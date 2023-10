Amadou Secka mistet moren som barn: – Husker det godt

– Jeg husker den kvelden veldig godt. Mamma klarte ikke å reise seg fra stolen, forteller Amadou.

«Ungkaren»-aktuelle Amadou Secka (28) vokste opp på Blommenholm i Bærum kommune store deler av oppveksten sin.

Der bodde han sammen med mammaen sin og halvbroren Sebastian.

TRAUMATISK OPPLEVELSE: Amadou mistet moren sin da han var 12 år gammel, og forteller at det var en traumatisk opplevelse. Foto: Privat

Amadous pappa fra Senegal forsvant ut av livet hans som seksåring, og moren ble hans største støttespiller.

Da han var åtte år gammel tok livet en brå vending.



– Jeg husker den kvelden veldig godt. Mamma klarte ikke å reise seg fra stolen sin, hun ble paralysert i beina. Hun fikk jo panikk og ble helt fortvilet.

Amadous mamma ble diagnostisert med brystkreft med spredning til skjelettet.

– Utrolig tøft

Kreften ble oppdaget tidsnok, men legene lykkes likevel ikke med å fjerne alt.



Fire år etter at diagnosen ble stilt, tapte moren kampen mot sykdommen.

Amadou husker godt hvordan det var å miste moren sin så tidlig.

– Man er jo til stede i den alderen. Det var utrolig tøft, hun var jo min aleneforsørger, sier han og fortsetter:

– Jeg tror alle kan tenke seg hvordan det kan være å ikke ha faren sin i livet, for så å se den personen du er mest glad i forsvinne for alltid. Jeg kan ikke sette ord på hvor vanskelig det var. Det var den mest traumatiske opplevelsen i mitt liv.

MED I «UNGKAREN»: Amadou Secka er den ene ungkaren i kjærlighetsprogrammet «Ungkaren» på TVNorge. Foto: Discovery

Etter tapet av moren ble 12 år gamle Amadou plassert i fosterhjem til tanten sin på Hamar, ettersom at pappaen hans ikke lengre var forsørger i livet hans.

27-åringen har i dag god kontakt med faren sin, og forteller at han er som en onkel for ham på mange måter.

– Vi er gode venner og jeg er veldig glad i han. Jeg er takknemlig for at han lever og for at jeg har tilgang til røttene mine, sier han og legger til:



– Han har blitt mer som en onkel for meg på mange måter. Nå er det nesten jeg som er pappa til pappa, det er han som søker mer veiledning fra meg.

SOM EN ONKEL: Amadou forteller at pappaen hans er som en onkel for han i dag. Foto: Privat

Slet med sinne

27-åringen er i dag yogalærer og personlig trener ved Oslo Helsestudio, hvor han blant annet hjelper mennesker med å jobbe med kroppen og egen traumehistorikk.

– Kroppen glemmer det den har opplevd og når man velger å undertrykke noe, ender man opp med anspenthet, knuter og mørke rom.



SLET: Amadou slet med sinne og sterke følelser etter at moren døde. Foto: Privat

Amodou har imidlertid ikke alltid vært en rolig person, og da han mistet moren sin slet han med sinne og sterke følelser.

– Jeg hadde veldig kort lunte og det var fort at jeg sparket og slo i veggene.

Gjennom årene har han fått mengdetrening i hvordan man kjenner på sterke følelser, og hvordan han kan beherske dem bedre.

– Jeg har gått gjennom den opplevelsen, kommet ut på andre enden og sett hvordan livet kan være. Man må prøve å ta mestring over følelsene sine.