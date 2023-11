Alexandra Joner ut mot Se og Hør: – Respektløst

VINNER: Alexandra Joner vant Skal vi Danse 2023. Foto: Jonas Been Henriksen /TV 2

Influenseren gikk til topps og vant Skal vi danse lørdag 11. november.

Onsdag forrige uke avslørte Alexandra Joner (33) i sin egen podkast «Not your babe» at hun nå har en ny flørt, etter det mye omtalte bruddet med Runar Vatne.

I podkasten, som var titulert «ALEX DATER!», forteller hun at dette pågikk mens hun deltok i danseprogrammet, og at hun følte på å ha «løyet» til pressen, som flere ganger skal ha spurt om hun hadde en romanse på gang.

Hun fortalte samtidig at mannen er kjekk og god til å lage mat, men har ellers vært ordknapp om relasjonen.

Dagen derpå kom Se og Hør med en artikkel hvor de «erfarte» hvem mannen var. I artikkelen identifiserte de ham ved navn og bilder. Disse var tatt i og utenfor H3 Arena på Fornebu, hvor Skal vi danse spilles inn.

Dårlig gjort

Saken har Joner fått forsøkt fjernet, sier hun til Eccentric People-kollega Tone Damli, i podkasten «Råning med Tone».

Der beskriver hun den siste tiden som kaotisk, etter at hennes nye flørt ringte og orienterte om at han var avbildet i Se og Hør.

– Herregud hva er det du sier, var hennes respons.



Damli lurer på om reaksjonen kom av at relasjonen er så fersk, hvorpå Joner svarer:

– Ja er du gal! En ting er at det er altfor ferskt, det andre er jo at han er en privatperson stakkars, sier hun, og legger til at han ble stresset av saken.

– Det er dårlig gjort av Se og Hør, mener Joner.



Hun sier at de to holder på å bli kjent med hverandre, og forsøker å finne ut om dette er noe å satse videre på. Samtidig beskriver hun ham som «verdens beste fyr».

I podkasten gjør hun det klart at hennes manager, David Eriksen, forsøker å få magasinet til å fjerne artikkelen.

Eriksen bekrefter dette til God kveld Norge, men mener at deres ønsker «absolutt» ikke ble hørt.

Har skapt blest selv

Ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, svarer at dette er en hyggelig nyhetssak som har offentlig interesse.



På spørsmål om hvilke vurderinger Se og Hør gjør i disse «erfarer»-sakene, poengterer Andersen at Joner nylig har deltatt i et av de mest populære TV-programmene og selv røpte ny flørt.

SJEF: Ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen /NTB

– Dermed har hun selv skapt oppmerksomhet rundt denne saken. Da hun i tillegg tok denne personen med på finalesendingen og festen etterpå, er det helt naturlig for oss å skrive sak om det, uttaler Andersen.

– Respektløst



At Joner selv snakket om relasjonen i egen podkast, mener Eriksen ikke rettferdiggjør publisering.

– Jeg tenker det er helt naturlig at man snakker om det når man dater eller er nyforelsket. Jeg synes ikke det rettferdiggjør at Se og Hør offentlig skal gå ut med navn og bilder av en privatperson i en såpass tidlig fase. Det synes jeg er respektløst, uttaler manageren til God kveld Norge.

Den ansvarlige redaktøren sier de ser ingen tungtveiende grunner til å skulle vurdere en avpublisering, eller foreta endringer i saken, og begrunner videre at alle involverte parter skal ha fått flere sjanser til å kommentere artikkelen.

Manger Eriksen holder fast ved at de ønsker saken avpublisert.

– Da dette er en privatperson som er blitt tatt bilde av uten samtykke.