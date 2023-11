Alexx Alexxander (39) forbereder spektakulær magi i Hollywood

HOLLYWOODSKILTET: Alexx Alexxander på plass rett under det ikoniske Hollywoodskiltet, Mount Lee i Griffith Park. Foto: Brian To

Magikeren Alexx Alexander planlegger et stunt som vil få mye oppmerksomhet over hele verden.

Med ukelange sceneshow i Oslo og Göteborg denne høsten er det travel tid for illusjonisten Alexx Alexxander.

Kveld etter kveld den siste tiden har han stått på scenen og utøvd magi med sitt illusjonsshow på Edderkoppen Teater i Oslo.

Hjemme best

MAGISKE FINGRE: Alexx Alexander viser frem sine magiske hender. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2 møter illusjonisten på Hotel Bristol hvor han har satt av litt ledig tid. Livet som internasjonal magiker er travelt og telefonen ringer i ett.

– Det er deilig å være hjemme i Norge og i Oslo, det har jeg kjent litt på denne høsten her. Det er gøy å stå på scenen kveld etter kveld, og det å lage et show som er fast på en scene, da kan vi gjøre det enda litt kulere enn på turné, sier Alexxander til TV 2.

Magic Castle

I høst var Alexxander i Hollywood og hadde 27 fullsatte show på den eksklusive nattklubben Magic Castle i Los Angeles. Klubben er viet magikere og magiens entusiaster.

Han liker å opptre i USA og innser at han liker og bli sett og være litt annerledes, og skille seg ut. Det er det lettere å gjøre i Amerika.

SVEVENDE DAME: Alexx Alexxander får en dame til å sveve på scenen i Magic Castle. Foto: Brian To

– Det å komme til USA og Hollywood har vært en drøm som jeg har hatt lenge. Det å stå der på den store scenen det var en utrolig opplevelse. Stedet jeg gjorde showet på er så utrolig kult, det er veldig eksklusivt - litt «real life Harry Potter». Et heftig sted, og det å opptre for amerikanere er en egen greie. Energien er annerledes og de er de fødte publikummerne, forteller han.

Tidenes illusjon

Den norske illusjonisten mener showbusiness skal være å skille seg ut, og det har han gjort helt siden han var liten. Her i Norge klarte han å få Maridalsvannet, drikkevannskilden til Oslo-borgerne, å «forsvinne» foran øynene til ordfører og byrådsleder med et uforklarlig triks.

ILLUSJONIST: Alexx Alexxander utfører brennende magi på scenen i Hollywood. Foto: Brian To

Nå har han fått en ny idé, hvor han i hvert fall kommer til å skille seg godt ut.



Hollywood-skiltet

Idéen har han hatt veldig lenge, og det innebærer en stor illusjon med et av verdens største og kjente landemerker, nemlig Hollywood-skiltet. Han vil gjøre en illusjon med det ikoniske landemerket i hjertet av underholdningsindustrien.

Det blir en symbolsk handling, og det blir hans måte og støtte filmbransjen på og streiken i Hollywood. Som en artist føler han sterkt på hvordan filmbransjen har hatt det i streikeperioden, og tenker at stuntet hans er med på å belyse filmbransjens problemer.

HOUDINI: Alexx Alexander er i stadig utvikling som illusjonist og jakter nye utfordringer. En av hans store fobilder er den ungarske tryllekunstneren Harry Houdini. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Dette er det ingen i historien som noen gang har gjort. Nå er det å ta det fra idé til virkelighet.

– Det må kreve enormt mye planlegging?

– Det gjør det og det blir som da jeg fikk Maridalsvannet til å forsvinne - da brukte jeg et år med forberedelser. Det må testes og utfordringen min er at jeg er her og må teste ting i Los Angeles. Hollywood-skiltet er så ikonisk, så dette blir den største utfordringen jeg noen gang har gjort. Bitene falt på plass denne høsten og timingen er riktig, forteller Alexxander.

IKONISK ILLUSJON: Alexx Alexxander planlegger og forbreder sin største illusjon til nå i karrieren. Foto: Brian To

Dypere mening

Hollywoodskilt-stuntet blir en illusjon og han vil sette det inn i en kontekst slik at du blir med inn i historien. Han vil gi folk et annet inntrykk at det er en illusjon, og derfor liker han symbolikken i å gjøre noe som har en dypere mening.

LØSE LUFTA: Alexx Alexxander for en dame til å sveve i løse luften på Edderkoppen Teater. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

– Jeg henter mye inspirasjon fra Disney, Pixar og Houdini. Det han gjorde for å bli den aller mest kjente magikeren noen gang er utrolig. Det handler om å klare å skape noe som folk husker og som aldri vil bli glemt, forteller han.

– Nødt til å overraske

Alexx vil ikke røpe når stuntet skal skje, men det blir i løpet av nærmeste fremtid. Han reiser til Los Angeles snart og innrømmer at det blir spektakulært.

Det er ingen som har klart å knekke koden foreløpig, så nå håper 39-åringen at han skal klare å skape overskrifter verden over med sin illusjon i Hollywood.