Alexandra Rotan rørt til tårer: – Ble tatt på senga

TV 2-programmet «Hemmelige duetter» er godt i gang, og søndag ruller den fjerde episoden over skjermen til glede for musikkelskende fans.

Sanger Alexandra Rotan (26) var Wig Wam-vokalist Åge Sten Nilsens (53) hemmelige duettpartner tidligere i programmet.

Nå befinner hun seg derimot på den andre siden av veggen, og er en av hovedartistene som skal synge duett, samtidig som hun gjetter på scenen.

Idet Alexandra hører partneren som er skjult for henne, bryter ansiktet hennes ut i en overrasket mine og øynene blir blanke.

PAFF: Artist Alexandra Rotan forstår nesten umiddelbart at det er lillesøster Cornelia Rotan som er den hemmelige duettpartneren hennes i «Hemmelige duetter», og blir svært satt ut. Foto: TV 2

– Herregud. Jeg lurer på om det er lillesøster, sier hun, mens hun tørker tårene etter den første gjetterunden med duett.

Under resten av opptredenen synger 26-åringen gråtkvalt, men smilet er ikke langt unna. Hun er overbevist om at det er søsteren Cornelia (16) som gjemmer seg bak veggen.

Hintene om snacksen Goldfish, sushi og ødelagte mobiltelefoner stemmer også godt overens med det nære familiemedlemmet.

Det viser seg at Alexandra har rett.

Veggen forsvinner, og Eidsvoll-søstrene blir ført sammen. Det blir en sterk og gripende musikalsk stund, der duoen runder av klassikeren «Make You Feel My Love».

Se den rørende duetten mellom søstrene i videoen øverst i saken.

– Sjokkerende

Alexandra kunne ikke i sin villeste fantasi forestille seg at Cornelia skulle være hennes hemmelige duettpartner.

Like før TV-opptredenen, hadde artisten sittet hjemme ved kjøkkenbordet og diskutert programmet og potensielle duettmakkere med lillesøsteren og faren.

RØRT: Tårene triller når Alexandra Rotan gjenkjenner lillesøsterens stemme på den andre siden av veggen i musikkprogrammet. Foto: TV 2

– Det var skikkelig overraskende. Jeg fikk beskjed om hvilken låt jeg skulle synge på forhånd, og da begynte jeg å tenke på hvilke artister som kunne ha valgt den. Jeg var veldig bestemt på at det måtte være en artist. Kanskje jeg endelig skulle synge med Maria Mena eller noen andre, sier hun til TV 2.

Da 26-åringen forsto at det var Cornelia, ble hun fylt av en glede, samtidig som klumpen i halsen vokste.

Sangen «Make You Feel My Love» hadde de to sunget sammen hjemme foran pianoet. Nå sto de plutselig på den store scenen sammen for første gang.

– Det var sjokkerende, rørende og et veldig fint øyeblikk, men jeg ble jo selvfølgelig tatt skikkelig på senga. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt, og det var jo derfor jeg ble så emosjonell også. Det var så stort, forklarer hun, og fortsetter:

Tone opptrer – så får hun seg en gedigen overraskelse

– Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg synes det var så kreativt, og så gøy at det skjedde.

Roser søsteren

KEiiNO-vokalisten skryter videre av lillesøsteren, som ikke er like bevandret på scenen som henne selv.

– Hun er så flink, så det var ordentlig moro å endelig få lov til å synge med henne. Det var et stort steg for henne – det at hun faktisk turte å gå opp på scenen foran TV-kameraet. Det var fint at hun fikk vist frem den nydelige stemmen sin.

Til tross for en aldersforskjell på ti år, er forholdet mellom søstrene tett, og Alexandra uttrykker at hun er svært familiekjær.

– Familien min er det kjæreste jeg har. Vi er en veldig sammensveiset og fin familie, sier hun.

– Nervøs

Overfor TV 2 deler Cornelia at det føltes stort å opptre sammen med storesøsteren for aller første gang.

– Det var veldig spennende. Jeg har aldri sunget med Alexandra på en scene, så det var veldig rørende. Vi har alltid drømt om å synge sammen på en scene, og så sang jeg jo litt før, og så fikk jeg muligheten nå, sier hun, og fortsetter:

– Alexandra trodde ikke at det var noen som sto henne nær, så det var veldig koselig å overraske henne.

SØSTER-DUETT: Artist Alexandra og lillesøster Cornelia Rotan får den felles drømmen oppfylt når de synger på en scene sammen for første gang i «Hemmelige duetter». Foto: TV 2

16-åringen ble selv emosjonell under duetten.

– Da hun spurte om det var lillesøster, så ble jeg kjemperørt, og tørket litt tårer. Det var veldig godt å se henne. Vi hadde ikke sett hverandre på noen dager. Et veldig, veldig fint øyeblikk.

Videregåendeeleven tok sangtimer for en del år tilbake, men i motsetning til storesøsteren, har hun ikke valgt å satse på musikken. Håndball har blitt hennes lidenskap, mens synging har blitt innenfor husets fire vegger.

Hun innrømmer derfor at det var nervepirrende å synge – vel vitende om at programmet skulle sendes på TV.

– Jeg var ganske nervøs, for det var en stund siden jeg hadde sunget sist. Da jeg sto der, så kjente jeg nervene. Men det gikk bedre enn det jeg trodde. Jeg var ordentlig stresset, men det gikk veldig fint, sier hun.

Cornelia deler at hun er glad i søsteren, og at de har jevnlig kontakt selv om de ikke lenger bor under samme tak.

– Hun er ikke bare en søster for meg. Hun er også en veldig, veldig god venn – en bestevenninne. Vi tuller sammen og vi har det kjempebra. Vi møtes ofte og sender meldinger, og det er veldig koselig å snakke med henne.

Åge og Alexandra gjør «ikonisk» opptreden: – For en duett!

Se «Hemmelige duetter» søndager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.