Alexandra Joner og Mona Berntsen blir businesspartnere

«Skal vi danse»-semifinalist Alexandra Joner (33) har foretatt endringer i sitt selskap SKY AS.

I slutten av mars ble det kjent at det var slutt mellom Joner og investor Runar Vatne (49), etter over 10 år som kjærester.

33-åringen har i ettertid åpnet seg om bruddet i dokumentarserien «Bloggerne» og ulike podkaster.

Joner og Vatne var både samboere og businesspartnere.

I 2014 ble SKY AS registrert som aksjeselskap i Foretaksregisteret, da med Vatne som daglig leder og styreleder. I tillegg har han eid rett over 33 prosent av aksjene i underholdningsselskapet.

Et dokument fra Brønnøysundregistrene viser at ekskjæresten ikke lenger er en del av styret.

I kunngjøringen fra juni, fremkommer det at Joner har tatt over lederrollene og fått inn Mona Berntsen som styremedlem.

Det er lovpålagt at et aksjeselskap har et styre med ett eller flere medlemmer. Et slikt verv varer i utgangspunktet i to år, men kan forlenges.

Joner og Berntsen var i 2007 deltakere i TV-programmet «Dansefeber». På den tiden studerte de begge på Fagerborg videregående skole og jobbet som dansere for artist Mira Craig.

Siden har de begge gjort suksess på hver sin kant med scene og TV-jobber.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Vatne, Berntsen og Joner, foreløpig uten hell.