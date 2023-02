Alvin (45) jobber som redningsmann: – Små feil kan få enorme konsekvenser

Forestill deg at du sitter i et helikopter og flyr over havet. Det blåser. Regnet pisker mot vindusrutene. Nattemørket blokkerer utsikten. Helikopteret sliter litt med å holde seg stabilt i vinden og uværet.

Du må deretter hoppe ut av helikopteret og bli heist ned i en vaier til vannflaten. Oppgaven din er å redde mennesker ut av en synkende båt i høye bølger. Mennesker som legger sine liv i dine hender.

Hadde du turt å gjøre dette?

LIKER Å HJELPE: Alvin Fyhn har viet livet sitt til å redde mennesker i nød. Foto: Chris Thomas Ore Johansen

Alvin Fyhn (45) tør. Det er jobben hans. Fyhn er én av få i Norge som kan – med rette – titulere seg som redningsmann. Arbeidsplassen er CHC Helicopter Service i Tromsø.

Du har kanskje sett ham i TV 2-dokumentarserien Reddet, som viser hvordan redningshelikoptertjenesten fungerer i praksis. Han deltok blant annet i den særdeles krevende Viking Sky-evakueringen.

– Jeg liker å hjelpe andre. Jeg har alltid vært en omsorgsperson, svarer Fyhn på spørsmål om hvorfor han har valgt dette farlige og utfordrende yrket.

– Jeg er også tiltrukket av aktiviteter som kombinerer kropp og hode, altså fysiske utfordringer hvor man må være veldig mentalt til stede.

Første oppdrag ble aha-opplevelse

Fyhn har jobbet som redningsmann siden 2011. Han har ikke tall på hvor mange redningsoppdrag han har utført. Han prøver ikke gjette engang.

Men det aller første redningsoppdraget husker han godt.

FYSISK OG PSYKISK: Alvin Fyhn må bruke både kroppen og hodet i jobben som redningsmann. Foto: Chris Thomas Ore Johansen

– Hadde jeg vært erfaren, ville det ha vært veldig enkelt, sier Fyhn innledningsvis.

– Jeg skulle heise en syk, ung mann fra en båt. Inntil da hadde jeg kun heist med dukke, så da det lå et menneske foran meg – som var våken og så på meg – ble det en veldig annerledes situasjon. Mannen fortalte meg at han jobbet på båt fordi flyskrekk hindret ham fra å jobbe på oljeplattform. Min jobb da var å berolige ham, men jeg var jo kanskje like nervøs. Jeg var litt tørr i munnen og begynte å svette litt.

Den vellykkede redningsaksjonen i 2011 ga Fyhn en aha-opplevelse som forandret oppfatningen av yrket han hadde valgt.

– Det ble veldig tydelig for meg at denne jobben handler om mye mer enn de tekniske ferdighetene. Veldig små feil kan få enorme konsekvenser for liv og helse, men samtidig handler det om å være til stede. Å vise omsorg. Skape trygge rammer. Du møter folk som ofte er i sin livs verste situasjon. Folk i nød. De ber til det de tror på om å bli reddet – de ber om et mirakel – og så kommer vi. Derfor krever det veldig mye av oss å sette seg inn i situasjoner, å forstå, og å oppfylle de forventningene. At de slapper av og føler seg trygge, kan forbedre den medisinske situasjonen deres.

Artikkelen fortsetter etter faktaboksen.

Turtips fra redningsmannen Alvin Fyhn: Ulykker inntreffer når du minst venter det, også på korte turer i nærmiljøet. Vær forberedt.

Ha alltid med varme og synlige klær (lyse, skarpe farger).

Ha alltid fullt batteri på mobilen, og gjerne ekstra mobil og/eller powerbank.

Si alltid fra til noen hvor du går.

Ha gjerne med refleks og/eller lommelykt som du kan vinke med når helikopteret søker. Selv om du ser oss, er det ikke sikkert vi ser deg, eller klarer å skille deg fra andre i området.

Gi tydelige, vedvarende og bevegelige signal til oss.

«Familie nummer to»

Fyhn er beskjeden og ydmyk. Han er ikke typen som brøyter seg frem med albuene for å stå på første rekke når applausen kommer – snarere tvert imot. Han understreker flere ganger at redningsaksjoner handler om samarbeid.

FAMILIE NUMMER TO: Alvin Fyhn (t.h.) på oppdrag med CHC-teamet. Foto: CHC Helikopter Service

Han er en del av et fast team bestående av seks personer: To helikopterpiloter, en heisoperatør, en systemoperatør, en anestesilege, og en redningsmann. «Familie nummer to» kaller han det. En familie som på død og liv – bokstavelig talt – må samarbeide ekstremt godt og presist når de trener eller er på redningsoppdrag.

– Vi er alle avhengige av hverandre. Og denne avhengigheten – at vi må stole på hverandre – blir veldig tydelig i operasjoner.

Antall oppdrag varierer veldig. Fyhn er alltid uvitende om hva som venter ham på jobb.

– Du vet aldri hva en dag eller en natt eller en vaktuke bringer. Du kan dra rett fra et snøskred i fjellet, til en brennende båt på havet. Det er veldig variert og uforutsigbart. For et par vaktskift siden, hadde vi seks oppdrag i løpet av det første døgnet. Første oppdrag kom bare noen minutter etter vi hadde gått på vakt. Alarmen gikk mens vi snakket med avtroppende crew. Da må du omstille deg og rykke ut. Andre ganger kan det gå en hel uke uten et eneste oppdrag.

HEISE MED BÅRE: Dette er en del av hverdagen til CHC-teamet, enten det er trening eller et redningsoppdrag. Foto: Olav Standal Tangen

– Alle skal komme hjem

Arbeidsteamet i Tromsø er «familie nummer to». Fyhns første familie består av kone og to barn på Sotra utenfor Bergen. Hva tenker familien om yrkesvalget?

– Jeg tror kona sover godt mens jeg er på jobb, sier han.

– Kona mi forstår at det er potensiale for stor risiko, men hun vet også at vi er veldig bevisste på sikkerheten vår. Det er dét vi jobber med hele tiden. Målet med hver vakt er at alle skal komme hjem igjen. Det er veldig etablert i hele redningstjenesten i Norge, både profesjonelt og frivillig, at vi ikke skal omkomme eller skade oss i forsøket på å redde noen. Alt vi gjør er basert på en risikovurdering og at det er akseptabelt nivå av risiko. Men etter at kona hadde sett Reddet, sa hun til meg: «Jeg er glad jeg ikke vet hva du gjør på jobb før etterpå».

Alvin Fyhns vaktskift varer i én uke av gangen. Da er han borte fra familien.

– Familien synes jo det er synd at jeg er mye borte, men alle synes det er spennende. Eldstegutten – som nå er seks år – har jeg hatt med på jobb. Han har vært med å fly helikopter og han har blitt heist. Før vi fikk barn, var kona med meg flere ganger på jobb. Hun ble nesten maskoten vår i en periode, sier han og ler.

MED PAPPA PÅ JOBB: Sønnen til Alvin har fått bli med pappa på jobb. Foto: Privat

Hadde aldri hørt om yrket

Alvin Fyhn elsker fart og spenning. Han har hoppet mye i fallskjerm, og klatrer ofte i fjell. I oppveksten jobbet han frivillig for Norsk Folkehjelp. Senere gikk han på krigsskolen – i tillegg har han tatt en sivil bachelorgrad.

Fyhn jobbet deretter i Forsvaret i 12 år. Der ble han kjent med yrket som redningsmann – et yrke som fanget hans interesse umiddelbart.

– Da jeg tok utdanningen min i 20-årene, visste jeg ikke at det fantes et yrke som heter redningsmann. Jeg syntes det virket veldig spennende.

Tanken om å bli redningsmann kvernet i bakhodet. Etter en samtale med en kompis – hvis mål var å bli lege i ambulansetjenesten – tok Fyhn handling.

– Han inspirerte meg veldig. Han kjente godt til redningstjenesten, og mente at jeg passet veldig bra til det. Han sa at jeg var født til å bli redningsmann, og at jeg måtte slutte med dette forsvarstullet, sier Fyhn lattermildt, før han raskt føyer til:

– Det var hans ord!

VARIERT ARBEIDSDAG: Alvin Fyhn vet aldri hva en ny dag bringer, og det varierer fra å redde noen fra et fjell til å redde noen i en båt. Foto: CHC Helikopter Service

Kompisens ord tente en gnist i ham. Fyhn leste alt han kom over om redningstjenesten og redningsmannsyrket. Han tok også kontakt med redningsmenn for å undersøke hvordan arbeidsdagene er.

– Og så hoppet jeg egentlig av et karriereløp i Forsvaret, og begynte fra «scratch». Jeg begynte med fagbrev som ambulansearbeider i en alder av cirka 30.

Hvordan blir man en redningsmann?

Det var ikke tilfeldig at han tok fagbrev som ambulansearbeider. Det er nemlig et av kravene du må oppfylle for å jobbe som redningsmann.

– Det finnes ingen redningsmannutdanning eller skole, sier Fyhn.

– Du trenger en kombinasjon av veldig mange ting. Du må være sykepleier eller ambulansefagarbeider. Du må også ha prehospital-erfaring, altså at du har jobbet med akuttmedisin. Og dét er egentlig det eneste formelle kravet du må ha i bunn. Det har også kommet en utdanning som heter bachelor i paramedisin. Det er et veldig populært studie, og det er vanskelig å komme inn.

Som du sikkert har forstått, er det fysisk og psykisk krevende å jobbe som redningsmann. Det stilles derfor en rekke krav til din psykiske og fysiske form.

IKKE FOR LANDKRABBER: Det er essensielt å være komfortabel i vann hvis du vil jobbe som redningsmann. Foto: Mats Grimsæth

– Du trenger ikke å være Supermann, men du må tilfredsstille et visst fysisk nivå. Og i redningstjenesten er vi opptatt av at du er komfortabel og kapabel i vann. Det er gjerne på sjøen vi kan få de mest krevende oppdragene. Når du må plukke opp personer i 10-15 meter høye bølger, og bølgene slår over deg. I tillegg skal du kanskje kjempe med folk i vannet som har panikk.

Fyhn oppfordrer alle som har lyst til å følge hans yrkesvei, til å lese den nasjonale standarden for redningsmenn.

– Den beskriver veldig godt hva som forventes, hva du vil bli testet på, og hva som er absolutte krav og hva som er ønskelig krav.

Vil jobbe til pensjonsalder

Fyhn har møtt mange mennesker og skjebner i årene han har jobbet som redningsmann. Det hender at teamet hans blir kontaktet av mennesker som ønsker å vise sin takknemlighet etter å ha blitt reddet.

– Vi får noen julekort tilsendt til basen, og vi får blomster, konfekt og kaker med jevne mellomrom. Det kan også hende at de har noen spørsmål, så da tar vi oss alltid god tid til å svare, samt høre hvordan de opplevde situasjonen.

I AKSJON: Alvin Fyhn fotografert under et redningsoppdrag på havet. Foto: Håvard Dale

Pensjonsalderen til en redningsmann er 57 år. Fyhn er 45, og målet er å holde ut i 12 år til.

– Det er ikke alle som klarer seg så lenge i dette yrket. Det er veldig fysisk krevende. Du skal tåle litt juling og ha god fysikk. Men jeg håper å holde formen oppe og unngå skader, slik at jeg kan jobbe til pensjonsalder, sier Alvin Fyhn.

Fakta om Redningshelikoptertjenesten: Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er ansvarlig for offentlig redningstjeneste i Norge.

Det er sju baser på fastlandsnorge. Fem av disse opereres i dag av Luftforsvaret 330 Skvadron. Fire av disse – Sola, Ørland, Bodø og Banak – har det nye AW101 SAR Queen-helikopteret. Rygge har fortsatt SeaKing, men får AW101 i desember 2023.

To baser driftes av CHC Helikopter Service: Florø med AS332L1 Super Puma og Tromsø med S-92A. 330 Skvadron skal etter planen til Florø med AW101 SAR Queen høsten 2024.

Sysselmesteren på Svalbard har to redningshelikoptere i Longyearbyen. Disse er av typen AS332 L1 Super Puma og opereres av CHC Helikopter Service.

Et redningshelikopter har seks personer i besetningen: To piloter, én systemoperatør, én heisoperatør, én redningsmann og én anestesilege. Redningshelikoptertjenesten bistår også Luftambulansetjenesten, og omtrent halvparten av alle oppdrag er luftambulanseoppdrag.

Oljenæringen har sine egne redningshelikopter som flyr søk, redning og ambulanse i forbindelse med aktivitet på sokkelen. Per dags dato er det åtte slike helikoptere. Dette er både AS332L1 og S-92, og de opereres av CHC Helikopter Service og Bristow.

Dokumentarserien Reddet ser du på TV 2 Play.