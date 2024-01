Aly Michalka er gravid

Aly Michalka (34) og regissørektemannen Stephen Ringer (39) venter sitt første barn sammen.

Det avslører artisten i et intervju med People. Samtidig varslet hun sine 625.000 Instagram-følgere om den store nyheten.

Hun og Ringer har vært giften siden 2015.

– Det har vært en veldig lett graviditet, som jeg føler meg veldig heldig og velsignet for, sier Michalka til People Magazine.

34-åringen er kjent som skuespiller, og gjorde sin debut i Disney-serien «Phil of the Future».

Hun og søsteren slo gjennom som tenåringer som artistduoen «Aly & AJ». De fikk flere hitlåter som «Do You Belive in Magic», «Rush», «Like Whoa» og «Potential Breakup Song».



STJERNER: Søstrene i 2021 og 2006. Foto: Amy Harris / Invasion / Dan Steinberg / AP

Etter hit-albumet i 2007, tok det 11 år før de kom med et nytt – og har siden vært aktive.

Skjulte det for søsteren

Michalka fant ut at hun var gravid i september, én dag før hun og søsteren skulle opptre i et utsolgt The Greek Theatre i Los Angeles.

Hun forteller at det var vanskelig å skjule nyheten for lillesøsteren, men at de allerede hadde mye å tenke på den kvelden.

Et par dager senere tok søster AJ (32) med på middag for å avsløre hemmeligheten.

– Jeg sa: «Det var en spesiell gjest som var med på konserten som du ikke visste om», gjenforteller 34-åringen, og sier at lillesøsteren lurte på hvem det var.



Da hun fortalte at det var en baby, samtidig som hun strøk på magen sin, ble AJ «overlykkelig».

Vil overraskes

Termin er i mai.

Til magasinet sier artisten at hun og ektemannen har diskutert babynavn til begge kjønn, og at de har bestemt seg for å overraskes på selve dagen.

– Vi vil at navnet skal føles unikt, men jeg vil ikke at folk skal himle med øynene og tenke: «Dette er et typisk kjendis-barn-navn». Så vi holder oss til et kult og klassisk navn.



Paret planlegger å vente med å få vite kjønnet frem til fødselen, og sier at noe kjønns-avsløring ikke er helt deres stil.

Kjendisen forteller også at det blir viktig for henne å lære barnet om privilegier i møte med omverdenen.

– Vi vil lære dem at de har det. Åpenbart, å vokse opp i Los Angeles med to hvite foreldre. Jeg tror at å ta opp temaet med barnet tidlig er veldig viktig. Fordi de vil bli empatisk mot alle type folk i fremtiden.



Hun og søsteren jobber med et nytt album, og artisten planlegger å ta med barnet på fremtidige turneer, skriver People.