Andre gang hun deltar i sjekkeprogram på TV – røk rett ut

IKKE MANNEN I HENNES LIV: Etter speeddaten med «Jakten»-bonde Martin Amundrød innså June Steinsland at bonden fra Nevlunghavn ikke var noe for henne. Foto: Espen Solli / TV 2

I episode to av «Jakten på kjærligheten» måtte frier June Steinsland (30) reise hjem etter speeddaten med bonde Martin Amundrød (36).

Men det er ikke første gang June har vært med i et kjærlighetsprogram på TV 2.

I 2019 forsøkte hun nemlig å finne kjærligheten i TV 2-programmet «Kjærlighet til alle» – en spin-off av «Jakten på Kjærligheten» – hvor bøndene på forhånd hadde fått utvalgte friere satt sammen av et ekspert-team.

June kom helt til slutten av programmet, der bonde Vegar Valbø (36) fra Drangedal forsøkte å finne en livsledsager, men valgte å trekke seg før han skulle ta det endelige valget.

– Jeg trakk meg fordi at jeg følte at det ble feil, og fordi at jeg ikke så noen fremtid med ham. Det var ikke helt min type. Det var ingenting personlig mot Vegar, han var snill og grei, men jeg følte at det ble feil å være igjen. Spesielt siden andre hadde mer følelser for ham enn jeg hadde, sier Steinsland til TV 2 i dag.



Ville trekke seg før valget

Og tanken om å trekke seg hadde hun også under årets «Jakten»-sesong. Hun hadde nemlig innsett at hun ikke hadde «de riktige» følelsene for bonden Martin, men ble rådet av produksjonen til å avvente til etter speeddate-valget.

– Jeg hadde en plan om at jeg ville trekke meg før valget, da Martin var helt feil mann for meg. Jeg snakket litt med produksjonen og de andre frierne, og vi ble enig om å vente til etter valget hans.

VILLE TREKKE SEG: June Steinsland er ærlig på at hun raskt innså at bonden ikke var noe for henne. Her under speeddaten. Foto: Fremantle / TV 2

Martins avgjørelse om å sende henne hjem ble derfor tatt imot med åpne armer av frieren.

– Jeg var overlykkelig da jeg fikk reise hjem, og ikke måtte fortsette siden jeg ikke hadde lyst til det mer. Jeg følte en stor lettelse da jeg var ferdig.

Det var nemlig rett etter speeddaten at hun innså at Martin ikke var mannen for henne.

– Det ble helt feil og jeg var så skuffet. Jeg sa til de andre frierne at de kunne få ham, og at mitt konkurranseinstinkt var over. Jeg ville ikke vinne mer, sier hun ærlig.

– Hva var ditt inntrykk av Martin?

– Han fremsto som en snill og grei mann, men etter hvert innså jeg at jeg ikke så noen fremtid med ham.

– Skulle hatt flere tatoveringer

Hun erkjenner at det er vanskelig å danne seg et godt inntrykk på bare en fem minutters speed-date, men likevel ga førsteinntrykket av bonden et bilde av at han ikke var riktig for henne.

– Han var ikke den mannen jeg ønsket, eller så for meg videre tid sammen med. Jeg ble derfor litt skuffet ved første møte med ham, da han ikke oppfylte mine forventninger eller krav.

BONDEN: June Steinsland sier til TV 2 at hun kunne ønske at bonden hadde kjørt mer traktor og hatt flere tatoveringer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Steinsland kunne ønske at bonden hadde hatt litt flere tatoveringer og også at han hadde kjørt mer traktor.

– Martin viste seg å ikke være min type, men han er sikkert veldig koselig som person. Dessuten manglet han tatoveringer, og kjørte også lite traktor, så da ville jeg ikke bli en bondekone, sier hun og ler.

I episode to av «Jakten på kjærligheten», der bonden Martin skal ta sitt endelige valg etter speeddaten, forteller han bakgrunnen for hvorfor han tok valgene han tok etter speeddatene:

– Jeg må følge magefølelsen og være ærlig, og det går på dem jeg føler at jeg har fått best kjemi med, og som jeg har mest lyst til å møte og bli bedre kjent med.

June Steinsland var altså ikke én av dem.

Forelsket og forlovet

Men 30-åringen krysser likevel fingrene for at «Jakten»-bonden opplever forelskelse på gården.

– Jeg håper virkelig at han finner kjærligheten med noen av dem som er med videre. Det blir spennende å se.

BONDEN OG FRIERNE: «Jakten»-bonde Martin Amundrød med sine seks utvalgte friere. Jan Thomas er programleder i årets sesong. Foto: Espen Solli / TV 2

– Tror du at du kommer til å melde deg på flere kjærlighetsprogrammer i fremtiden?

– Nei, nå er min jaktkarriere på TV over, for jeg har endelig funnet lykken i kjærligheten. Jeg har fått samboer og forlovet meg, og jeg er veldig lykkelig og glad. Det blir ikke mer kjærlighetsjakting nå, for nå er det familieliv og en fremtid sammen som venter oss, sier eks-frieren lykkelig.

Forloveden kjente Steinsland lenge før innspillingen av årets «Jakten»-sesong, og de to ble et par rett etter at hun kom hjem fra speeddaten. Forlovelsen ble inngått 26. august i år.

