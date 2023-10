Alexandra Joner fikk sin revansj: – Veldig deilig

Man skulle kanskje tro at salsadansing kom naturlig for Alexandra Joner (33), ettersom hun har en cubansk mor, og en far som har et salsaband.

Slik er det ikke, ifølge henne selv. Derfor ønsket «Skal vi danse»-deltakeren å gjøre foreldrene sine stolte med en krevende salsa på parketten forrige lørdag.

Det var også én annen person i salen som Joner ønsket å imponere litt ekstra med dansen sin – dommer Merete Mørk Lingjærde (61).

– Har jobbet sykt hardt

I 2007 deltok Joner i «Dansefeber» som 16-åring, men hun røk ut av konkurransen etter å ha danset en salsa.

En av dommerne som ikke likte salsadansen hennes den gangen, var «Skal vi danse»-dommer Mørk Lingjærde som var juryleder i konkurransen.

Lørdag fikk Joner endelig sin revansj, og sanket inn hele ti poeng fra Mørk Lingjærde etter sin elleville salsafremvisning på parketten.

– Det var veldig stas. Det var sikkert derfor jeg var litt nervøs. En ting var mamma og pappa, men det var litt revansj for både deg og meg, sier Joner mens hun peker på proffdanser Ole Thomas Hansen (24).



Hansen røk også ut med en salsa i fjorårets «Skal vi danse: all stars», sammen med programleder Triana Iglesias.

Joner er glad for at hun endelig er kvitt salsaspøkelset etter å ha mottatt toppscore fra en imponert Mørk Lingjærde:

– Sist jeg gjorde dette, så slaktet hun meg, og nå var hun fornøyd, og det gjør meg så lykkelig, sier Joner til TV 2 og smiler.

– Å komme tilbake og levere noe man har jobbet sykt hardt med, er veldig, veldig deilig.



Se den omtalte salsadansen fra «Skal vi danse» under her:

Inspirert av verdensmestere

Proffdanser Ole Thomas Hansen forteller at Joner kom med en «bestilling» da de fant ut at de skulle danse salsa forrige uke.

– Hun sa: «Å, jeg vil danse slik som Ricardo og Karen.» De er profesjonelle salsadansere begge to – de er de beste i hele verden, forteller Hansen.

Danserne han refererer til er argentinske Karen Foranco og chilenske Ricardo Vega, som har blitt verdensmestere i salsa hele ni ganger.

Og noe riktig må danseduoen ha gjort ettersom de fikk hele 29 av 30 mulige poeng av dommerne.

Joner mener at Hansen fikk dem til å ligne på verdensmesterne Ricardo og Karen, selv om det kostet henne et bristet ribbein.

– Helt fantastisk

Dommer Mørk Lingjærde sparte ikke på kruttet da TV 2 snakket med henne om salsadansen til Joner.

IMPONERT: «Skal vi danse»-dommer Merete Mørk Lingjærde lot seg imponere av dansen til Alexandra Joner lørdag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg er veldig imponert. Det var en veldig avansert salsa, med avansert koreografi og vanskelige trinn, sier Mørk Lingjærde.

Hun står fortsatt for at hun ga dårlige tilbakemeldinger på salsadansen som 16 år gamle Joner danset i 2007, men liker utviklingen hun har sett.

Mørk Lingjærde mener at det var en annen salsadanser som sto på scenen forrige lørdag, sammenlignet med den unge 16-åringen i «Dansefeber»:

– Det er utrolig å se hvordan den jenta har blomstret. Nå gjør hun jo en salsa som om hun skulle vært fra Cuba, rett og slett. Dette her var helt fantastisk, sier Mørk Lingjærde.