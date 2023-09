Alex Rosén ble truet med pistol i Brasil

TRUET: Ferieturen til Brasil tok en brå vending for Alex Rosén. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg husker at jeg ble stiv som en stokk og veldig nervøs, forteller musikeren.

I den nyeste episoden av «Kladden har dævva» med NRK-profil Martin Lepperød (30) er det komiker og musiker Jon Alexander (55), best kjent som Alex Rosén, som er æresgjest.

Podkasten er kjent for å gå inn på temaer som døden og nær døden-opplevelser, og det er intet unntak for musikeren.

I episoden kommer det fram at Rosén har flere opplevelser hvor han var nær døden, blant annet da han våknet med en pistol rettet mot hodet sitt.

– Viftet en pistol i hodet på meg

Det var på ferietur i Brasil at komikeren ble utsatt for den ubehagelige opplevelsen.

Ifølge komikeren var han der i forbindelse med en NRK-innspilling sammen med skipsrederen og industrimannen Erling Lorentzen, som døde i mars 2021.

55-åringen forklarer at det han trodde var en såkalt razzia, som er en plutselig gjennomsøkning av et område av for eksempel politi, viste seg å være noe helt annet.



– De hadde en razzia inne i kåken min fordi det var litt mye fest der, også fant de ut at jeg var turist og at «han skal vi hente penger hos».

Da våknet Rosén med en pistol mot hodet.

– Og da satt det en fyr der som jeg trodde var politimann, men han var jo ikke det. For han hadde et gullkjede og hadde ikke uniform på seg. Og han viftet med en pistol i hodet på meg, sier han.



Til God kveld Norge forteller musikeren at han forsøkte å roe ned mannen.

– Jeg tenkte at han karen her må jeg prate med og få han til å tenke på noe annet enn å skyte meg. Så jeg prøvde å kommunisere med han for å få han til å roe seg ned, forteller han og legger til:

– Jeg viste min underlegenhet. Jeg ga han all kontrollen.

Ifølge Rosén måtte han til slutt betale en sum på rundt 2500 norske kroner til mannen.

– Følelsen var helt enorm

Gjennom episoden beskriver han en nær døden-opplevelse som det kuleste som finnes, fordi kroppen produserer endorfiner og hormoner.

– Alle de tingene i kroppen som forteller at du lever, og det er noen ganger det skjer og det er så deilig.

Brasil-hendelsen var intet unntak, hvor 55-åringen beskriver følelsen som enorm:

– Da husker jeg at jeg ble stiv som en stokk, og veldig nervøs. Og tenkte «hvordan skal jeg komme meg ut av dette?». Men når denne situasjonen var over kjente jeg at jeg levde. Da var det rett ut å kjøpe en sixpack med øl, fordi jeg var så glad. Den følelsen var helt enorm.