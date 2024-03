– Alle barn har rett på næringsrikt kosthold

Matinfluenser og TV-profil Ida Gran-Jansen (36) tok denne uken til sosiale medier for å ytre en bekymring.

På Snapchat får TV-profilen spørsmål fra en av følgerne sine, om hun foretrekker å lage barnas matpakker selv, eller om barnehagen serverer måltider til barna.

Spørsmålet kom ettersom influenseren ofte lager matpakke når barna skal i barnehagen.

– Barna mine får ett måltid i barnehagen, også har vi med en matpakke. På onsdager er det turdag, og da har vi med to matpakker, sier hun i videoen og fortsetter:

DELER: Matinfluenseren deler sin mening om hva hun tenker rundt kosthold i barnehager og på skoler. Foto: Skjermdump / Snapchat

– Det er absolutt ikke likt i alle barnehager. Det er store forskjeller på hva barna får servert, og kunnskapsnivået på ernæring.

– Det barna våre spiser er viktig

36-åringen ønsker et større fokus på kosthold, og på næringsrik og sunn mat. I tillegg mener hun at alle barn bør få ett måltid servert om dagen.

– Slik at det ikke er forskjell på hva barn får med seg i, for eksempel, matpakker. For herregud, det barna våre spiser er så viktig. De er på skolen og i barnehagen for å lære, leke og bruke energi.

Til God kveld Norge forteller 36-åringen at hun mener problemet foreligger i både barnehager, skoler og på SFO (Skolefritidsordningen).



– Det finnes både offentlige og private barnehager, også er det noen som har egen kokk, også er det noen som ikke har noe, sier hun.

– Bør gi mer midler

Matinfluenseren presiserer at hun ikke klager på barnehager eller ansatte, men retter kritikken mot politikerne i Norge.

36-åringen mener det er for dårlig økonomi til at barnehager og skoler skal kunne prioritere kosthold – med mindre foreldre betaler en viss sum i måneden.

– FOR DÅRLIG: Jansen mener barnehager og skoler får for lite midler til å kunne prioritere kosthold. Foto: Ruud, Vidar

– Jeg synes man bør gi mer midler for at det skal kunne være et likt tilbud om lik næringsrik mat. Også til foreldre som har ulike kunnskapsnivå og økonomi.

– Alle barn har rett på næringsrikt kosthold. Det er kjempeviktig når de skal lære og sitte stille på skolen, legger hun til.

I tillegg stusser 36-åringen over at man ikke investerer penger på kosthold i tidlig alder, når Norge har brukt, opplever Gran-Jansen, mye penger på kostholdsrelaterte sykdommer.

– Det er viktig å lære barn om ernæring og kosthold fra tidlig alder. Det burde vært mye mer om dette på skolen, mener Gran-Jansen.

Nærmere 7000 dødsfall årlig Kosthold er direkte knyttet til fem av de seks viktigste risikofaktorene for død i Norge og kan alene forklare nærmere 7000 dødsfall årlig.



Sykdomsbildet i Norge domineres av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kroniske lungesykdommer.



Ikke-smittsomme sykdommer forårsaket omtrent 87 prosent av den totale sykdomsbyrden i 2016.



Sykdommene er årsak til langt over halvparten av for tidlige dødsfall i Norge (dødsfall som skjer før 75 år). Usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for utvikling av spesielt diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og visse krefttyper.



Kilde: Regjeringen.no

– Hvis man klarer å forebygge kostholdsrelaterte sykdommer fra tidlig alder, så vil det lønne seg på lang sikt. Da kan man spare inn på alle disse kostnadene, eller hvert fall redusere dem, mener hun.

– Risikofaktor for sykdom og tidlig død

Ifølge Helsedirektoratets divisjonsdirektør, Linda Granlund, har de som mandat å jobbe med utjevning av sosiale forskjeller innen helse.

De har blant annet utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

– Som blant annet har som mål å bidra til et mer likeverdig mat- og drikketilbud til barn i hele landet, og bidra med å utjevne sosial ulikhet i helse og kosthold blant barn.

STORT ANSVAR: Linda Granlund sier at barnehager har et stort ansvar for å bidra til gode kostvaner til folkehelsen. Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gir blant annet anbefalinger som er i tråd med oppdatert forskning og god praksis.

– På den måten kan vi bidra til å understøtte barnehagenes arbeid med kravene i rammeplanen, kvalitetssikre mat og måltider i barnehagen, og gi ansatte faglig støtte.

På spørsmål om Granlund tror det ville vært mindre kostholdsrelaterte sykdommer i Norge, dersom tilbudet hadde vært likt for alle barn, svarer hun:

Helsedirektoratets retningsliner Helsedirektoratets retningslinje er et hjelpemiddel for barnehagen som kan brukes til å kvalitetssikre mat og måltider der. Godt forankrede retningslinjer kan forbedre praksis og gi et mer likeverdig mat- og drikketilbud. Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er et av barnehagens verdigrunnlag livsmestring og helse. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Videre er kropp, bevegelse, mat og helse ett av barnehagens sju fagområder. Kilde: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund,

– I den norske befolkningen er usunt kosthold den viktigste adferdsrelaterte risikofaktoren for sykdom, og for tidlig død etter tobakk. En måte å redusere helserisikoen på, er å følge Helsedirektoratets kostråd, svarer hun og fortsetter:

– Kostholdsvaner etableres tidlig i livet og har en tendens til å vedvare. Barnehagen som universell arena har dermed et stort ansvar for å bidra til å etablere gode kostvaner og således til folkehelsen.

– Dessverre stor variasjon

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen, skriver i en epost at det er tydelige retningslinjer for hva som serveres i både barnehage, skole og SFO.

– For eksempel at man skal velge sunn mat og drikke uten tilsatt sukker. Dette er det barnehagene og skoleledelsen som har ansvar for at følges.

– Dessverre vet vi at det er for stor variasjon i tilbud og innhold i dag, påpeker hun.

– STOR VARIASJON: Elise Waagen forteller at det er stor variasjon når det kommer til tilbud og innhold hos norske barnehager og skoler. Foto: Arbeiderpartiet

Waagen poengterer at kostpenger ikke skal være en driver for sosiale forskjeller og kvalitetsforskjeller, og ønsker å se på om de må gjøre kostpenger i barnehager enda strengere enn det er i dag.

– Mange barnehager forsøker å holde prisen lav, for å ikke øke barnehageregningen til småbarnsfamilier unødig mye. Andre har langt høyere pris, og derfor også et rausere matbudsjett, opplyser hun og fortsetter:

– Men også barnehager med lavt nivå på kostpenger får til gode, sunne og spennende mattilbud for barna uten nødvendigvis å ha en egen kokk.

Satt i gang arbeid

Flere kommuner har også tilbud om å gi gratis skolemat, og Waagen forteller at de ser positive effekter av dette.

– Dessverre avvikler Høyre nå dette tilbudet i mange kommuner, og erstatter det med betalingstilbud og behovsprøving. Da vet vi at tilbudet treffer dårligere og bidrar til økte forskjeller.

Avslutningsvis forteller hun at regjeringen er i gang med et arbeid for å for å hente inn kunnskap om ulike ordninger.

– Regjeringen har ambisjoner om å gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og gi skolene frihet til å organisere dette selv.