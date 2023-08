Angelina Jordan: – Gutter gir meg bare trøbbel

Sangtalentet Angelina Jordan (17) er for tiden på norgesferie, og letter litt på sløret rundt kjærlighetslivet.

Angelina Jordan (17) er for tiden på besøk i Norge hvor hun forbereder en konsert og prosjekter med Kringkastingsorkesteret (KORK).

Artisten med den ekstraordinære stemmen og unike stilen tar imot TV 2 på Frogner sammen med moren Sara og søsteren Juliette, hvor hun øver og planlegger prosjekter med KORK som kommer snart.

Norske Talenter

SEIER: En glad Angelina Jordan (8) gikk helt til topps i Norske talenter i 2014. Foto: Berit Roald/TV 2

I en alder av bare sju år tok Angelina scenen for første gang i TV 2-programmet «Norske Talenter» i 2014. Hennes tolkning av «Gloomy Sunday» av Billie Holiday gjorde en uutslettelig inntrykk på både dommere og seere, og hun stakk av med seieren i konkurransen.

Neste år er det ti år siden hennes seier i programmet, og hun minnes fortsatt godt hvordan hun opplevde det.

– Det var utrolig stas å få lov til å synge de klassiske jazzlåtene til Billie Holiday og Ella Fitzgerald og gjøre det til mitt eget. Jeg tror nok folk hørte på det, og så fikk jeg mange yngre mennesker til å bli inspirert av musikken. Jeg følte jeg gjorde 100 år gammel jazzmusikk til å bli relevant igjen, sier Angelina til TV 2.

BESTEVENNER: Angelina og moren Sara Astar er bestevenner og samarbeider om karrieren hennes. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Internasjonal anerkjennelse

Angelina Jordans stemme ble raskt gjenkjent som noe spesielt. Hennes dype, modne stemme skiller seg ut fra hennes alder, og hennes evne til å formidle følelser gjennom sang har vært en nøkkel til hennes appell.

ØVING: Angelina Jordan spiller en av sine låter på flygel Foto: Fride Sørensen / TV 2

Etter seieren i «Norske Talenter», fortsatte Angelina å bygge sin musikalske karriere, og hun begynte å få oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Hennes deltakelse i den amerikanske TV-konkurransen «America's Got Talent» i 2020 førte til en enda større internasjonal suksess og oppmerksomhet.

Nå bor hun i West Hollywood i Los Angeles hvor plateselskapet Republic Records har bygget et eget musikkstudio for henne.

– Jeg føler meg utrolig heldig som har blitt signert av et av de største plateselskapene i verden. Jeg har mitt eget studio hvor jeg lager min egen musikk. Det komme også til å bli mye konserter fremover fordi jeg har sluppet en EP,. Jeg skal snart på verdensturné og spille sangene mine, sier Angelina til TV 2.

SUKSESS: Angelina Jordan er glad for å feriere og være hjemme i Norge på besøk. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Sang for fotballstjerner

I februar i år dukket plutselig Angelina opp på prisutdelingen «The best FIFA Football Awards» for å opptre for verdens største fotballstjerner.

Hun sang sangen «We are the best», men savnet Erling Haaland i salen, forteller hun:

– Det som skjedde var at jeg møtte Messi og Mbappe etter konserten og det var stort. Erling Haaland er min favorittspiller nå. Han skulle egentlig komme til showet, men kunne ikke. Da jeg ble spurt av en journalist om hvem jeg var størst fan av, svarte jeg selvfølgelig Haaland, sier Angelina.

Allsidig artist

Angelina er flink til å promotere seg selv og får mye hjelp av sin onkel, Michael Astar.

SØSKEN: Angelina og søsteren Juliette (13) på besøk i Oslo. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Han har brukt lang tid for å finne de rette samarbeidspartnerne for en avtale i USA etter niesens oppsiktsvekkende opptreden på «America’s Got Talent» på nyåret.

Sosiale medier er også viktig for Angelina, men hun kommer også med en pekefinger mot altfor mye fokus på det.

SOSIALE MEDIER: Angelina legger ut mye på Tik Tok og Instagram, men liker best å fokusere på musikken. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg prøver og ikke blande meg selv inn så veldig mye, og fokuserer mest på musikken. Jeg føler at mange i min generasjon er opptatte av hva som trender hele tiden. Det er ikke så viktig å passe inn i alle sosiale medier. Det er bedre å være den man er og fokusere på det. Sosiale medier er ikke det viktigste i verden, sier Angelina.

Unge Ferrari

17-åringen følger med på hva som skjer med artister her hjemme i Norge og er svært glad i artister som Kygo, Aurora og Stig Brenner.

Hun oppdaget programmet «Hver gang vi møtes» og la sin elsk på låtene til Stig Brenner, tidligere kjent som «Unge Ferrari».

– Jeg følger med på hva som skjer og Unge Ferrari er helt fantastisk. Låtene «Faller» og «Tusen netter» er helt rå.

EKSLUSIVT INTERVJU: TV 2 fikk en prat med Angelina Jordan under hennes Norgesnesøk. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Angelina er travel og på spørsmål om har kjæreste, eller om det er best å være singel, svarer hun kontant:

– Gutter gir meg bare trøbbel, jeg må fokusere på karrieren først, avslutter hun.