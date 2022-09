Anders Danielsen Lie i ny rolle om Quislings siste dager

UVANLIG FORHOLD: Gard Eidsvold og Anders Danielsen Lie skal gestalte rollene som Vidkun Quisling og sjelesørger Peder Olsen, en av Quislings nærmeste samtalepartnere før henrettelsen. Foto: Agnete Brun, Paradox AS

I disse dager starter produksjonen av en film og TV-serie om Vidkun Quislings siste dager.

Storsatsningen kommer tettere på historien om NS-lederens siste tid enn man noensinne har gjort tidligere.

Tiden før Quislings dødsstraff ble fullbyrdet på Akershus festning, ble i stor grad tilbragt med presten Peder Olsen som var en av hans to oppnevnte sjelesørgere.

Det er dette spesielle forholdet og samtalene med disse to som nå vil levendegjøres for første gang.

FRA HOLLYWOOD TIL LANDSSVIKER: Anders Danielsen Lie har fått massiv oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser for rollen i Oscar-nominerte «Verdens verste menneske». Nå skal han spille mannen som kom tettest på landssviker Vidkun Quisling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I rollene som Quisling og Olsen finner vi henholdsvis Gard Eidsvold og Danielsen Lie, sistnevnte mye omtalt i inn- og utland etter Oscar-nominasjonen av «Verdens verste menneske».

– Ufattelig dramatisk historie

Det er den anerkjente regissøren Erik Poppe som står bak både TV-serien og filmen. TV 2 har sikret seg eksklusive rettigheter både til filmen om Quisling og dramaserien.

OVERRASKET: Regissør Erik Poppe forteller at han har latt seg forbløffe under forberedelsene til Quisling-innspillingen. Foto: Terje Bendiksby

– Hva kan vi lære av historien om Quislings underliggende motiver og innerste tanker? Skjønte han noensinne hva han hadde gjort, at han hadde tatt fullstendig feil? Hvor langt gikk hans sjelesørger i søken etter svar eller en skylderkjennelse? Dette er en ufattelig dramatisk historie som overrasket meg fullstendig, sier regissør Poppe.

Premieren på Quisling-prosjektet er satt til høsten 2024.

– Dette er et unikt samarbeid der vi både sikrer oss rettighetene til filmen og får muligheten til å dykke enda dypere i historien og karakterene gjennom TV-serien. Paradox har fått en ekstraordinær tilgang til nytt, historisk materiale og kilder som vil gi oss nye og viktige perspektiver på denne sentrale delen av norsk historie. Dette ser vi frem til å formidle til våre seere, sier TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen.

Notater gir nytt, unikt innblikk i Quislings siste tid

Notatene som sjelesørger Olsen gjorde seg gjennom møtene med Quisling, er blitt en viktig del av den omfattende kartleggingen som er gjort.

Filmskaperne har gjennom tolkning av disse dagboknotatene fått ny innsikt i hvordan Quislings siste tid utspant seg, før henrettelsen fant sted 24. oktober 1945.

Nedtegningene viser blant annet en landssviker som helt til det siste kjempet en innbitt kamp for å unngå dødsstraff og som ønsket å redde sitt navn og ettermæle.

Gru-gleder seg

Den erfarne regissøren må innrømme at han er spent på å ta fatt på et slikt spesielt oppdrag.

– Filmen og TV 2-serien vil ha mye materiale til felles. Samtidig skal vi lage to helt unike uttrykk og bruke film- og serieformatet på best mulig måte, noe som gjør at publikum får noe annet og ekstra, og fortalt på ulike måter, forteller regissøren i en pressemelding.

DØMT TIL DØDEN: Vidkun Quisling under rettssaken mot ham etter krigen. Foto: NTB

TV-serien vil blant annet gå mer i dybden og ta for seg forholdet til Vidkun Quislings kone, Maria Quisling og de dramatiske maidagene før freden var et faktum.

– Vi forsker i å slippe løs forskjellige team til å både klippe, lydlegge og legge musikk, og prosjektet er en gigantisk utfordring jeg gru-gleder meg til å ta fatt på, sier Erik Poppe.

– Viktig å avkle

Vidkun Quisling er selv mange år etter hans død en av Norgeshistoriens mest forhatte menn og han har vært opphavet til skjellsordet «quisling».

Poppe mener likevel dette er en viktig historie å fortelle og at relevansen er tilstede når man ser på den politiske situasjonen i verden i dag.

– I en verden med stadig flere antidemokratiske ledere, er det viktig å forsøke å avkle de som kanskje er farligst av dem alle; de ideologisk drevne. Et bidrag til dette er å gå så tett på dem som mulig. Gard og Anders har de kvalitetene som skal til for å gjøre dette, og dermed levendegjøre den utfordrende fortellingen om hva som kan ha utspilt seg mellom de to mennene der inne i fengselet, sier Erik Poppe.

Med seg har Poppe manusforfatterne Anna Bache-Wiig og Siv Rajendam Eliassen (Frikjent, Utøya 22.juli, Tre nøtter til Askepott) og produsentene Finn Gjerdrum og Stein B Kvae fra Paradox Film.