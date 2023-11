Alexandra Joner med flest dommerpoeng hittil: – Beundrer deg

TV 2s team er på plass i Gateway Studios, hvor «Skal vi danse»-finalen spilles inn.

Endelig skal vinneren av årets «Skal vi danse»-sesong kåres.

Lørdag kveld braker det løs, når artist Alexandra Joner (33) og skuespiller Aslak Maurstad (31) danser for seier.

Da Maurstad og dansepartner Marianne Sandaker (35) vant forrige ukes danseduell mot artist Ulrikke Brandstorp (28) og dansepartner Tarjei Svalastog (25), fikk de regelrett hakeslepp.

Ifølge bettinglistene er det dog Joner som ligger best an til å stikke av med den gjeve pokalen.

FULL POTT: Alexandra Joner fikk full pott allerede i den første dansen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Startet showet

Maurstad og Sandaker fikk æren av å åpne finale-ballet. De danset en quickstep til «I’ll Be There For You» av The Rembrandts. For de fleste er dette kjent som «Friends»-kjenningsmelodien.

De siste ukene er det mange som har tenkt på den ikoniske TV-serien som gikk i ti år fra 1994, siden skuespiller Matthew Perry nylig døde. Aslak sier han ville hylle serien, fordi den handler om å ta vare på vennene sine – og det mener han er viktig. Han sier også at dansen er en hyllest til de gode vennskapene han har fått gjennom programmet, både med Sandaker og de andre konkurrentene.

Trine Dehli Cleve (62) innrømmer at hun har vært litt kritisk til Maurstad gjennom sesongen og ikke gitt ham de beste poengene. Likevel er hun svært imponert i dag, og sier hun at det ikke virker som Maurstad har gjort annet enn dansing hele livet sitt.

Morten Hegseth (37) sto for kveldens første tårer, allerede i første dans.

– Jeg blir litt rørt, fordi du forteller en historie om vennskap, sier Hegseth og berømmer kjemien mellom ham og Sandaker.

Dommerne ga quickstepen 9 +10 + 9 i poengscore. Dette tangerer Maurstad høyeste poengsum gjennom hele sesongen.



Tar dommerne med storm

Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen startet med å danse wienervals til «I’ts Man’s Man’s World» av James Brown. Nok en gang tar Hegseth til tårene.

– Alexandra, jeg har ikke ord for hvor mye jeg beundrer deg, sier Hegseth tydelig berørt.

10 + 10 + 10 = full pott fra dommerne i deres første dans for kvelden.

– Ikke avgjort



TV 2 intervjuer Morten Hegseth på den store finaledagen, og poengterer at Joner har flere dommerpoeng enn Maurstad. Derfor får de spørsmål om de mener hun bør vinne på grunn av dette.

At den med flest poeng skal vinne utelukkende på grunn av dette, er «på ingen måte riktig», ifølge Hegseth:

– Det her er bare beviset på at: Ja, «Skal vi danse» er en dansekonkurranse, men det er også en underholdningskonkurranse, sier han, og fortsetter:

– I finalen har vi dansegudinna, som er noe av det beste vi har sett på «Skal vi danse» noen gang. Vi har henne mot den geniale historiefortelleren og showmannen. Ingenting er avgjort.

KLAR: Dommer Morten Hegseth (36) er klar for en heseblesende finale. Foto: Jonas Been Henriksen

Årets «Skal vi danse»-sesong er tilgjengelig på TV 2 Play.