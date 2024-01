Anette Trettebergstuen: – Jeg satt på badet og gråt

Arbeiderpartiet-politikeren Anette Trettebergstuen (42) var overbevist i mer enn 30 år om at hun ikke skulle bli mor. Så skjedde det noe uventet.



– Jeg hadde aldri lyst på barn. Jeg hadde aldri noen interesse for barn, egentlig. Men da jeg var 34, var det som om biologien bare grep fatt og røsket i meg: «Du må ha barn!». Jeg ble besatt, og fikk det for meg at jeg måtte ha barn, sier hun til programleder Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann i podkasten «Familiekoden».

PODKAST-GJEST: Anette Trettebergstuen (i midten) gjester «Familiekoden»-podkasten med programleder Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann. Foto: Monster / TV 2

Trettebergstuen, som er lesbisk, begynte deretter å legge en plan om hvordan barneønsket skulle gå i oppfyllelse. Første steg var å finne en barnefar.

– Jeg hadde alltid hatt i bakhodet at hvis jeg noen gang skulle få barn, så ville jeg at barnet skulle ha en tilstedeværende far. Så for å gjøre en lang historie litt kortere, bestemte jeg meg for at jeg ville prøve å få barn med en homofil mann.

Valget falt på Christian Berg, en bekjent som mer enn gjerne ville bli pappa. Sammen unte de seg god tid på å planlegge. De ble enige om hvilke verdier barnet skulle vokse opp med. De lette etter potensielle fallgruver. De ble samkjørte på oppdragelsesstil.

– Til slutt kom vi til at: «Nå har vi vært innom alt, og det er sikkert mange ting som kommer til å dukke opp som vi ikke kan forutse, men skal vi ikke bare gjøre det?»

Slik gikk det altså til. Og mens Trettebergstuen var gravid, fikk Berg seg kjæreste. Så da sønnen Gustav ble født i juni 2017, ble han møtt av én mor og to fedre.

De har i dag en 50/50-fordeling – med en original vri.

– Vi har en annen modell som vi synes funker bedre for Gustav. Vi har to dager, to dager og tre dager. Da rullerer det slik at det blir annenhver helg.

FIKK EN SØNN: Anette Trettebergstuen fikk i 2017 sønnen Gustav med sin homofile venn Christian Berg. Foto: Monster / TV 2

Gråt i frustrasjon

Å kombinere politikerjobben med mammarollen, har bydd på utfordringer. I de første to årene med Gustav, ble Trettebergstuens sosiale liv nesten utslettet fordi hun måtte prioritere.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å få det til å gå i hop. Det betød at jeg i de to årene var kun på jobb eller kun mamma. Det var ikke rom for noe annet.

Men selv uten et sosialt liv, merket hun at det var vanskelig. Timene, minuttene og sekundene tar ikke hensyn til situasjoner.

– Jeg kan si med hånden på hjertet at det var i hvert fall én gang i uka hvor jeg satt på badet og gråt etter å ha lagt Gustav, fordi jeg ikke skjønte hvordan logistikken skulle gå opp den neste uka, sier Trettebergstuen.

– Det var hardt. Det krevde en ekstrem logistikk, hvor vi måtte planlegge barnefordelingen måned for måned etter min kalender, og en ekstrem fleksibilitet fra fedrene. Uten det, hadde det ikke gått.

Sjokk og fosterstilling

I juni 2023 ble det kjent at Trettebergstuen hadde brutt habilitetsregler. Saken førte til at hun gikk av som kultur- og likestillingsminister.

Selv refererer hun til det som «sommeren fra helvete». Hun forteller i «Familiekoden»-podkasten at hun var «i sjokk» og «lå i fosterstilling» da saken ble kjent.

– Ut av det blå, plutselig. «Shit, har jeg gjort noe galt? Jeg må gå av!»

Det ble en uunngåelig mediestorm, som Trettebergstuen var veldig bevisst på å skjerme sønnen fra. Gustav ble derfor plassert hos fedrene sine.

– Jeg brukte et par dager på å gå av, og å ha pressekonferanser. Så dro jeg til dem og bodde der en helg, slik at vi kunne være sammen. Deretter dro de på ferie til Spania i et par uker, sier hun, og legger til:

– Så Gustav har ikke fått med seg den krisen. Vi var bevisste på å skjerme ham fra det, men samtidig snakke med ham om at mamma er litt lei seg fordi hun skal bytte jobb. For hans del tror jeg at dette bare har vært positivt, egentlig, fordi han sier av og til: «Mamma, du er ikke så mye i møter nå lenger».

Anbefaler åpenhet

Psykolog Reidar Hjermann mener at barn bør bli inkludert når noe oppskakende eller traumatiserende rammer familien, uansett hva det måtte være. Han er ingen tilhenger av «det barnet ikke vet, har ikke barnet noe vondt av».

– Vi psykologer sier ofte at det de ikke vet, har de vondt av. Barna vil jo, litt etter litt, nøste opp i hva som foregår, og det er bedre for dem å få en forklaring – selv om det er vondt og vanskelig å forholde seg til – enn at de må gjette seg frem til hva som egentlig har skjedd. Det de gjetter er ofte mye verre enn slik virkeligheten faktisk er. Jeg mener ikke at de skal få alle detaljer, men de kunne i alle fall få en rød tråd i hendelser som er vesentlige for familien. Det har barna godt av.

EKSPERT: Reidar Hjermann er psykolog og tidligere barneombud, samt ekspert i TV 2-programserien «Familiekoden». Foto: Monster / TV 2

Hjermann trår varsomt rundt Trettebergstuens løsning da det stormet rundt henne, men fremhever at det er viktig at foreldre tar vare på seg selv.

– Å ivareta seg selv i en krise, er en måte å ivareta barna på. For at man skal ha et overskudd til å være forelder, så må man først og fremst sette en maske på seg selv. Å håndtere krisen for sin egen del, og så kan man litt etter litt begynne å håndtere barna igjen, sier psykologen og «Familiekoden»-eksperten.

– Fungerer kjempefint

Trettebergstuen er særdeles fornøyd med hvordan babyplanen hun la for cirka ni år siden, har fungert i praksis.

– Jeg vil anbefale dette på det varmeste til alle som av en eller annen grunn ikke vil ha barn i den vanlige par-konstellasjonen. Eller for eksempel homofile menn, som også må lete etter alternative løsninger. Det fungerer kjempefint.

