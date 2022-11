Amy Schumers sønn (3) hasteinnlagt

Lørdag ledet komiker Amy Schumer (41) det velkjente humorprogrammet «SNL» for tredje gang, men til tross for en feilfri opptreden avslører komikeren at det ikke gikk like udramatisk for seg bak scenen, skriver Huffington Post.

I et lengre innlegg på Instagram avslørte Schumer at hennes sønn, Gene (3) måtte legges inn på sykehus med respiratorisk synctialt virus bare noen dager i forkant av hennes SNL-opptreden.

– Det var den vanskeligste uken i mitt liv, skriver komikeren på Instagram.

Satt familien først

Schumer forteller at hun til tross for sin krevende rolle som programleder ble nødt til å droppe torsdagens gjennomgang av «SNL» for å tilbringe dagen med sønnen på sykehuset.

– Jeg fikk tilbringe hele dagen med ham på sykehuset, og de vakre menneskene i SNL kunne ikke vært mer støttende, sier Schumer.

I innlegget sender komikeren varme tanker til foreldre som går gjennom det samme og hyller «de vakre menneskene i SNL» for deres støtte i den tunge tiden.

Tar sykdommen på alvor

I en historie på Instagram samme dag delte Schumer et bilde av seg selv og Gene fra sykehuset med teksten «Dette var torsdagen vår. RSV fucker ikke rundt».

I følge FHI har RS-viruset et symptombilde som likner metapneumovirus og astma og forekommer hos 60-70 prosent av alle barn i løpet av de første leveårene. RS-viruset forårsaker utbrudd hver vinter og har høysesong i november til mai.

Refser Kanye

Schumer satt i gang sin tredje SNL-opptreden med en frekk monolog i kjent stil med prat om egen graviditet, sexlivet med mannen, Chris Fischer og et stikk mot den kontroversielle artisten Kanye West.



Under opptredenen valgte hun derimot ikke å nevne noe om sønnens sykdom, skriver Huffington Post.

Schumer avslutter innlegget med å gi stor takk til «SNL»-skaperen Lorne Michaels og sykehusstaben som hjalp familien gjennom helseskrekken.