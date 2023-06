Alexandra Joner åpner opp om bruddet på TV

I august er det premiere på den 19. sesongen av seersuksessen «Bloggerne», som har gått på TV 2 siden 2014.

I tillegg til at seerne får et gjensyn med Alexandra Joner (33), Linnea Løtvedt (22), Marna Haugen (42) og Sofie Karlstad (26), vil man også bli kjent med to nye fjes.

YouTuber og influenser Amalie Olsen (24), og TV-profil og influenser Aurora Gude (31) er nemlig en del av den nye casten.

I den nye sesongen vil seerne også få et innblikk i samlivsbruddet til Joner, som ble kjent for offentligheten i mars.

NYSINGEL: I mars ble det kjent at Alexandra Joner hadde blitt singel.

Skal vise tiden etter bruddet på TV

Tidligere i år ble det kjent at Joner og eiendomsinvestor Runar Vatne (49) hadde gått hver til sitt. Dette bekreftet Joner selv på hennes egen Instagram-profil.



– Jeg føler det er en privatsak. Jeg har ikke noe lyst til å kommentere det noe mer enn at det er slutt, og ja, hva skal man si, et brudd er alltid vanskelig, uttalte Joner i en podkast-episode kort tid etter.

Nå vil derimot seerne få et innblikk i Joners samlivsbrudd gjennom TV-serien, som har premiere 14. august.

Det vil blant annet vise Joners side av bruddet, i tillegg til hvordan hun jobbet for å holde det skjult fra offentligheten, jobb og venner. Man vil også se 33-åringen på jakt etter ny bolig, som hun i slutten av mai avslørte at hun hadde flyttet inn i.

To nye fjes

I tillegg til at Joner åpner opp om den vanskelige tiden rundt bruddet, skal seerne bli med bak «Farmen kjendis»-teppet sammen med Sofie Karlstad, som havnet på 2. plass i årets sesong. Seerne skal også bli bedre kjent med moren hennes, og den nye kjæresten.

Som nevnt blir det også to nye fjes, nemlig Amalie Olsen og Aurora Gude.

I serien vil man se Olsen avslutte samarbeidet sitt med Eccentric People, managementet til David Eriksen, kjent fra TV 2-serien «Alle elsker David». Hun har bestemt seg for å stå på egne bein, noe som beskrives som både «skummelt og spennende». 24-åringen startet med YouTube som 13-åring, og er nå en stor influenser på tvers av flere sosiale medier.

Gude har også vært med på årets sesong av «Farmen kjendis» sammen med Karlstad, hvor hun endte opp med å få krass seerkritikk. I «Bloggerne» vil vi følge Gude på jakt etter ny kjæreste, i tillegg til at hun tester ut å være standup-komiker.

En annen som også går gjennom et samlivsbrudd er Linnea Løtvedt. Hun skapte store overskrifter i fjor da det ble kjent at hun var med i jentebandet «Baddies», og vil i «Bloggerne» vise hvorfor hun valgte å slutte i bandet.

Marna Haugen vil fortsette å fortelle om hvordan det nå er å måtte dele på foreldreretten, i tillegg til at hun har fått sin første faste jobb. Hun har også begynt å date igjen, noe seerne får være med på. Sist uke bekreftet Haugen at hun ikke er singel lenger.

«Bloggerne» har premiere 14. august på TV 2 Play.