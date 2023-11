Alexandra Joner vant «Skal vi danse»: – Sjokkskadet

GATEWAY STUDIOS (TV 2): Lørdag kveld ble det klart at vinneren av årets «Skal vi danse»-sesong ble en kvinne – for første gang på seks år.

Lørdag kveld var det duket for finale i «Skal vi danse». Artist Alexandra Joner (33) og skuespiller Aslak Maurstad (31) møttes til duell.



Vinneren ble Alexandra Joner. Hun var tydelig overrasket da hun møtte pressekorpset etter seieren var et faktum.

– Det er helt sinnssykt. Jeg og Ole hadde en liten samtale hvor vi å hverandre dypt inni øynene, så jeg sa: Vi er vinnere uansett, fordi vi var helt sikre på at dette ikke går vår vei, sa Joner til TV 2, kort tid etter seieren.



Dansepartner Ole Thomas Hansen (24) kunne ikke vært stoltere over Joner.

– Vi har vært gjennom så mange kamper på trening, og vunnet alle kampene, sa Hansen, før Joner avbrøt:

– Vi var sjokkskadet da de sa at vi vant. Jeg har aldri vært sikrere på at vi ikke skulle vinne i hele mitt liv. Jeg kom på nå, at jeg tror det det første gnag jeg har vunnet i mitt liv?

FULL POTT: Alexandra Joner fikk full pott allerede i den første dansen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Slik var finalen

Maurstad og Sandaker fikk æren av å åpne finale-ballet. De danset en quickstep til «I’ll Be There For You» av The Rembrandts. For de fleste er dette kjent som «Friends»-kjenningsmelodien.

De siste ukene er det mange som har tenkt på den ikoniske TV-serien som gikk i ti år fra 1994, siden skuespiller Matthew Perry nylig døde.

Aslak sa han ville hylle serien, fordi den handler om å ta vare på vennene sine – og det mener han er viktig. Han fortalte også at dansen er en hyllest til de gode vennskapene han har fått gjennom programmet, både med Sandaker og de andre konkurrentene.

Trine Dehli Cleve (62) innrømmet at hun har vært litt kritisk til Maurstad gjennom sesongen og ikke gitt ham de beste poengene.

Likevel var hun svært imponert på finaledagen, og sa at det ikke virket som Maurstad har gjort annet enn dansing hele livet sitt.

Morten Hegseth (37) sto for kveldens første tårer, allerede i første dans.

– Jeg blir litt rørt, fordi du forteller en historie om vennskap, sier Hegseth og berømmet kjemien mellom ham og Sandaker.

Dommerne ga quickstepen 9 +10 + 9 i poengscore. Dette tangerer Maurstad høyeste poengsum gjennom hele sesongen.



Tar dommerne med storm

Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen startet med å danse wienervals til «I’ts Man’s Man’s World» av James Brown. Nok en gang tar Hegseth til tårene.

– Alexandra, jeg har ikke ord for hvor mye jeg beundrer deg, sa Hegseth tydelig berørt.

10 + 10 + 10 = full pott fra dommerne i deres første dans for kvelden.

Satte fyr på salen

Maurstads andre dans var commercial street til «Cuff it» av Beyoncé.

Dette er en dans han gjorde for noen uker siden, til blandet respons fra dommerne.

Publikum ga stående applaus, trampeklapp og skrek så høyt at det føltes ut som at hele Fornebu ristet.

Det var ikke nok til å imponere Merete Mørk Lingjærde (61).

ELLEVILL JUBEL: Ingen fikk større reaksjon fra salen enn Aslak Maurstad under «Cuff it»-dansen. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Du tar dansen jeg har gitt deg mest kritikk for, og du gjør det ikke noe bedre i dag, fortalte Lingjærde, som forrige gang sa hun «hadde mistet jobben om hun kalte dansen bra».

Hegseth kunne ikke vært mer uenig med Lingjærde, og skrøt uhemmet av 31-åringen.

Både Dehli Cleve og Hegseth ga Maurstad 10 poeng, mens Lingjærde ga ham 9.

Full pott – igjen

Alexandra Joner fulgte opp med en cha cha til «Barbie Girl» av Aqua. I likhet «Cuff it»-dansen til Maurstad, er dette et nummer hun har gjort før.

Paret fikk tre 10-ere første gang de dansen denne rutinen for noen uker siden, og fikk nok en gang full score.

– Du klarer å leke med det musikalske. Det er dans på et høyt nivå, sa Lingjærde.

Krykkedans

For første gang i «Skal vi danse»-historien, ble det såkalt krykkedans.

Aslak Maurstad er åpen om at han har den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt, tidligere kjent som Bekhterevs.

I den tredje – og siste – dansen danset de derfor til «Forrest Gump Suite» av Alan Silvestri.

Dette fordi hovedkarakteren i filmen fra 1994 også brukte krykker på grunn av kroppslige problemer.

– Det er noe perfekt med det uperfekte. Stive ledd og kronglete fysikk har ikke noe med om du vinner «Skal vi danse» eller ikke. Det har noe med om du vinner hjertene våre, og nå vant du hjertet mitt, sa Hegseth med øynene proppfulle av tårene.

Dehli Cleve reiste seg fra dommerstolen og ga Aslak en klem.

– Det du gjorde nå, var å vise at alle kan. Uavhengig av om man tror det eller ikke, sa Dehli Cleve etter klemmen.

For første gang hele sesongen, fikk Maurstad 10 + 10 + 10 av dommerne.

Den siste dans

Den aller siste dansen I årets finale ble utført av Joner og Hansen.

De valgte også showdans, og svingte seg til «Ameksa (District 78 Remix)» av Taalbi Brothers. Dommerne kunne neste ikke finne nok superlativer da de beskrev dansen og danseparet.

– Du er min gud, sa Hegseth.

Med det var det et faktum: Alexandra Joner fikk full pott på alle dansene i finalen.

Hun endte også som vinner av sesongen, og sørget derfor for å bryte en lang rekke med mannlig dominans i programmet. Sist en kvinne vant Skal vi danse, var da Helene Olafsen (33) vant i 2017.

Årets «Skal vi danse»-sesong er tilgjengelig på TV 2 Play.