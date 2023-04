ANGRET PÅ DETTE BILDET: Den britiske kongefotografen Arthur Edwards forteller i BritBox-dokumentaren at han angrer på at han tok dette paparazzi-bildet av en gravid Diana på privat ferie på Bahamas i februar 1982. Foto: Arthur Edwards / BritBox Nordics

Vinteren 1982 sjekket Mr. og Mrs. Hardy inn på et luksushotell på Bahamas. Hun, en høyreist korthåret blondine. Han, en mørk mann i sin beste alder.

På papiret er de et hvilket som helst ektepar. Men i realiteten, de neste i rekken til den britiske tronen. Og i magen har prinsesse Diana en sønn som skal bli født fire måneder senere.

FØRSTEFØDTE: Fire måneder etter at bikinibildene ble tatt fødte prinsesse Diana sønnen prins William. Her viser de frem den lille sjarmøren for fotografene. Bildet er tatt i desember 1982. Foto: NTB

Denne etterlengtede ferieturen til Bahamas skulle være en hemmelig kjærlighetsferie for det daværende prinseparet av Wales. Men den gang ei; paparazziene hadde full oversikt over hvor de til enhver tid befant seg.

Fotografen ble sett på som en helt innad i miljøet

Den britiske kongefotografen Arthur Edwards (82), som er aktuell i dokumentaren «Arthur: A Life with the Royal Family» på BritBox og TV 2 Play, forteller til TV 2 at han ble sendt ut av sin daværende redaktør i The Sun for å dekke den private ferieturen.

MED LUPE: Fotograf Arthur Edwards har fulgt den britiske kongefamilien i 45 år, og ble etter hvert godt kjent de ulike medlemmene. Her gransker han gamle minner. Foto: BritBox Nordics

Resultatet ble paparazzifotografier han forteller til TV 2 at han angrer dypt på å ha tatt. Flere av dem den gravide prinsessen i bikini. De pikante fotografiene ble raskt titulert «Bahama Mama»-bildene i britisk presse.

– Da jeg kom til øya var det mange paparazzi-fotografer til stede. Men vi fikk bildene først. Vi fløy tilbake til London dagen etter, og jeg husker at da jeg landet på Heathrow var avisforsidene dekket av bikinibildene som jeg hadde tatt, sier Edwards til TV 2.



Mange var opprørt over bildene av prinsessen som tydelig hadde blitt tatt i et privat øyeblikk, og flere mente at de ikke hadde noe på en avisforside å gjøre.

DET FØRSTE BILDET: I dokumentaren forteller fotograf Arthur Edwards om da han spurte den unge jenta Lady Diana hvem hun var og om han kunne få lov til å ta et bilde av henne – uten å vite at det var prins Charles' ferske kjæreste. Foto: BritBox Nordics

Dronning Elizabeth gikk så langt at hun uttalte, ifølge BBC, at dette var «den svarteste dagen i britisk journalistikks historie». Men blant paparazziene, journalistene og redaktørene i britisk presse, var Edwards den store helten i den perioden.

– Bildene gjorde at jeg ble sett på som en helt innad i miljøet, men jeg følte meg ikke som det i det hele tatt. Men jeg ble sendt ut på en jobb, og måtte levere.

Prinsessen spurte hvor mye han hadde tjent på bildene

Noen måneder senere møtte fotograf Edwards prinsesse Diana igjen, under den sagnomsuste Australia-turen – der Diana insisterte på å ha med seg sin ni måneder gamle sønn, og der mor-og-sønn-trioen «stjal» all oppmerksomhet fra pappa Charles.

Og med glimt i øyet kommenterte Diana bikinibildene overfor fotograf Edwards.

– Jeg møtte prinsesse Diana under en mottakelse, og hun spurte meg rett ut hvor mye penger jeg hadde tjent på «Bahama mama»-bildene, som de på folkemunne hadde blitt hetende, forteller Edwards til TV 2.



VARMT FORHOLD: Fotograf Arthur Edwards kom tett på prinsesse Diana. Hun kunne ofte slå av en spøk overfor fotografen, og gjorde dette også etter de berømte «Bahama Mama»-bildene. Foto: BritBox Nordics

Han utdyper historien:

– Jeg sa som sant var at jeg ikke hadde tjent en eneste krone, kun nok til å dekke utgiftene mine. Og da sa prinsesse Diana med smil om munnen: «åh, send meg Kleenexen!», sier 82-åringen og ler.

Prinsessens jordnære humor, med snev av sarkasme, fikk fotografen til å senke skuldrene.

– Da følte jeg meg heldigvis litt bedre med tanke på bildene jeg hadde tatt. I ettertid er negativene blitt distruert. Jeg vil aldri se de bildene igjen.

TETT PÅ: I 2003 fotograf Arthur Edwards æret med en MBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empireat, av dronningen på Buckingham Palace. To uker senere møttes dronningen og fotografen, og hun lurte på hvorfor han ikke bar medaljen. Spørsmålet frembrakte latter hos begge parter. Foto: BritBox Nordics

Da daværende prins Charles fylte 70 år, i november 2018, arrangerte avisen The Sun et teselskap for prinsen. Der var 70 av The Suns lesere på 70 år invitert for å gjøre stas på prinsen.

Både fotograf Edwards og prins Charles, som med årene var blitt nære bekjente som følge av at fotografen jobbet tett med kongefamilien, hyllet hverandre med taler under teselskapet.



NÆR RELASJON: Kong Charles og fotograf Arthur Edwards i lystig passiar. Fotografen har fulgt kongen i 45 år. Foto: BritBox Nordic

– Med glimt i øyet sa prins Charles: «Arthur har ikke alltid vært sånn her. Det var en tid da han pleide å ligge og gjemme seg i buskene!».

Og den nåværende kongen siktet trolig til «Bahama mama»-bildene fotograf Edwards tok for nå 40 år siden.

Dokumentaren «Arthur: A Life with the Royal Family» på BritBox og TV 2 Play har premiere 3. mai.