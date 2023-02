Anders skulle fly Norge på langs med paraglider – én landing endret livet hans

Planen til den eventyrlystne Hardanger-mannen Anders Kråkevik (43) var like enkel som den var utfordrende: Å fly Norge på langs – fra Nordkapp til Lindesnes – med motorisert paraglider.

Underveis skulle han besøke en rekke steder og bli kjent med menneskene som bor der. Han hadde med videokamera for å dokumentere turen til en reisefilm for TV 2.

Men han kom ikke langt.

Da han mellomlandet i Kautokeino på Finnmarksvidda, møtte han reindriftssamen Mathis Oskal. De utviklet raskt et solid og nært vennskap. Kråkevik ble såpass fascinert av Oskal, at han avlyste resten av langturen og ble værende i Kautokeino med reindriftssamene i fire år.

Årene på Finnmarksvidda har resultert i den nye TV 2-serien Søringen & samen.

VENNER FOR LIVET: Mathis Oskal og Anders Kråkevik ble særdeles gode venner i løpet av sistnevntes fire år på Finnmarksvidda.

Har blitt en farsfigur

– Det er et eller annet med Mathis, sier Kråkevik.

– Jeg vet ikke om jeg kan kalle ham en sjelevenn – det høres kanskje rart ut – men jeg har i hvert fall en connection med ham. Det føles som jeg har kjent ham hele livet. Vi skjønner hverandre. Jeg har fått den følelsen bare én gang før, og det var med bestemor.

Kråkevik hadde en litt turbulent barndom i Hardanger. Foreldrene hadde alkoholproblemer, så fra seks-sjuårsalderen bodde han hos besteforeldrene. De drev en fruktgård, og hadde håp om at barnebarnet ville overta den en dag.

Men Kråkevik hadde ingen interesse av frukt. Han ville heller kjøre motorsykkel og gravemaskin, stå på vannski og fly med paraglider. Det fikk han lov til.

– Bestemor satte ikke noen grenser for meg. Jeg fikk gjøre nøyaktig hva jeg ville, sier han.

FART OG SPENNING: Anders Kråkevik har alltid vært interessert i alt som rører på seg. Her er han i tenårene på en firehjuling.

Bestemoren tok godt vare på barnebarnet og de hadde et nært forhold. Hun døde da Kråkevik var hos samene i nord.

– Etter hun døde, så har liksom Mathis tatt over den stafettpinnen. Han ringer hele tiden og lurer på hvor jeg er og hvordan jeg har det. Jeg har fått et veldig nært og spesielt forhold til ham. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å oppleve det i livet, sier Kråkevik om mannen som har blitt en farsfigur for ham.

Han klarer ikke helt å sette fingeren på nøyaktig hva som gjør Oskal så spesiell, men tror det er noe med tryggheten han utstråler.

– Han har en ekstremt selvtillit og trygghet. Og jeg tenker jo da: «Hvor kommer den tryggheten fra? Hvordan kan jeg få den tryggheten?». Så jeg prøver å tenke litt på det.

TRYGGHET: Anders Kråkevik beundrer særlig selvtilliten og tryggheten Mathis Oskal utstråler.

Slet med kulda

I Kautokeino fikk Kråkevik erfare hvordan det er å jobbe med reindrift. Han ble overrasket over måten samene jobber og lever, fordi det gikk gradvis opp for ham at han visste veldig lite om dem fra før av.

– Jeg hadde jo blitt fortalt litt gjennom media, og jeg har hatt en idé om hvordan det er, men virkeligheten var helt annerledes. Alt jeg har sett og lært er nytt for meg. Jeg føler meg veldig heldig som har opplevd det. Å leve med Mathis og samene har forandret livet mitt for alltid.

Det som ikke var fullt så moro, var den ekstreme kulda.

– Jeg kan ikke skryte på meg at jeg ble vant til kulda. Jeg tror det er noe du må få inn som barn, fordi de er jo vant til det. De har aldri på finlandshette eller skjerf når de kjører snøscooter i 30-40 minusgrader, mens jeg kan kjøre ti meter og få frostskader. Det er ganske sprøtt.

KALDT: Anders Kråkevik klarte aldri å bli vant til den ekstreme kulda i nord.

Kjørte seg vill på vidda: – Jeg fikk panikk

Det mest dramatiske Kråkevik opplevde, var da de fraktet rein over fjellet. Noen reinsdyr hadde vandret vekk fra flokken, og Oskal ga ham oppdrag om å bringe dem tilbake. Kråkevik kjørte av gårde på snøscooteren.

– Jeg trodde aldri Mathis skulle sende meg ut på egenhånd, men det gjorde han hele tiden. Altså, de lærer ikke opp ungene sine der oppe; de bare kaster dem ut i det slik at de lærer seg selv. Og dét merket jeg.

Kråkevik kjørte såpass langt og lenge for å finne de bortkomne reinsdyrene, at han plutselig ikke ante hvor han var. Uten kompass og med flatt telefonbatteri, var han langt ute på Finnmarksvidda mutters alene. Han hadde ikke peiling på hvilken retning han skulle kjøre.

– Jeg fikk panikk! Det er så svært og kaldt, og vi hadde kjørt i to-tre dager midt i ingenmannsland. Jeg kjørte rundt og lette i en time eller to. Jeg kjørte opp på topper og kikket, men jeg verken så eller hørte dyr eller mennesker, forteller Kråkevik, før han kommer til den lykkelige slutten:

– Etter en stund hørte jeg lyder i det fjerne, men det var vanskelig å vite hvilken retningen lydene kom fra. Så jeg måtte kjøre noen hundre meter, stoppe snøscooteren, og høre om lydene var lenger fra meg eller nærmere meg. Og så tenkte jeg: «Nei, nå tar jeg bare en sjanse», og så ga jeg full gass i ti minutter i håp om at jeg skulle treffe på Mathis og de andre. Og det gjorde jeg, heldigvis. Det var en opplevelse for livet, for å si det sånn, sier han og ler.

HELFRELST: Anders Kråkevik tok paraglidersertifikat allerede som 15-åring.

– Jeg har styrtet et par ganger

Det er imidlertid ikke første gang Kråkevik har havnet i en farlig situasjon.

Han har aldri vært redd for å utfordre skjebnen, og utviklet en interesse for å fly allerede som 14-15-åring, etter å ha sett sin første paraglider.

Det var noe svært tiltrekkende med å sveve over bakken som en fugl. Allerede som 15-åring tok han paraglidersertifikat.

Kråkevik delte flyinteressen med sin like eventyrlystne venn, Fridtjof Konglevoll fra Bergen. Konglevoll ringte ham kort tid etter de hadde tatt paraglidersertifikat for å fortelle at han hadde sett noen fly paraglider med propell.

– Vi var helt i hundre, begge to! Vi var så glade for å se den propellmotoren.

Kråkevik og Konglevoll deltok deretter i en rekke paragliderkonkurranser over hele verden. Som 22-åring konkurrerte han på Ekstremsportveko på Voss. Det endte ikke bra.

– Jeg skulle tøffe meg litt, og så kom et vindkast jeg ikke hadde kalkulert med. Jeg krasjet i bakken og fikk et brudd i ryggen.

– Det har vært litt knall og fall gjennom årene, men det hendte da jeg var yngre og drev med ganske ekstrem akrobatikkflyging. Jeg har styrtet et par ganger, men det var min egen skyld. Jeg var ung og tenkte ikke. Jeg merker at tankegangen har snudd veldig nå, sier 43-åringen.

SVEVE SOM EN FUGL: Anders Kråkevik har vært interessert i å fly siden han som 14-15-åring så sin første paraglider.

Dødsfall endret Norge på langs-planen

På starten av 2000-tallet foreslo Kråkevik for Konglevoll at de skulle legge ut på en omfattende langtur: Norge på langs, fra Nordkapp til Lindesnes. Konglevoll elsket ideen, og de begynte å planlegge.

Men i januar 2007 skjedde det utenkelige. Under en flytur i Bergen med motorisert hangglider, styrtet Fridtjof Konglevoll og omkom.

– Norge på langs-planen endte med ham. Og så gikk det mange år hvor jeg nesten glemte reiseprosjektet. Men så bestemte jeg meg for at det var på tide å gjennomføre dette. Alene.

Og det var på aleneturen at Kråkevik mellomlandet i Kautokeino og ble værende i fire år. Nå håper han å fullføre Nordkapp til Lindesnes-turen i løpet av 2023.

– Jeg planlegger å kjøpe meg en seilbåt, og så skal jeg seile nordover for å fortsette på flyeventyret.

Fortsatt gode venner

I tillegg til Norge på langs-turen, har Kråkevik mange jern i ilden. For å tjene penger til livets opphold, jobber han blant annet på et forskningsskip hvor han styrer undervannsdroner. Han får også betalte dykke- og paraglideroppdrag.

– Så det blir mye reising. Jeg farter rundt og holder på.

FIKK PRØVE: Mathis Oskal har fått bli med på flytur med paraglideren til Anders Kråkevik.

Han har fremdeles god kontakt med sin nære venn Mathis Osdal.

– Jeg har nettopp vært hos ham i to uker. Og jeg må være med å jobbe når jeg besøker ham. Det er ikke noe «kjære mor», sier Anders Kråkevik lattermildt.

