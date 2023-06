Amalie Olsen i sorg: – Var ikke noe mer jeg kunne gjøre for ham

«I går fikk himmelen en ny engel».



Det skriver Amalie Olsen (24) til sine nesten 170.000 følgere på Instagram lørdag.

Katten Snusken, som hun omtaler som sin bestevenn gjennom 12 år, ble avlivet etter å ha fått påvist en kreftdiagnose.

Olsen forteller om hyppige veterinærbesøk før hun endelig fikk vite hva som feilet katten.

«Var ikke noe mer jeg kunne gjøre for han enn å la han slippe å være syk og i ubehag. Verdens aller beste Snusken min, sov godt. Jeg elsker deg himmelhøyt», skriver hun avslutningsvis.



Snusken har jevnlig medvirket i Olsens sosiale medier, noe som kanskje gjenspeiler reaksjonene på innlegget om hans bortgang.

Det har fått nesten 30.000 likerklikk og over 600 kommentarer. Katteelsker Halvor Harsem, bedre kjent som «konghalvor», er blant de som har send sin kondolanse: «for en fin fyr, skikkelig trist».

Flere skriver at Olsen ga katten det beste og fineste livet han kunne hatt.

Søndag kom 24-åringen med en oppdatering til følgerne, hvor hun forteller at det virkelig har gått opp for henne at hun aldri vil se Snusken igjen.

«Så det kommer til å være litt stille fra meg akkurat nå. Gi dyra deres en god klem i dag!», melder hun på Instagram story.