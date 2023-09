Alexandra og Ole Thomas krangler så busta fyker

Forrige lørdag danset Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (23) en Cha-cha-cha til «Barbie Girl» av Aqua og ble belønnet med årets første toppscore på 30 poeng.

Lykkerus

Dommerne tok av seg hattene og var i ekstase - de kalte det et veldig høyt nivå.

–Det var helt sinnssykt, og ordentlig stas. Så jeg føler jeg lever i en lykkerus, sier Alexandra Joner til TV 2.

BARBIE: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen danser Cha-Cha-Cha til 30 poeng og topscore i det fjerde programmet av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skryter lite

Alexandra var sjokkert over den høye poengsummen de fikk, og legger det på at dansepartner Ole Thomas er veldig streng med henne når de trener, og terper på koreografien før sendingene.

Han er sparsommelig med skryt, og det blir det tydeligvis god dans ut av.

– Han sier alltid at jeg har mye å jobbe med og jeg føler at jeg aldri «nailer» det - inntil jeg står der på lørdag og får tiere. Da sier jeg til han; «Hvorfor har du ikke sagt at dette er dritbra», sier Alexandra.

FAVORITTER: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen har god kjemi på dansegulvet. Her fra det tredje programmet av «Skal vi danse», september, 2023. Foto: Thomas Andersen / TV 2

90 % innsats

Ole Thomas sier at han vanligvis ber henne levere 90 % på parketten, ellers blir det overtenning.

Foto: Jan Helge Rambjor/TV2

Forrige lørdag mener han at det var best på sending, og ikke på trening. For ellers har det vært motsatt.

Krangling gir resultater

De to har en god kjemi på dansegulvet, men har funnet ut at det blir bedre når de to har litt motstand.

Som for eksempel litt skriking og aggresjon under trening.

– Hun liker ikke alltid å gjøre det som hun får beskjed, om og det kan være utfordrende. Noen ganger, når jeg kommer med ideer eller trinn, sier hun ofte nei, men til slutt blir det ja. Jeg har begynt å skjønne at det funker med litt motstand, sier Ole Thomas.

FULL POTT: Alexandra Joner er stor favoritt og ble glad da hun fikk 10 poeng av dommer Merete Lingjærde. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Går dere ofte i tottene på hverandre?

– Støtt og stadig, men jeg er ikke langsint. Det var en gang Ole måtte gå seg en liten tur etter krangling, fordi han var så sint. Han pustet litt og så var det over. Vi er som et gammelt ektepar, avslutter Alexandra Joner.

Favoritter

Paret er fremdeles favoritter til å stikke av med seieren i «Skal vi danse». Etter lørdagens konkurranse er Joner, som fikk full pott av dommerne, stor favoritt til å vinne.

Oddsen for at hun skal vinne er 2,10. Så lav har oddsen på Joner aldri vært før.