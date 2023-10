Amper stemning i «Ungkaren»: – Jeg var ganske ubesluttsom

REAGERER: Flere av jentene reagerte på at Sara Berge Holmberg slet med å ta et valg. Foto: TravitudeMedia

TVNorge-programmet «Ungkaren» ruller i disse dager på norske TV-skjermer. I serien bor et tjuetalls single jenter sammen, mens de skal forsøke å kapre hjertet til ungkarene Alexander Lund (30) og Amadou Secka (27).

En av de heldige som har fått roser fra begge ungkarene i løpet av programmet, er Sara Berge Holmberg (28).

EVENTYRLYSTEN: Sara Berge Holmberg forteller at hun er eventyrlysten, og liker å reise. Foto: Privat

I onsdagens episode oppstod det imidlertid amper stemning blant jentene, hvor flere mener at Holmberg bør ta et valg om kort tid.

28-åringen blir nemlig bedt på enda en date av Secka, hvor duoen skulle rappellere ned en fjellvegg.

Etter daten spør Eileen Eriksen (31) om Holmberg har tatt en avgjørelse på hvem av guttene hun vil gå for, ettersom hun har fått dra på flere dater.

Holmberg har imidlertid ikke tatt en beslutning, og har fortsatt lyst til å bli kjent med begge ungkarene.

Det fikk Eriksen til å reagere:

«Men merker man ikke det hvis man møtes så mange ganger i slike settinger, hvor man kysser og har en god kjemi? Merker man ikke det da?», spurte hun.

28-åringen sier til God kveld Norge at hun forstår Eriksens reaksjon.



– Det var veldig mange følelser i sving. Flere av jentene snakket om at de syntes det var vanskelig, men det var jo ikke gøy for meg heller å føle at folk ble irritert på meg eller føle på det presset, sier Holmberg og innrømmer:

– Så det var en vanskelig periode der inne.

– Vanskelig å finne min plass

Ifølge Holmberg er hun egentlig en person som vet hva hun vil ha.

– Men der var jeg ganske ubesluttsom, sier hun.

Holmerg forklarer at hun ville være helt sikker før hun tok en endelig avgjørelse.

28-åringen opplevde at hun ikke fant helt sin plass denne perioden, på grunn av problemstillingen hun stod overfor.

– Jeg ble jo kjempeglad for å kunne dra på datene og bli bedre kjent med guttene, ha fine samtaler og opplevelser, forteller hun og fortsetter:

– Jeg hadde jo lyst til å snakke om det. Samtidig følte jeg at jeg ikke kunne vise at jeg var glad, for jeg så at det var kjipt for de andre jentene.

– Mer like enn man skulle tro

Både Lund og Secka har kvaliteter som 28-åringen ser etter i en eventuell partner, og kjemien hun fikk med Lund mener hun ikke kom godt nok fram i begynnelsen av programmet.



Ifølge Holmberg appellerer Amadou til den spirituelle siden av henne, mens Alexander appellerer til den eventyrlystne siden. Det gjorde valget ekstra vanskelig.

– De er mer like enn man skulle tro. De er jo veldig ulike, men har også mange av de samme kvalitetene som jeg synes er attraktive i mennesker.

– Jeg måtte finne ut hva som var viktigst, legger hun til.



Til tross for at Holmberg slet med å velge, har hun en god relasjon til jentene i dag.

– Det er en så fin gjeng, og vi har funnet på masse hyggelig sammen i ettertid. Det er flere av jentene jeg har god kontakt med i dag.



– Enn guttene?

– Du får vente å se da vet du, sier hun og ler.