«Ammo»-stjerne har blitt pappa for første gang

I forbindelse med den nye sesongen av «Innebandykrigerne», møter TV 2 «Ammo»-stjernen André Sørum (35). Han skal nemlig ha en rolle i den andre sesongen av «Innebandykrigerne».



Sørum har tidligere hatt roller i NRK-serien «Heimebane» og i dramaserien «Ammo» på TV 2.

Denne gangen skal skuespilleren over i et litt annet landskap.



Spiller en grenseløs fyr

Sørum skal nå inn i en helt annen verden, og ta den i den andre sesongen av humorserien «Innebandykrigerne».

Der skal 35-åringen spille karakteren «Hasse» fra Sarpsborg – en ganske grenseløs fyr, ifølge han selv.

– Han er morsom å spille – litt smågæren, forteller Sørum om rollen.

Selv hadde han ikke sett humorserien før han takket ja til rollen. I etterkant har han heller ikke valgt å se så mye av serien, og dette helt bevisst.

MÅTTE TRENE: André Sørum måtte lære seg å spille innebandy, siden karakteren hans skal være en av de beste på laget. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Jeg liker av og til og jobbe litt sånn. Da kommer jeg inn i det med en fersk tilnærming uten mange tanker om hvordan det skal eller burde være. Jeg er veldig komfortabel med å jobbe sånn – med noen unntak selvsagt.

– Fått en liten gutt

Denne sommeren blir helt spesiell for skuespilleren, da han nettopp har blitt far for første gang.

– Jeg har skuffende få planer, selv om jeg gjerne skulle hatt mange. Vi har nettopp fått en liten gutt, så mye av fokuset går med til det, sier Sørum med et smil om munnen.

Sørum kan fortelle at han koser seg i den nybakte farsrollen.

– Det er litt slitsomt, men ganske gøy. Han ler, smiler mye og er en søt gutt, så det er stort sett veldig koselig.

Og siden Sørum er blitt far for første gang, har han fått «pappa-tips» av kollega og skuespiller Nicolai Cleve Broch (47), som han spilte sammen med i «Ammo».

– Jeg har faktisk snakket litt med Nicolai, allerede da vi filmet «Ammo». Vi har hatt fine samtaler om det å være far og han har gitt gode tips som jeg har tatt med meg.

Dette skal de få gjøre enda mer av, da Broch fortsetter som den aggressive treneren «Tor» i andre sesong av «Innebandykrigerne».