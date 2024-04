Alexandra Joner: – Vi er ikke kjærester

Alexandra Joner (34) la bak seg et nokså turbulent år i 2023, med både store oppturer og nedturer. Året startet med et brudd mellom henne og kjæresten, og ble avsluttet med en seier i «Skal vi danse».

Det ble heller ikke mindre turbulent i starten av 2024, da det i januar ble annonsert at hun ville ta over rollen som programleder for «Love Island Norge» – kun få uker før innspillingsstart.

Innspillingen på Gran Canaria ble mer emosjonell enn forventet for 34-åringen, som også avslører hvordan pendlingen har påvirket privatlivet.

Svært emosjonelt

På finalefesten til programmet, forteller Joner til TV 2 at hun har kost seg i rollen som programleder.

– Det har vært utrolig stas og gøy, men også - overraskende nok - litt hjerteskjærende! Det høres kanskje litt dramatisk ut, men jeg ble så glad i alle deltakerne. Så når jeg måtte komme med dårlige nyheter, og de røk ut, så var det oppriktig ganske kjipt.

34-åringen avslører at hun ved flere anledninger ble nokså emosjonell, og var gjennom alle følelsene i følelsesregisteret.

– De første tårene kom da alle deltakerne fra Casa Amor kom tilbake til villaen, og ble gjenforent med de andre. Da ble det for mye for meg. Så kom det litt tårer både her og der.

Da «Skal vi danse»-vinneren tok jobben, hadde hun heller ikke sett for seg hvilken suksess programmet skulle bli.

– Det er helt utrolig at man kan sette en gjeng ukjente inn i et hus, se på dem bygge relasjoner fra start, og hvordan det fungerer både på godt og vondt. Man blir så investert i reisen deres, at man både ler og gråter med dem. Og det hadde jeg aldri trodd da jeg takket «ja» til jobben.

OVERRASKET: Alexandra var overrasket over hvor emosjonell hun kunne bli under innspillingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi er ikke kjærester

Å si at Joner er på et annet sted i dag enn hun var for et år siden etter bruddet, er en underdrivelse ifølge henne selv.

– Jeg vil definitivt si det. Nå kjenner jeg på en skikkelig lykkefølelse. Jeg er rett og slett bare lykkelig nå om dagen. Og det er veldig deilig.

Og én person som mest sannsynlig bidrar til denne lykkefølelsen, er den nye mannen i livet hennes, som hun for øyeblikket holder privat. De to møtte hverandre i fjor høst, og har datet siden.

Ettersom innspillingen av realityprogrammet har foregått på Gran Canaria, har 34-åringen pendlet mye mellom den spanske ferieøya og Norge.

VINNER: Livet smiler for 34-åringen. Her avbildet da hun vant «Skal vi danse» i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det har gjort at hun har fått mindre tid med sin nye flørt, men det har ikke bydd på noen problem ifølge henne selv.

– Nei, det har gått helt fint. Vi møttes under en veldig hektisk periode, så det er bare sånn det er nå. Vi får det til å fungere, og sees når det passer.

Men om man skulle tro at paret nå har blitt kjærester, så viser det seg at det er de ikke. For da TV 2 bruker ordet «kjæreste», er hun rask på å korrigere.

– Date! Vi dater bare, vi er ikke kjærester. Men det går veldig bra mellom oss, vi har det hyggelig sammen.

I et intervju fra tidligere i år fortalte 34-åringen nemlig at de to var «eksklusive», og at hun er varsom med bruken av ordet kjæreste.

– Hva har han sagt om programlederdebuten din, da?

– Han kan jo ikke si noen ting! Hva skulle han sagt? «Du burde gjøre mer av dette her», nei det går ikke, sier hun og ler, før hun legger til:

– Han er ikke helt i målgruppen til programmet, men han har spolt gjennom til de stedene jeg er med. Han har sagt at han syns jeg er veldig flink, sier hun med et smil om munnen.

