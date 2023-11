Angivelig elskerinne avviser affære med kronprinsen

ROJALT BESØK: Utroskap-ryktene har kommet i kjølvannet av det spanske kongeparets besøk i Danmark. Her er dronning Letizia med kronprins Frederik på Kastrup lufthavn 6. november. Foto: Liselotte Sabroe / NTB

I kongens by København har det de siste dagene vært duket for rojal feststemning, ettersom det spanske kongeparet har vært på offisielt tredagersbesøk.

Dronning Letizia (51) og kong Felipe (55) ble godt tatt imot av kronprins Frederik (55), kronprinsesse Mary (51) og dronning Margrethe (83) på Kastrup lufthavn 6. november, og siden har det gått i ett.

Gallataffel på Christiansborg slott, utdeling av Elefantordenen til det spanske kongeparet, mottakelse på Amalienborg slott og besøk på Kastellet for å hedre falne soldater, har stått på agendaen.

GALATAFFEL: Mandag 6. november var det duket for kongelig gallataffel på Christiansborg slott i København. Dronning Margrethe satt mellom dronning Letizia og kong Felipe. Foto: Mads Claus Rasmussen / NTB

Avviser affære

Men i kulissene har det ikke bare positiv omtale som er kommet frem i kjølvannet av det kongelige besøket.

Det spanske magasinet Hola! skriver nemlig at den mexicanske sosietetskvinnen Genevieve Casanova (47) har sett seg nødt til å komme med en offentlig uttalelse der hun avviser at hun har hatt en affære med den kongelige firebarnsfaren kronprins Frederik:

«Jeg kategorisk avviser anklagene som hevder at det eksisterer et romantisk forhold mellom kronprins Frederik og meg. En slik anklage av denne typen er ikke bare komplett usant, men fremstiller også fakta på en ondskapsfull måte. Dette er allerede tatt tak i av mine advokater, som er i full gang med å ivareta mine rettigheter til å beskytte min rett til ære, sannhet og privatliv».

Det er en kjensgjerning at de fleste medlemmer av kongefamiliene i Europa ikke kommenterer utroskapsrykter, og kronprins Frederik har heller ikke kommentert disse.

ADELIG SLEKT: Genevieve Casanova (t.h.) var gift med den spanske greven Cayetano Martínez de Irujo (t.v.) fra 2005 til 2007. De har bevart vennskapet, og var sammen i bryllupet til hans mor, hertuginnen av Alba (midten) som giftet seg med Alfonso Díez Carabante i 2011. Foto: REUTERS / Julio Munoz / NTB

– Ber om respekt for privatlivets fred

I en uttalelse til Hola! sier det spanske kongehusets kommunikasjonsavdeling følgende:

– Vi har i årevis hatt en policy på å ikke kommentere eller bekrefte detaljer relatert til private forhold. Utover dette vil vi gjerne be om respekt for privatlivets fred for medlemmene av kongefamilien, derunder kronprinsen.

Ryktene skal ha oppstått i kjølvannet av et uoffisielt besøk kronprins Frederik hadde til den spanske hovedstaden Madrid i slutten av oktober, mens kona kronprinsesse Mary var på offisielt besøk i USA.

PÅ COVER: Det spanske magasinet Lecturas har valgt å trykke paparazzifotografiet av kronprins Frederik og Genevieve Casanova på cover. Foto: Faksimile / Lecturas

Flere sladderblader har publisert bilder av kronprinsen side om side med Genevieve Casanova, etter at de angivelig var på en Picasso-kunstutstilling sammen, og siden spiste middag sammen.

Det spanske magasinet Lecturas er blant dem som har brukt paparazzifotografiet av kronprins Frederik og den tidligere modellen og skuespilleren Genevieve Casanova som magasincover.



Ifølge spanske Hola! skal dette ha funnet sted som følge av at en felles venn av kronprinsen og Casanova, som opprinnelig skulle ha vært med på Picasso-utstillingen og middagen, var blitt syk – slik at 47-åringen måtte steppe inn.

La ut bilde fra København

På sin offisielle Instagram-profil, der den tidligere modellen Genevieve Casanova har over 65.000 følgere, har 47-åringen lagt ut et bilde av et besøk i København i begynnelsen av oktober.

Da var hun blant annet innom turistmekkaet Nyhavn, på Luke Combs-konsert på Royal Arena og sett på gamle familieskatter utstilt på Nationalmuseet.

«Utrolige København! (...) Jeg har sjekket ut samlingen med gjenstander som min oldefar donerte til Nationalmuseet. Han tok dem personlig med på skipene sine over Atlanteren, som den reise- og eventyentusiasten han var. Jeg ser hvor dét kommer fra!» skrev hun til en bildekarusell fra København-oppholdet.

Det er uvisst om 47-åringen allerede på dette tidspunktet hadde møtt kronprinsen ansikt til ansikt, eller om dette møtet først skulle finne sted i Madrid noen uker senere.

Tvillingforeldre

Det danske kronprinsparet giftet seg i mai 2004, etter at de møttes under sommer-OL i Australia i 2000. Kronprinsesse Mary er født og oppvokst i nettopp Australia.

I dag har paret barna prins Christian (18), prinsesse Isabella (16) og tvillingene prinsesse Josephine og prins Vincent (12) sammen.

LYKKELIG GJENG: Det danske kronprinsparet med sine fire barn, prins Christian, prins Vincent, prinsesse Josephine og prinsesse Isabella, under sistnevntes konfirmasjonsfeiring i april 2022. Foto: Philip Davali / NTB

Genevieve Casanova var på sin side tidligere gift med den spanske greven Cayetano Martínez de Irujo (60).

I likhet med det danske kronprinsparet har også 47-åringen tvillinger, nemlig barna Amina og Luis Martinez de Irujo (22) sammen med eksmannen. Casanova og Martínez de Irujo ble skilt i 2007, etter to års ekteskap.