården

Hashar forteller til kamera at han tenker det er forståelig å bli valgt som andrekjempe denne uken.

– Det er kun tre gutter igjen, så det er jo en 50/50 sjanse. Jeg er ikke helt fremmed for tanken om å reise hjem heller. Jeg har vært drittlei i en periode nå, begynner 34-åringen.

Hashar har nemlig stått i flere konflikter med de andre deltakerne på gården. Sist uke hadde en stor konflikt med førstekjempen Henrik.

Hashar konfronterte Henrik da han tok 26-åringen i å baksnakke han sammen med Lasse, Andrea og Hanne – noe som endte i en heftig krangel.

FLERE KRANGLER: Til tross for flere gode relasjoner, har det stormet rundt Hashar de siste ukene på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Politibetjenten forteller deretter om den sure stemningen som har spredd seg på gården, spesielt etter ukens sabotasje av Henrik, Hanne og Lasse. Hashar mener dette ødela for fellesskapet, spesielt på matfronten, noe som 34-åringen spesielt har slitt med.

– Det betyr også det kun er potet på menyen hele neste uke, og jeg kjenner jeg holder på å spy av tanken.

– Kjenner ikke meg selv igjen

Politibetjenten sier han har begynt å tenke mer og mer på både familie og venner over de to siste ukene. Denne uken fikk deltakerne også brev hjemmefra.

– Eldste broren min har bursdag, han blir 39 år i dag. Gratulerer med dagen, brodern, sier han og viser frem brevene han har fått.

– De leser jeg på innimellom, og kjenner på litt kjipe tanker, legger han til.

34-åringen forklarer hvordan han er godt vant til livet på kjempehytta, etter å ha vært her to ganger tidligere. Her reflekterer han over hva han angrer på etter det snart ni uker lange oppholdet.

– Det er alltid et spørsmål om hva man angrer på å ha gjort inne på gården. Nå har ikke jeg gjort så mye sprell egentlig, annet enn at jeg har vært lav på energi og litt muggen, begynner 34-åringen.

– Jeg skulle egentlig ønske jeg hadde mer energi, og viste mer av hvem jeg faktisk er. Jeg kjenner ikke meg selv igjen alltid. Jeg er en person som lett blir «hangry» som jeg liker å kalle det. Det tror jeg alle som kjenner meg også vet, så det er en ting.

Angrer på stjeling

En mer konkret ting som Hashar forteller han angrer på er da han stjal noen tørkede eplebiter som var en del av ukesoppdraget – for så å bli tatt av Lasse.

– Jeg angrer på at jeg var dum nok til å ta de to eplebitene i munnen da Lasse kom løpende inn på kjøkkenet, forteller 34-åringen til kamera.

Lasse valgte deretter å ta det opp med storbonden Bente morgenen etter.

TATT I STJELING: Lasse tok Hashar i å stjele noen tørkede eplebiter, som var en del av ukesoppdraget. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det forundrer meg egentlig, sier Bente om hendelsen før hun utdyper til kamera:

– Da Lasse kom til meg med det, tenkte jeg «f*** og». Dette trenger ikke Hashar, for han kan fort bli en syndebukk her inne.

Politibetjenten, som har blitt merket som en regelrytter på Farmen, kjente dette på samvittigheten. Det vises tydelig i episoden.

– Det er vel noe av det jeg angrer mest på her inne. Jeg føler jeg tapte litt karakter og ansikt, og de verdiene jeg står for til vanlig, sier han på kjempehytta.

– Mennesker er ikke dumme, men de velger å ta dumme valg. Om det var et illebefinnende eller et bevisst valg, det kan de de lærde strides om. Men det var dumt uansett, konkluderer han.

NÆRE VENNER: Bente, som var denne ukens storbonde, følte med Hashar da han ble tatt i å stjele fra fellesskapet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Moralpoliti

Hashar forstår hvorfor de andre deltakerne reagerer på at han tok noen eplebiter, med tanke på at han har opptrådt som et slags moralpoliti ved tidligere anledninger.

På et tidspunkt truet han eksempelvis med å trekke seg fordi de andre deltakerne brøt regelen om å ha besøk på kjempehytta.

– Jeg har helt klart vært litt moralpoliti i forhold til en del ting som jeg syns ikke henger sammen, og spesielt da når man bryter reglene, innrømmer han.

Likevel syns han at eplespisingen har blitt litt blåst ut av proporsjoner.

Han poengterer at han aldri har gjort noe lignende på gården før, og at det er svært lite man får ut av å spise så små mengder med tørket frukt.

Han har også vært åpen med alle om at han angret fra sekundet han tok eplebitene i munnen.

